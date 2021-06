Grimmen: Darum ermittelt die Polizei gegen Halter von Haustieren

Grimmen/ Negast

Die Polizei in Grimmen hat in den vergangenen Tagen Ermittlungen gegen Halter von Haustieren aufgenommen. In Negast wurde eine 68-jährige Passantin in der letzten Woche von einer Hauskatze angegriffen. Die Katze sprang aus dem Nichts über den Zaun eines Grundstückes und biss die Spaziergängerin in die Wade. Die Wunde musste notversorgt und operiert werden. Gegen die 57-jährige Besitzerin der Katze ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Ein anderer Halter musste am Dienstag in Grimmen von der Polizei zur Räson gezogen werden. Gegen halb drei nachmittags wurden die Beamten zum Parkplatz eines Lebensmittelhandels gerufen. Ein Hund soll über eine halbe Stunde im Auto eingesperrt worden sein. Der Pkw parkte laut Polizei in der prallen Sonne. Zeugen bemerkten das Tier, das stark hechelnd und benommen im Auto zurückgelassen wurde. Der 80-jährige Halter zeigte sich erst uneinsichtig, öffnete dann aber die Autotür und ließ frische Luft in den Wagen. Aufgrund des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde die Anzeige von der Polizei aufgenommen.

Von ca