Grimmen

In der fünften Kalenderwoche bieten die Impfteams des Landkreises Vorpommern-Rügen die Corona-Schutzimpfung in den vier Impfstützpunkten des Landkreises Vorpommern-Rügen an - ganztägig mit vereinbarten Terminen und nachmittags zusätzlich Impfangebote ohne Terminabsprache mit den Impfstoffen von Moderna und Biontech in Grimmen, Ribnitz-Damgarten und Stralsund.

Von Montag bis Freitag 9 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16 Uhr wird in der Bahnhofstraße 12 in Grimmen geimpft. In beiden Zeiträumen können vorher jeweils Termine vergeben werden. Spontan und ohne Termin können Impflinge unter der Woche von 13 bis 16 Uhr ihre Corona-Schutzimpfung bekommen.

Auch in Stralsund wird wieder geimpft

Ein zusätzlicher Termin für Kinder findet am Montag, dem 31. Januar 2022, im Impfstützpunkt am Strelapark in Stralsund von 8 bis 12 Uhr statt. Laut Angaben des Landkreises Vorpommern-Rügen können Kinder im Alter zwischen 5 bis 11 Jahren dort mit Termin geimpft werden.

Der Einsatz der Impfstoffe erfolgt auch bei den Impfangeboten ohne Termin nach Stiko-Empfehlung: Personen über 30 Jahre erhalten ausschließlich den Impfstoff von Moderna. Der Impfstoff von Biontech ist ausschließlich dem Personenkreis unter 30 Jahren vorbehalten.

Impftermine seien weiterhin ausreichend vorhanden. Diese können über die landesweite Impfhotline 0385 20271115 oder online unter www.corona-impftermin-mv.de gebucht werden.

Von Christin Assmann