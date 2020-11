Grimmen

Der zweite Corona-Lockdown und die kommende dunkle Jahreszeit sorgen bei vielen Menschen für eine Nachfrage nach Hilfe. Die ist aber zurzeit nicht so leicht zu finden. „Aufgrund der geltenden Verordnungen können momentan keine Treffen von Selbsthilfegruppen stattfinden. Jedoch bieten wir weiterhin persönliche Beratungen in Einzelgesprächen an“, erklärt Anke Landgraf von der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen Stralsund (Kiss), die auch in Grimmen Treffen zum Thema Sucht oder Depressionen koordiniert. In der schweren Zeit sollen Hilfesuchende aber nicht alleingelassen werden.

Hilfesuchende werden weitervermittelt

Wer sich per Telefon oder E-Mail bei der Einrichtung meldet, bekommt Unterstützung. „Wir vermitteln an andere Stellen, die geöffnet sind. Außerdem haben sich die Leiter der Gruppen angeboten, um als Ansprechpartner für einen Erstkontakt zur Verfügung zu stehen“, erklärt Landgraf. Eine erhöhte Nachfrage wird während des Lockdowns von der Kiss hingegen nicht festgestellt. „Es geht eher zurück, weil alle wissen, dass kein gemeinsamer Austausch stattfindet. Das haben wir schon beim ersten Lockdown Anfang des Jahres festgestellt. Danach steigt die Zahl der Anfragen dann eher“, sagt Anke Landgraf.

Einzelne Angebote nicht erreichbar

Unbeantwortet bleibt zurzeit hingegen ein Anruf beim Sozialverband Deutschland. Die Anlaufstelle, die unter anderem bei Problemen bei der Beantragung von Sozialgeldern hilft, verweist per Bandansage darauf, dass zurzeit keiner im Büro sei. Ähnliches gilt für den Internationalen Bund, der in Grimmen eine ambulante Hilfe bei Erziehungsproblemen anbietet und ebenfalls nicht telefonisch erreichbar ist.

Chamäleon bietet persönliche und Onlineberatung

Eine Familienberatung bietet weiterhin der Chamäleon e. V. an – das sogar im direkten Gespräch. „Unter Einhaltung der Abstandsregeln und mit Maske ist es mit einem Termin auch wieder möglich, bei uns direkt vorbeizukommen“, erklärt Ulrike Vogel. Bei Chamäleon gibt es neben der Beratung für Familien ein Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sich zu den Themen Sucht, Medien und Sexualität beraten lassen oder informieren wollen. „Sollten Thematiken intensiver, individueller und langfristiger zu bearbeiten sein, dann sind wir der Ansprechpartner in der ambulanten und stationären Therapie sowie ambulanten und stationären Betreuung“, schreibt der Verein auf der eigenen Internetseite.

Nachfrage steigt

„Die Anfragen sind angestiegen, aber nicht in exorbitante Höhe. Wir haben aber festgestellt, dass der Konsum von gewissen Substanzen gerade im ersten Lockdown mehr wurde“, erklärt Cathleen Spröte. Da im ersten Lockdown Anfang des Jahres kein persönlicher Kontakt möglich war, hat sich der Verein mit einem breiten Onlineangebot aufgestellt. Auf der Internetseite gibt es eine direkte Verbindung zu Beratern im anonymen Chat oder per Videogespräch. „Für unsere Angebote in Schulen sind wir sehr schnell auf Webinare umgestiegen. Das wurde gut angenommen, geht aber natürlich nur, wenn die Schulen auch entsprechend ausgestattet sind“, beschreibt Ulrike Vogel. Seit Kurzem sind außerdem jede Woche Berater an einer Grimmener Schulen und dienen als Ansprechpartner für Kinder und Eltern.

Absagen des Vereins gab es jedoch für Veranstaltung im sogenannten Homeland in Bremerhagen. So musste das Grusel-Camp für Kinder verschoben werden und auch der Weihnachtsmarkt steht nach der Aussage von Ulrike Vogel noch in den Sternen.

Die eigenen Aktivitäten runterfahren musste die Arbeiterwohlfahrt ( Awo) in Grimmen. Es wird aber darauf hingewiesen, dass sowohl das Essen auf Rädern als auch das Mittagessen zum Abholen in Grimmen weiterhin angeboten werden.

Von Niklas Kunkel