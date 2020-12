Grimmen

Drogen fanden die Polizisten aus dem Revier Grimmen am Freitagabend bei zwei Autofahrern. Gegen 19 Uhr stellten sie bei einem 40-Jährigen diverse Betäubungsmittel fest, die er bei sich trug. Dazu kam noch der Fund eines vierstelligen Geldbetrages, der den Verdacht nahelegt, dass der Mann gegen das Betäubungsmittelgesetz verstößt.

Um 21 Uhr stellten die Polizisten bei einer Routinekontrolle in der Friedrichstraße einen 34 Jahre alten Fahrer fest, der bei einem Drogentest positiv auf THC, also Cannabis, reagierte. Die Ermittlungen dauern an.

Von Carolin Riemer