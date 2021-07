Grimmen

Nach langer Pause ist es endlich soweit, der Grimmener „Club 96“ hat wieder seine Türen für Kinder und Jugendliche geöffnet. Seit dem 2. November war der Jugendclub wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

Seit Montag dieser Woche nimmt die abwechslungsreiche Freizeitgestaltung für junge Leute nun aber wieder Fahrt auf. Wenn auch in abgespeckter Form und mit klaren Regeln. Die OSTSEE-ZEITUNG schaute sich im „Club 96“ um und traf mit Heidi Lieckfeldt und Andrea Witt ein – trotz der schwierigen Umstände – motiviertes Betreuerteam.

Seit einem Vierteljahrhundert ein Ort der offenen Jugendarbeit

Die Kinder- und Jugendbegegnungsstätte „Club 96“ existiert, wie es der Name bereits erahnen lässt, seit 1996 – also seit nunmehr einem Vierteljahrhundert – und ist eine Einrichtung des Vereins „Jugendfreizeit Grimmen“. Der Club befindet sich in der unteren Etage des Jugend- und Vereinshauses, in der Erich-Weinert-Straße 23a. Hier stehen den Kindern und Jugendlichen fünf Räume zur Verfügung. Nämlich zwei Clubräume, ein Tischtennisraum, ein Sportraum und eine Küche. Es gilt das Modell der offenen Jugendarbeit. Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren können also in den Räumlichkeiten und auf dem weitläufigen Gelände den verschiedensten Aktivitäten nachgehen.

In Corona-Zeiten bekamen die Räume ein neues Design

„Unser ‚Club 96‘ ist ein Treffpunkt für alle, die ihre Freizeit sinnvoll und kreativ verbringen oder neue Freunde kennenlernen wollen“, erklärt Heidi Lieckfeldt. In „Nicht-Corona-Zeiten“ können junge Leute der Stadt dort basteln, sich körperlich ertüchtigen oder einfach mit Gleichaltrigen chillen.

Los geht die Freizeitgestaltung vorerst in einem kleinen Rahmen. „Wir sind froh, dass unsere Angebote nun überhaupt wieder starten können“, sagt Heidi Lieckfeldt. Gemeinsam mit Andrea Witt leitet sie die Geschicke im „Club 96“ seit 2019. Die beiden Frauen können ab sofort wieder von Montag bis Freitag in der Zeit von 14 bis 20 Uhr Kinder und Jugendliche begrüßen. „Jedoch brauchen die interessierten Club-Besucher einen negativen Corona-Test. Wir wissen, dass dies sehr aufwendig ist – jedoch müssen wir uns hierbei ganz einfach an die Vorgaben halten“, betont Lieckfeldt.

Und die jugendlichen Gäste können sich auf ein neues und überaus modernes Umfeld freuen. „Wir haben die Zeit seit November genutzt, sämtliche Räume neu tapeziert und gestrichen. Zudem haben wir die verschiedenen Räume mit neuen Möbeln ausgestattet“, sagt Andrea Witt freudig. Ein besonderes Highlight hierbei ist eine coole Graffiti-Tapete. „Wir wollen die Räumlichkeiten nun in den kommenden Wochen und Monaten mit den jungen Leuten weiter gestalten“, verrät Heidi Lieckfeldt.

Vor der Pandemie kamen monatlich bis zu 400 Kinder und Jugendliche in den Club

Vor der Corona-Pandemie kamen im Monat bis zu 400 junge Leute zu den verschiedensten Angeboten. Vor der Schließung im November lag die Zahl immer noch bei 150 bis 200 Besucher“, sagt Heidi Lieckfeldt und erklärt: „Dies lag in erster Linie daran, dass wir nur zwei Räume öffnen durften.“

Wie in vielen Einrichtungen herrschte auch im „Club 96“ in den vergangenen Wochen eine gewisse Planungsunsicherheit. „Darum konnten wir auch keinen Aktivitätsplan für die Sommerferien erstellen. Nun heißt es aber spontan und kreativ zu sein und den Jugendlichen jeden Tag ein Highlight zu präsentieren. „Manche wollen auch einfach nur mal von zu Hause raus und hier mit Freunden ihre Zeit verbringen. Dies ist – seit Beginn der Pandemie – für viele zu kurz gekommen. Immer wenn man unsere Stammbesucher mal auf der Straße getroffen hat, wurde der Wunsch geäußert, dass der Club doch endlich wieder öffnen müsse“, beschreibt Andrea Witt.

Nun ist es glücklicherweise soweit und der Nachwuchs der Stadt kann die Zeit im „Club 96“ wieder sinnvoll verbringen.

Mitarbeiter wollten nicht noch mal in Kurzarbeit

Eine sehr soziale Einstellung bewies zuletzt das Betreuer-Team. „Wir wollten nicht noch mal in Kurzarbeit. Die Anfangszeit konnten wir sehr gut mit den Renovierungsarbeiten im Club überbrücken. Zuletzt haben wir nun zwei Monate lang das Kassenhäuschen im Tierpark besetzt“, sagt Heidi Lieckfeldt und meint: „Aber jetzt gilt unsere volle Aufmerksamkeit wieder dem ,Club 96’ und seinen Jugendlichen.“

Von Raik Mielke