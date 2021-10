Grimmen

Kunst, eine neue Fotoausstellung und Angebote für Erzieher bietet die Grimmener Volkshochschule im Oktober. Die OZ gibt eine Übersicht über die verschiedenen Angebote.

Nie mehr sprachlos

„Nie mehr sprachlos“ heißt ein Volkshochschulkurs, der Sprachfertigkeit trainiert. Der Pädagoge Thomas Rupf aus Schleswig-Holstein lädt dazu am Montag, dem 18. Oktober von 19 bis 21.15 Uhr zu einem Online Seminar ein.

Dieses besondere Angebot vor allem für die Weiterbildung für Erzieherinnen und Erzieher soll helfen, richtig zu reagieren, wenn bei einem Ausruf eines Kindes, einer Äußerung von Eltern oder Vorgesetzten einfach die Worte fehlen. In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die Möglichkeiten und Techniken der Kommunikation in brisanten Situationen. Weiterbildungsinhalte sind dabei: Mit Small Talk den Anderen für sich gewinnen, provokative Angriffe abwehren, Körpersprache, Schlagfertigkeit, peinliche und schwierige Situationen meistern.

„Erste Hilfe am Kind“

Eine Fortbildung für Tagesmütter „Erste Hilfe am Kind“ gibt es am Sonnabend, den 16. Oktober von 8.30 Uhr bis 16.15 Uhr in den Räumen der Grimmener Volkshochschule. Dieser Lehrgang entspricht den aktuellen medizinischen Ausbildungsrichtlinien und wird von fachkompetenten zugelassenen Ausbildern durchgeführt.

Persönlichkeitsentwicklung

„Störungen der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern erkennen (Teil 1) “, sollen Teilnehmer nach Absolvieren des Kurses mit Regina Masuch. Dieser Kurs findet am 16. Oktober von 9 bis 16 Uhr statt und ist ebenfalls eine Fortbildung für Erzieherinnen und Erzieher in Kitas. Dieses Seminar informiert über Persönlichkeitsstörungen Erwachsener und Störungen der Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern und soll helfen, schon angelegte Strukturen der Kinder zu erkennen.

„Kunst im Zeitgeist“

„Kunst im Zeitgeist“ heißt eine Veranstaltung mit dem Müggenwalder Künstler Thomas Reich in der Volkshochschule. Sie findet ebenfalls am 16. Oktober von 9 bis 16 Uhr statt. Die Bienenwachscollage als Ausdrucksform steht im Mittelpunkt des Workshops. Auf einer Holzplatte maximal 100 mal 120 Zentimetern entsteht der Entwurf, gezeichnet mit Maker. Durch Bienenwachs als Knetmasse sowie anderen Materialien z.B. Nägeln, Papieren, Folie entsteht ein zeitaktuelles 3D-Bild. Am Ende des Workshops geht jeder mit seinem geschaffenen Kunstwerk nach Hause.

Vögel in unserer heimischen Umgebung

Die Ausstellung „Vögel in unserer heimischen Umgebung“ mit Fotos von Manfred Hamer ist in der Volkshochschule ab Montag, dem 18.10. zu sehen. Die Ausstellung selber ist während der Öffnungs- und Kurszeiten der Volkshochschule Grimmen frei zugänglich.

Weitere Auskünfte über diese und weitere Kursangebote erhalten Sie telefonisch unter 03 83 26 / 8 00 52 und 03 83 26 / 8 52 27 oder persönlich in der Volkshochschule Grimmen.

