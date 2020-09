Grimmen

Nach vielen Absagen steigt in diesem Jahr doch noch eine Großveranstaltung in Grimmen. Das Country-und-Trucker-Festival schlägt vom 18. bis zum 20. September seine Zelte am Stockcar-Ring Hexenkessel auf. An den drei Tagen können insgesamt etwa 5000 Besucher die weit über 200 Trucks und die Konzerte am Abend besuchen.

„Wir haben immer daran geglaubt, dass es stattfinden kann und haben einfach nicht aufgegeben“, erklärt Organisator Winfried Wiener. Aus Wieners Sicht hat er mit dem Hexenkessel, wo das Treffen zum ersten Mal Halt macht, einen Glücksgriff gelandet: „Es ist ein wirklich tolles Gelände und wir haben alles, was man braucht. Der Kontakt nach Grimmen kam bei unserer Veranstaltung im vergangenen Jahr in Rostock über den Grimmener Schausteller Thomas Holz zustande.“

Konzerte und Trucks

Damit möglichst viele Leute die beeindruckenden Boliden und Konzerte sehen können, haben die Organisatoren die drei Tage in fünf Veranstaltungen unterteilt, zu denen jeweils etwa 1000 Besucher Zugang haben. Tagsüber gibt es neben den aufwendig gestalteten Lkw einen Westernmarkt für alle Schaulustigen. „Da bitten wir darum, dass die Leute sich nicht acht Stunden am Stück einfach nur auf dem Gelände aufhalten.

Wir können immer nur eine begrenzte Anzahl auf das Gelände lassen und alle sollen die Möglichkeit haben, die Trucks zu sehen“, bittet Winfried Wiener um Mithilfe der Besucher. Die Tore zur Truckausstellung und dem Westernmarkt öffnen am Freitag um 14 Uhr, am Sonnabend ab 10 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Um 18 Uhr müssen alle Tagesbesucher ohne Karte für die Abendveranstaltungen das Gelände wieder verlassen.

Bands Bääärenstark und Truck Stop

Während es für die Tagesveranstaltung an der Kasse vor Ort Karten zu kaufen gibt, kann man die Konzerte und Shows am Abend nur mit einer Tageskarte oder einem Wochenendticket aus dem Vorverkauf besuchen. Dann kann man bekannte Country-Musiker wie Johnny Falstaff, Doug Adkins (beide Freitag) oder die deutschen Bands Bääärenstark und Truck Stop genießen.

Außerdem gibt es an beiden Abenden ein Feuerwerk mit Lasershow, am Sonnabend werden die schönsten Trucks und die Fahrer mit der weitesten Anreise ausgezeichnet. Die US-Amerikaner Falstaff und Adkins leben zurzeit in Deutschland. So konnte Wiener die Musiker, die aus den Bundesstaaten Texas und Montana stammen, trotz der geltenden Einreisebestimmungen für sein Festival gewinnen. Um passend das Tanzbein schwingen zu können, gibt es an den ersten beiden Tagen ab 14.30 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr einen Kurs zum westerntypischen Line Dance.

Über 220 angemeldeten Trucks

Die über 220 angemeldeten Trucks kommen unterdessen zum größten Teil aus dem Norddeutschen Raum, einige nehmen aber auch den weiten Weg aus Süddeutschland auf sich, um ihre aufwendig umgebauten und lackierten Trucks zu zeigen. Mit dabei ist auch der Sattelschlepper von Jens Nößler, bei dem sowohl die Zugmaschine als auch der Auflieger im kompletten Design der US-Band Rolling Stones lackiert ist. Viele Fahrer präsentieren dazu stolz ihren Innenraum, die bis ins kleinste Detail umgebaut sind.

Für alle Besucher gelten beim Besuch auf dem Festivalgelände am Hexenkessel von Grimmen die gewohnten Regeln zur Einhaltung der Hygienebestimmung. So muss pro Familie eine Person seine Kontaktdaten hinterlassen und diese mit seinem Personalausweis bestätigen. Zusätzlich wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen. Beim Besuch von Ständen, dem Bestellen von Getränken und auf der Toilette ist er hingegen Pflicht. Wer sich ein Ticket für alle drei Tage kauft, hat die Möglichkeit, auf dem angeschlossenen Campingplatz zu übernachten.

Von Niklas Kunkel