Grimmen

Die erste Woche des neuen Monats beginnt für mich mit dem ersten Arbeitstag in der Redaktion in Grimmen. Ihnen liebe Leserinnen und Leser möchte ich mich zuerst einmal vorstellen. Mein Name ist Christin Assmann und seit diesem jungen Jahr lebe ich in Vorpommern und begrüße meine alte Heimat. Die letzten dreizehn Jahre habe ich in Köln studiert und dort in den Medien gearbeitet, bisher immer mit Bild und Ton. Als passionierte Leserin begeistere ich mich jedoch vor allem für die Zeitung und einen schönen Morgen mit Kaffee und dem Neuesten aus der Umgebung.

Nun freue ich mich sehr auf die Stadt und die Region, auf neue Gesichter und ihre Geschichten, auf Neuigkeiten und bevorstehende Abenteuer in Grimmen. Wenn Ihnen etwas einfällt, was Sie gerne in unserer Zeitung lesen möchten oder wovon die Stadt und der Umkreis Wind bekommen sollte, melden Sie sich gern. Auf einen sonnigen Wochenstart und eine neue, hoffentlich für Sie interessante Ausgabe der Grimmener Zeitung.

Von Christin Assmann