Grimmen

Dorffest, Gemeindefest und Kultur – am Wochenende kann jeder auf seine Kosten kommen.

Lenz in der Kirchenruine

Die Veranstaltungsreihe in der Kirchenruine in Rolofshagen startet wieder. Am Sonnabend, dem 4. September, ist Thomas Lenz zu Gast, der aus der NDR-Radiomorgensendung mit der Rubrik „Kaum zu glauben“ bekannt ist. Der gelernte Forstwirt Lenz, der anschließend Theologie studierte, kam einst über die Radiokirche als Quereinsteiger zum Rundfunk. Neben der Veranstaltung ist am Sonnabend außerdem geplant, vor Ort eine Sendung aufzunehmen.

Sommerfest in Glewitz

Die Vorbereitungen des vergrößerten Veranstaltungskomitees laufen seit Wochen auf Hochtouren: Am Samstag, den 4. September, feiert die Gemeinde ihr Sommerfest ab 14 Uhr auf dem Gemeindehof in Glewitz. Neben Austauschmöglichkeiten für die Großen sowie Kaffee und Kuchen, wird auch an die Kleinen gedacht: Vom Hüpfburgen-Springen, über Kinderschminken, eine Feuerwehr zum Anfassen, bis hin zu Zuckerwatte und Kremserfahrten ist alles dabei.

Der Eintritt ist frei; ganz nach dem Motto der Kommune: „Zusammen groß“. Seit dem Tannenbaumverbrennen Anfang 2020 ist es, durch die Pandemie, still auf dem Gemeindehof geworden. Schon lange gab es kein einfaches gemütliches Beisammensein mehr. Dies soll sich nun wieder ändern. Um die Wahrung des Mindestabstands auf dem Gelände und die Übermittlung persönlicher Daten per Eintragung in eine Liste oder Scannen des Luca-Codes bei der Ankunft wird gebeten. Weitere Informationen gibt es auf den Social-Media-Seiten der Gemeinde Glewitz zu entdecken.

Gemeindefest in Grimmen

Die Attraktion beim Gemeindefest der evangelischen Kirche am Sonntag, dem 5. September wird die Versteigerung von Antikglas-Fenster-Elementen sein. Sie stammen aus einem ehemaligen Fenster der Grimmener Marienkirche.

„Der Einstiegspreis für ein solches Fenster liegt bei 50 Euro“, sagt Pastor Wolfgang Schmidt. Insgesamt können 30 dieser Fensterelemente erworben werden.

Das eigentliche Gemeindefest startet am Sonntag in der Marienkirche mit einem Familiengottesdienst mit Taufe um 14 Uhr. Anschließend können Gemeindemitglieder und alle anderen Interessierten zum Gemeindefest im gegenüberliegenden Pfarrhaus, Domstraße 7 zusammen. Schmidt: „Bei Kaffee und Kuchen, Quiz und Singen. Und zum Abschluss des Tages wird es gegrillte Würstchen und Salat geben.“

Von Almut Jaekel