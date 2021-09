Grimmen: Darum werden Wahlzettel der Stadt diesmal in Schwerin ausgewertet

Grimmen

Zwar ist am Sonntag der Termin für die Bundes- und Landtagswahlen, aber die Wahlen sind bereits seit Wochen in vollem Gang. Denn die Briefwahl ist in Grimmen gut angelaufen. Bis Montag hatten bereits etwa 1600 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme per Briefwahl abgegeben.

Im Vorfeld der Wahlen treten dabei immer wieder Fragen auf. Zum Beispiel, ob auch gelochte Stimmzettel gültig sind? Da alle Stimmzettel gelocht sind, gibt es kein Unterscheidungsmerkmal. Somit sind gelochte Stimmzettel gültig.

Die Lochung ist lediglich eine Hilfe für Blinde und Sehbehinderte. Sie dient als Fixpunkt für das Einlegen der Stimmzettelschablone, die das Finden des Wahlkästchens und Setzen des erwünschten Kreuzes erleichtert. Wie der stellvertretende Landesvorsitzende des Blinden- und Sehbehinderten-Vereins, Eckhard Priebe erläutert, können damit Wahlberechtigte mit eingeschränkter Sehkraft unabhängig von einer Vertrauensperson im Wahllokal oder per Briefwahl an den Wahlen teilnehmen.

Und auch wenn Ihr Wahlzettel am Rand über eine kleine Kennzeichnung verfügt, führt dies nicht zur Ungültigkeit des Stimmzettels und ihrer Wahl. Grimmens Wahlleiter Ingo Belka erklärt: „Unsere Stadt ist in diesem Jahr für die repräsentative Wahlstatistik auserkoren worden. Dazu sind deutschlandweit mehr als eintausend Wahlbezirke mit mehr als 400 Wahlberechtigten stichpunktartig ausgewählt. Bei uns sind es die Wahlbezirke 6 und 9. Wir sind damit, seit 1990, das erste Mal in den Fokus der Statistiker geraten“, so Belka.

Kohorten Der Begriff Kohorte wird vorwiegend in der Soziologie, Epidemiologie und Statistik verwand. Er beschreibt eine Personengruppe mit gemeinsamen zeit- oder jahrgangsspezifischen demografischen Merkmalen.

Nach Auskunft von Grimmens langjährigem Gemeindewahlleiter Ingo Belka dienen die Daten lediglich der Auswertung des Wählerverhaltens nach Alters- und Geschlechtskohorten. Diese Erhebungen hätten nichts mit den statistischen Hochrechnungen am Wahltag zu tun.

Zehn Wahllokale in Grimmen

Die Auszählung der Stimmen geschieht ganz normal, wie in jedem anderen Wahllokal auch. Erst später werden diese Stimmzettel vom Wählerverzeichnis getrennt und zum Landeswahlleiter nach Schwerin zur statistischen Auswertung geschickt. Dieser Vorgang ist durch das Wahlstatistik-Gesetz gedeckt.

Für die bevorstehende Bundes- und Landtagswahl sind in Grimmen zehn Urnenwahlbezirke und zwei Briefwahlvorstände eingerichtet worden. Von den aktuell 9443 Einwohnerinnen und Einwohnern sind 8040 wahlberechtigt. Der kleinste Wahlbezirk befindet sich in Stoltenhagen (483 Wahlberechtigte) der größte im Stadtteil Südwest. Dort sind 1117 Frauen und Männer zur Wahl aufgerufen.

Auch bei den Wahlen gelten die Corona-Regeln. Abstand halten, Handhygiene und Alltagsmaske tragen sind notwendig. Und: „Bitte bringen Sie zur Wahl Ihren eigenen Kugelschreiber mit“, betont Stadtsprecher Thorsten Erdmann.

Von The/aj