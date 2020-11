Grimmen

Als eine der wenigen Veranstaltungen konnte das Country- und Truckerfestival in Grimmen in diesem Jahr stattfinden und wurde zum Erfolg. An diesen wollen die Organisatoren im kommenden Jahr anknüpfen. Vom 17. bis 19. September wird der Hexenkessel in Grimmen wieder von großen Trucks, viel Show und jeder Menge Countrymusik regiert.

Schon bei der Premiere im September hatte Organisator Winfried Wiener das Gelände als ideal bezeichnet und auch Bürgermeister Benno Rüster signalisierte früh grünes Licht für die zweite Auflage des Festivals, das sich fest im Kalender der Fans etablieren soll.

Anzeige

Ticketverkauf hat begonnen

Der Ticketverkauf hat bereits begonnen und die ersten beeindruckend lackierten LKW haben sich schon genauso angekündigt, wie Größen aus der Countrymusik. Erneut mit dabei ist Doug Adkins. Der 57-Jährige aus Montana ( USA) sorgt zurzeit in der zehnten Staffel der Show „ The Voice of Germany“ für aufsehen. „Ich singe für alle Leute, die noch nicht wissen, dass sie Countrymusik lieben werden“, gibt er auf der Internetseite der Show seine Ziele an. Außerdem auf dem Plan stehen „ Larry Schuba & Western Union“ und „ Gudrun Lange & Kactus“.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Im Mittelpunkt an den drei Tagen werden aber wieder die aufwendig umgebauten Trucks stehen, die schon bei der ersten Auflage für große, staunende Augen bei Kindern und Erwachsenen sorgten. Am Sonnabend gibt es eine Preisverleihung etwa für die schönsten Fahrzeuge, oder die Trucker mit der weitesten Anreise. Nicht fehlen darf auch das Feuerwerk mit Lasershow und die Line-Dance-Workshops über den Tag. An allen drei Tagen können Besucher außerdem über den Westernmarkt schlendern und sich so passend einkleiden oder Andenken erstehen.

Weitere Informationen, Tickets und die Truck-Anmeldung gibt es unter www.truckfestival-rostock.de

Von Niklas Kunkel