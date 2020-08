Grimmen

Der Zirkus kommt! Und zwar Circus Berolina vom 4. bis 6. September nach Grimmen auf dem Festplatz am Vietlipper Damm. Ein besonderes Highlight sind die Elefanten mit dem in Deutschland einzigartigen „Schleuderbrettsalto“. Einer der Zirkus-Elefanten katapultiert dabei einen Artisten mit einem sogenannten Schleuderbrett in die Luft, der dann einen Salto Mortale dreht und auf einem zweiten Elefanten landet – die Darbietung ist übrigens seit acht Wochen ganz neu im Programm.

Ebenfalls erwähnenswert ist die „Reitertruppe“, die mit Salti oder einer Zwei-Mann-Hoch-Pyramide auf einem galoppierenden Pferd das Publikum zum Staunen bringt. Diese Darbietung wurde sowohl beim Circus Festival von Italien – in Latina – als auch beim berühmten Circus Festival von Monte Carlo ausgezeichnet.

Sitzplätze reduziert

Die Vorstellungen sind am Freitag, den 4. September um 17 Uhr, Samstag, den 5. September. Um 14 Uhr und um 18 Uhr sowie Sonntag, den 6. September, um 14 Uhr. Selbstverständlich mussten auch der Zirkus ein geeignetes Hygienekonzept erstellen. Ein Besuch ist also aus gesundheitlicher Sicht völlig unbedenklich, da die Sitzplatzkapazität von 1000 Sitzplätzen auf 300 reduziert wurde. Für weitere Fragen steht Berolina unter der Telefonnummer 0157 / 8369 3322 zur Verfügung.

Seit Jahrzehnten steht der Name Berolina für erstklassige Zirkuskunst – und das in ganz Europa. Entstanden war das Unternehmen 1935, als der Reckakrobat Harry Barlay den Circus Barlay gründete. Nach Kriegsende spielte er in Berlin und konnte 1948 in der Friedrichstraße einen Festbau errichten. Den Namen Berolina erhielt der Zirkus 1968.

