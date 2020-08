Grimmen

Nach langer Pause ist es endlich soweit, der Grimmener „Club 96“ hat wieder seine Türen für Kinder und Jugendliche geöffnet. Seit dem 16. März war der Jugendclub wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Seit Montag dieser Woche nimmt die abwechslungsreiche Freizeitgestaltung für junge Leute nun aber wieder Fahrt auf. Wenn auch in abgespeckter Form und mit klaren Regeln.

Die OSTSEE-ZEITUNG schaute sich im „Club 96“ um und traf mit Heidi Lieckfeldt und Andrea Witt ein motiviertes Betreuerteam.

Anzeige

Was ist der „Club 96“ ?

Die Kinder- und Jugendbegegnungsstätte „Club 96“ existiert, wie es der Name bereits erahnen lässt, seit 1996 und ist eine Einrichtung des Vereins „Jugendfreizeit Grimmen“. Der Club befindet sich in der unteren Etage des Jugend- und Vereinshauses, in der Erich-Weinert-Straße 23a. Hier stehen den Kindern und Jugendlichen fünf Räume zur Verfügung. Nämlich zwei Clubräume, ein Tischtennisraum, ein Sportraum und eine Küche. Es gilt das Modell der offenen Jugendarbeit. Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren können also in den Räumlichkeiten und auf dem weitläufigen Gelände den verschiedensten Aktivitäten nachgehen.

Weitere OZ+ Artikel

„Unser ‚Club 96‘ ist ein Treffpunkt für alle, die ihre Freizeit sinnvoll und kreativ verbringen oder neue Freunde kennenlernen wollen“, erklärt Heidi Lieckfeldt. In „Nicht-Corona-Zeiten“ können junge Leute der Stadt dort basteln, sich körperlich ertüchtigen oder einfach mit Gleichaltrigen chillen.

Heidi Lieckfeldt : „Die Kinder haben sich enorm gefreut“

Los geht die facettenreiche Freizeitgestaltung vorerst in einem kleinen Rahmen. „Wir sind froh, dass unsere Angebote nun überhaupt wieder starten können“, sagt Heidi Lieckfeldt. Gemeinsam mit Andrea Witt leitet sie die Geschicke im „Club 96“ seit dem vergangenen Jahr. Die beiden Frauen aus Tribsees können ab sofort wieder von Montag bis Freitag in der Zeit von 14 Uhr bis 20 Uhr Kinder und Jugendliche begrüßen.

„Total erfreulich war, dass am Montag um 14 Uhr direkt die ersten Club-Besucher wieder da waren“, ist Andrea Witt begeistert. Wie die Kinder berichteten, hatten sie ihr Auto vor der Begegnungsstätte gesehen und sind einfach mal gucken gegangen, ob der Wohlfühlort endlich wieder geöffnet hat.

Vor der Corona-Pandemie kamen im Monat bis zu 400 junge Leute zu den verschiedensten Angeboten. „Derzeit sind nur zwei Räume geöffnet. Einer für die Sechs- bis Dreizehnjährigen und einer für die Jugendlichen“, sagt Heidi Lieckfeldt und erklärt: „Wir versuchen, viele Aktivitäten unter freiem Himmel anzubieten. Definitiv haben sich die Kinder aber enorm gefreut, dass sie endlich wieder einen Anlaufpunkt haben.“

Angelina Wittmis: „Man kann hier einfach mit Freunden chillen und Musik hören“

Angelina Wittmis (14) und Gregor Paul Padicke (14) sind am Mittwochnachmittag gleich nach der Schule in den „Club 96“ gekommen. Die beiden besuchen die Begegnungsstätte für Kinder und Jugendliche seit vielen Jahren. „Man kann hier einfach mit Freunden chillen und Musik hören. Ich finde es klasse, dass es solch einen Club in Grimmen gibt“, sagt Angelina.

Dass man sich in Corona-Zeiten an verschiedenste Regeln halten muss, findet sie in Ordnung. „Dies ist immer noch besser, als ein geschlossener Club“, meint sie.

Wie Andrea Witt erklärt, hatten die Jugendlichen nach der langen Pause viel Redebedarf. „Man hatte das Gefühl, diese Unterhaltungen mit Gleichaltrigen haben den Jungs und Mädels einfach gefehlt. Und obwohl derzeit viele Aktivitäten noch nicht möglich sind, war die Wiedereröffnung unserer Einrichtung in den ersten Tagen ein voller Erfolg“, meint sie.

Von Raik Mielke