Grimmen

Insgesamt fast drei Jahre lang wurde das Gebäude der Grimmener Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der Straße der Solidarität umfassend saniert, seit Donnerstagnachmittag ist es offiziell wieder eingeweiht. Das Gebäude, mit Namen Käthe-Kollwitz-Haus, gehört der Stadt Grimmen, wird seit Anfang der 90er Jahre vom Ortsverein Grimmen der Arbeiterwohlfahrt betrieben.

Das gesamte Gebäude vom Dach bis zum Fundament und auch die Außenanlage wurde vollständig in drei Bauabschnitten saniert. Losgegangen war es im Anbau des Gebäudes, als zweites kam das eigentliche Gebäude in der Straße der Solidarität an die Reihe und als letztes wurde das Außengelände erneuert.

863 243 Euro wurden dabei investiert“, sagte Harry Glawe, als Stadtpräsident und Minister vor Ort. Denn, daran, dass diese gewaltige Investition überhaupt getätigt werden konnte, sei der Grimmener in Schwerin nicht unbeteiligt, betonte Wolfgang Marder, der seit 25 Jahren zum AWO-Vorstand in Grimmen gehört. „Es hat lange gedauert, aber es ist auch besonders gut gelungen“, sagte Marder in seiner kurzen Einweihungsrede. 2018 habe der Vorstand einen Brief an Glawe geschickt und damit die notwendige Sanierung ins Rollen gebracht.

„Auf dem Hof, an gleicher Stelle, wo am Donnerstag die Einweihung bei Kuchen und Schnittchen gefeiert wurde, haben wir die Fördermöglichkeiten beschlossen“, erinnert sich Stadträtin Heike Hübner. Möglich gemacht hat die Sanierung dann schließlich der einhellige Stadtvertreterbeschluss. „Die AWO ist wichtig, ohne sie geht auch in Grimmen nichts“, sagte Stadtpräsident Glawe. Deshalb sei es gut, dass das Gebäude im Zentrum der Stadt jetzt wieder in einem Topzustand ist.

2300 Stunden Eigenleistung

Von der Gesamtbausumme wurden immerhin 587 920 Euro gefördert. 275 578 Euro sind als Eigenleistung erbracht worden, 117 562 davon wiederum kofinanziert. „Aber wir haben als AWO ebenfalls Eigenleistungen erbracht, beispielsweise 2300 Arbeitsstunden, bei denen wir unter anderem den Dachboden entfernt haben“, sagt Marder.

„Jetzt ist alles sehr schön geworden“, sind sich auch die AWO-Mitarbeiter einig. „Elf Mitarbeiter und vier Ehrenamtler sind im Haus tätig“, erzählt stellvertretend für sie Sekretärin Odette Pirey. Nicht nur dem Wohlfahrtsverein selbst, sondern auch anderen Vereinen und Gruppen, wie Sozialverband und Handarbeitsgruppen, bietet das Gebäude ein Zuhause. Darüber hinaus werden täglich – auch an den Wochenenden – 120 Essen gekocht. Teils kommen die Grimmener, um vor Ort zu Mittag zu essen, teils werden die Mahlzeiten an Privathaushalte oder Einrichtungen verteilt, informiert Wolfgang Marder.

Viele der Räume im Haus würden auch für Privatfeiern genutzt – im Juli sei alles ausgebucht und auch später gibt es bereits eine Reihe Vormerkungen. Gut angenommen werde weiterhin das Projekt „Glücksklee“, eine Art Kleiderkammer der Grimmener AWO. Auch Konferenzräume und ein Musikstudio gibt es im Haus.

Einst Kindergarten

Ein bisschen ist aber auch in den nächsten Tagen noch zu tun, meint Marder. So sollen im langen Flur demnächst historische Fotos der Stadt angebracht werden.

Bis 1946 war das heutige Käthe-Kollwitz-Haus übrigens in Besitz eines Grimmener Arztes, danach wurde es als Kindergarten ausgebaut, bis Anfang der 90er Jahre die AWO es übernahm. Schon damals sei einiges am Haus saniert worden, aber jetzt war eben wieder eine Grundsanierung notwendig.

Dabei wurde der Grundriss des Gebäudes nur sehr wenig verändert. Aber das komplette Dach, Leitungen und Heizung sowie die Sanitärbereiche und Fußböden, Türen wurden ebenso erneuert wie die Außenanlage. Insgesamt zwölf Baufirmen waren an der Umsetzung des Projekts beteiligt.

Von Almut Jaekel