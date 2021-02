Grimmen

Ein aufmerksamer Busfahrer informierte am Sonntagmorgen die Polizei. Er hatte zuvor einen nur leicht bekleideten Rentner am Bahnhof entdeckt.

Gegen fünf Uhr wurden die Beamten des Grimmener Polizeireviers am Sonntag über einen älteren Mann informiert, der leichtbekleidet am Bahnhof der Stadt umherläuft. Ein Busfahrer hatte diese Beobachtung gemacht und richtigerweise die Polizei informiert. Die herbeigeeilten Polizisten trafen den 86-Jährigen auch an. Er war körperlich unversehrt und konnte durch die Beamten zurück ins angrenzende „Betreute Wohnen“ gebracht werden.

Den wachsamen Augen des Busfahrers sei Dank.

Von Raik Mielke