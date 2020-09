Grimmen

Wenn Marcello Spindler heute Nachmittag den letzten Spanngurt am Zirkuszelt festgezurrt hat, bleibt ihm keine Zeit. Der Aufbau des riesigen Zelts hat zwei Tage in Anspruch genommen, jetzt muss er sich auf die erste Show seit fünf Jahren in Grimmen vorbereiten. 14 verschiedene Darbietungen müssen bei dem Artisten des Circus Berolina während einer Show klappen.

Spindler lässt sich unter anderen von Elefantendame Lily auf einem Schleuderbrett in die Luft katapultieren und landet per Rückwärtssalto auf Elefantenbulle Temba. „Diese Nummer hatte mein Vater schon in der 80er-Jahren gemacht und ich zuletzt 2006. Jetzt dachten wir: Komm’ wir wagen es noch mal!“, erzählt der 28-Jährige.

Zu sehen ist Spindler auch bei der international prämierten Pferde-Artistik-Show des Circus Berolina. „Das ist unsere Paradedisziplin. Darin haben wir seit 2008 viel Ehrgeiz entwickeln. Eine ähnlich starke Nummer gibt es in ganz Europa nur vielleicht drei Mal“, ist sich Spindler sicher.

Streitpunkt: Tiere im Zirkus

Die Artistenfamilie um Spindler arbeitet gern mit Tieren. Aktuell sind sie mit zwölf Großpferden, sechs Ponys, vier Kamelen – darunter ein elf Wochen junges Fohlen – drei Lamas und zwei Elefanten auf Tour. Viele andere Zirkusse haben sich von Tiershows abgewandt. Zum einen sind „die Gefahren und Mühen mit Tieren sehr groß“, weiß Spindler. Zum anderen setzen sich Tierrechtler seit Jahren dafür ein, Wildtiere in Zirkussen zu verbieten. Die Haltung sei nicht artgerecht, die Kunststücke unnatürlich.

„Man kann zu diesem Thema unterschiedliche Meinungen haben. Wichtig ist nur, dass man nicht unreflektiert einer Seite zustimmt“, meint Spindler.

Altersresidenz am Stammsitz

Circus Berolina will einen respektvollen Umfang mit ihren Tieren pflegen. Abseits der Shows und Reisen haben die Tiere in der Regel freien Auslauf auf dem Gelände. Während Marcello Spindler mit seiner Familie das Zirkuszelt aufbaute, grasten die Elefanten Temba und Lily Wiese und Büsche auf dem angemieteten Platz am Vietlipper Damm ab.

Durch die maximal einmal wöchentlichen Platzwechsel erleben die Tiere Abwechslung, die Trainings dienen der körperlichen und geistigen Beanspruchung und die einstudierten Figuren seien natürlichen Verhaltensweisen nachempfunden, beteuert Circus Berolina. Der hat an seinem Stammsitz in Waltersdorf (bei Berlin) ein Winter- und Altersquartier für seine Tiere eingerichtet. „Wir merken, wenn die Tiere nicht mehr reisen wollen. Dann verbringen sie dort ihren Lebensabend“, sagt Spindler.

Marcello Spindler lernte an 200 Schulen Marcello Spindler wurde in das Zirkuswesen hineingeboren. Sein Vater leitet den Circus Berolina. Mit sechs Jahren lernte erste Akrobatik-Kunststücke. Als er 11 Jahre alt war, wagte er sich erstmals auf das Schleuderbrett und landete per Salto auf einem Elefanten. Verletzungen nicht ausgeschlossen. „Ich habe mal ein Tritt von einem Pferd ins Gesicht bekommen. Danach hatte ich einen Handball im Gesicht“, lacht der 28-Jährige. Als Jugendlicher wechselte Spindler mit den Auftrittsorten auch die Schule. 200 Mal wurde er „eingeschult“. Meist nur für eine Woche. Seinen Abschluss machte er an der Schule für Circuskinder in Nordrhein-Westfalen. Jetzt ist der Zirkus sein ein Vollzeitjob. Trainieren, Tiere pflegen, Zelt und Wagen auf- und abbauen. Von März bis November gibt es keine Pause. „Man hat auch mal Freizeit“, beschwichtigt Spindler. In der Saisonpause bleibt sogar Zeit für die Leidenschaft Fußball. Beim Bayern-München-Fan steht ein großer Siegerpokal vom Turnier der Zirkusartisten im Wohnwagen.

Shows zurzeit nur in MV

Damit ihre Tiere gut versorgt werden können, musste der Circus Berolina in diesem Jahr mit den eigenen Prinzipien brechen. Normalerweise nimmt der Zirkus keine Sach- und Futterspenden an. „Wir sagen: Gebt sie ins Tierheim, dort wo sie wirklich gebraucht werden. Doch Corona hat uns hart getroffen“, erzählt Marcello Spindler. Kurzarbeit konnten die Artisten nicht beantragen, weil die rechtliche Lage unklar war. „Die Behörden wussten selbst nicht, was für uns gilt.“ Stattdessen lebten Spindler und Co. während des Lockdowns von Hartz IV. „Das reicht vorne und hinten nicht.“ So waren die gespendeten Heuballen von Bauern willkommen.

Normalerweise erwirtschaften Zirkusse von März bis November mit insgesamt zweimonatiger Hochphase den gesamten Jahresetat. Derzeit können sie auf Ansage der Gesundheitsbehörden der Länder nur in MV auftreten. Zuletzt stand der Circus Berolina zwei Monate in Zinnowitz und reist nach der Station in Grimmen weiter über Teterow, Güstrow nach Rostock.

Es geht nur noch um Schadensbegrenzung

„Die Saison ist gelaufen. Wir können nur noch Schadensbegrenzung machen. Deswegen sind wir über jeden Besucher froh“, sagt Spindler. Neben einigen Hygieneauflagen musste der Circus Berolina die Zuschauerkapazität von 1200 auf 300 Sitzplätze herunterfahren. Eine 75-prozentige Auslastung reicht gerade so für eine schwarze Null.

Spindler gibt sich kämpferisch: „Klar macht man sich Gedanken über die Zukunft des Zirkus. Aber er besteht über Generationen hinweg, hat zwei Weltkriege überlebt. Deswegen werden wir nicht wegen einer Pandemie aufgeben!“

Deswegen packt die ganze Familie beim Auf- und Abbau der Manege mit an und Spindler trainiert weiterhin täglich mehrere Stunden mit Pferd und Elefant für die waghalsigen Akrobatik-Showeinlagen.

Zu sehen sind diese und weitere Nummern am Vietlipper Damm hinter dem Stadtbauhof Grimmen an diesem Freitag um 17 Uhr, Sonnabend um 14 Uhr und 18 Uhr sowie am Sonntag um 14 Uhr.

