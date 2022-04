Grimmen: Damit will die VHS aktuell ihr Kursspektrum erweitern

Grimmen

Kleine Tipps mit großer Wirkung – die Regionalstelle Grimmen der Volkshochschule (VHS) erweitert die Angebotspalette. Neben den beliebten Sport- und Gesundheitskursen, Sprach-, künstlerischen Schaffens- und Weiterbildungsseminaren für Erziehung und Familienleben sollen auch verbraucherfreundliche Themenvorträge dazukommen. Aktuelle Probleme wie steigende Heiz- und Stromkosten sowie mögliche Alternativen – erneuerbare Energien – sollen mit Tipps, Wissen und Beratungsmöglichkeiten aufgegriffen werden.

Der erste Anlauf für den kostenlosen Vortrag „Heizkosten in Wohnungen senken“ musste vertagt werden, soll aber nun am 5. April stattfinden. „Die 2G-plus-Auflagen haben nicht nur die Anmeldungen begrenzt, sondern auch die Möglichkeit, neue Lehrkräfte zu integrieren und das Angebot zu erweitern. In Zusammenarbeit mit dem Verbraucherschutz kommen nun Vortragsreihen mit Experten dazu, die hilfreiche Tipps für die erfolgreiche Umsetzung im Alltag bieten“, erklärt Maik Ramthun, Regionalstellenkoordinator NVP.

„Es ist sicherlich auch der Zeit geschuldet, aber die Resonanz ist doch noch sehr ausbaufähig. Es knüpfen noch Schwierigkeiten an, um die geplanten Angebote auch in der Form durchzuführen“, weiß Ramthun, der seinen Posten mitten in der turbulenten Zeit der Pandemie übernommen hat. Geeignete Dozenten mit der jeweils nötigen Qualifizierung, Kenntnissen und auch Zeit und zusätzlichem Engagement zu finden, sei auch ohne strenge Auflagen schwierig. „Bei denen es zeitlich vereinbar ist und mit einem gewissen Enthusiasmus und die Bereitschaft, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen, wäre es schön, wenn sich vielleicht noch Dozenten für Angebote entschließen“, so Ramthun weiter. Ein Hindernis wurde entschärft – ab jetzt gilt 3G für Teilnehmer und Leiter.

Sprachkurse zur Integration der Flüchtlinge erweitert

Bei der Sprachauswahl wüscht sich der Regionalstellenkoordinator mehr Angebote für die Grimmener. Doch auch für die Flüchtlinge sollen in naher Zukunft Sprach- und Integrationskurse dazukommen. In Absprache und Zusammenarbeit mit Integrationskoordinator Hannes Masloboy vom SOS-Familienzentrum sollen Möglichkeiten geprüft werden.

Steigende Nachfrage gebe es zudem im Bereich Sport und Gesundheit. „Die Gesundheitskurse werden weiterhin gut von den Leuten angenommen. Wir freuen uns, das diejenigen, die sonst immer dabei waren, ihren Gruppen treu geblieben sind. Da wird zum Beispiel ein Yogakurs zusätzlich in den Kursplan integriert“, sagt Ramthun. Seit Beginn der Pandemie bewirkten die Lockdowns Zwangspausen, aber das Interesse und Bedürfnis nach Bewegung blieb. „Durch die Hilfe des Grimmener Sportvereins (GSV) konnten wir beispielsweise auch größere Räumlichkeiten für sportliche Aktivitäten anbieten, um Abstände gewährleisten zu können. Das wäre ohne die Unterstützung nicht möglich gewesen“, betont der Koordinator.

Kostenfreie Kurstermine für Verbraucherprobleme Dienstag soll Vortragstag in der VHS für Kultur und gesellschaftliche Themen und Probleme werden. Insgesamt elf Themen kommen nun dazu und sind für Frühjahr und Herbst geplant. „Durch die Vortragsreihen erhoffen wir das Spektrum zu erweitern, das für die Grimmer wichtig sein könnte und Interesse weckt“, erzählt Maik Ramthun. Angefangen am 5. April mit „Heizkosten in Wohnungen senken“ ab 18.30 Uhr dreht sich der Vortrag darum, wie Heizkosten entstehen, welche typischen Fehler oft gemacht werden und mit welchen Maßnahmen der Verbrauch dauerhaft gesenkt werden kann. Voraussichtlich am 3. Mai geht es weiter mit Expertenvortrag„Energie sparen zu Hause“, am 7. Juni „Förderprogramme optimal nutzen“ und am 21. Juni „Schimmel in Wohnräumen“.

Das gilt auch für Regina Bäcker, die nach jeder Lockerung zum Telefon griff, um die Terminänderungen, Absagen oder Fortführung an die Teilnehmer weiterzuleiteten. „Wir sind froh, dass in relativ kurzer Zeit Kurse, die abrupt unterbrochen werden mussten, rechtzeitig nachgeholt und beendet werden konnten. Sobald die Bedingungen erfüllt werden konnten, hieß es: Los geht’s.“

Fürs Klima fit mit Tipps und Tricks

Mit diesem Elan startete auch der Kurs „Klimafit – Klima vor der Haustür“ am Standort in Stralsund, für den sich auch Teilnehmer aus den umliegenden Gemeinden angemeldet haben. Ein Problem, das nicht nur theoretisch erörtert wird, sondern mit Beispielen, Aufgaben und deutlichen Veranschaulichungen für jeden Einzelnen, Lösungen mit ungeahnter Wirkung demonstriert und zur tatkräftigen Umsetzung animiert.

Daneben gibt es weitere Möglichkeiten zum Umschauen. Denn an den Wänden wechseln Ausstellungen regionaler Hobby-Virtuosen – derzeit „Impression Pferd“ von Frau Anne Pallentin –, die im Moment in der Volkshochschule Grimmen präsentiert werden. Zu sehen sind bis zum 21. April unterschiedliche Pferderassen, von den kleinen Lewitzern, über das elegante Mecklenburger Warmblut bis hin zu imposanten Kaltblut.Unterschiedliche Reitweisen konnte die Fotografin in verschiedenen Bildern festhalten, so zum Beispiel vom klassischen Reiten wie Dressur und Springen sowie dem Reiten im Damensattel, ebenso Fahrten mit Kutschen, ob langsam oder schnell.

Von Christin Assmann