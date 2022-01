Grimmen

Paukenschlag zur Wochenmitte in Grimmen. Wie die OSTSEE-ZEITUNG exklusiv berichtete, hat der Grimmener Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Insolvenz angemeldet. Ein vorläufiges Insolvenzverfahren wurde bereits eröffnet.

Die gute Nachricht: Die Angebote sind vorerst nicht betroffen, laufen also in gewohnter Art und Weise weiter. Auch auf die Zahlung ihrer Gehälter müssen die Angestellten nicht verzichten. Wie der zuständige Anwalt des Vereins und Insolvenzverwalter Christian Langhoff gegenüber der OZ erklärte, gebe es von allen Seiten das große Bestreben, das Engagement in der Trebelstadt weiterzuführen. „Dies bedeutet natürlich eine Umstrukturierung, aber ich habe ein gutes Gefühl, da alle an einem Strang ziehen“, betont Langhoff.

Dennoch eine Nachricht, die viele Grimmener mit Sicherheit aufhorchen ließ. Alleine das „Essen auf Rädern“ nehmen mehr als 100 Personen derzeit täglich in Anspruch. Die OSTSEE-ZEITUNG wollte nun von den Partnern und Kunden des hiesigen Awo-Vereins wissen, welche Folgen die Insolvenz und ein Wegfall sämtlicher Angebote für sie hätte.

Was könnten die Ursachen für die Insolvenz sein?

Über die Beweggründe wollte Anwalt Christian Langhoff zum aktuellen Zeitpunkt des vorläufigen Insolvenzverfahrens nicht sprechen. Auch von den Beteiligten des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt gibt es derzeit kein Statement.

Klar ist: An der 863 243 Euro teuren Sanierung des „Käthe-Kollwitz-Hauses“ – dem Sitz der Grimmener Awo – kann es nicht liegen. Das Objekt gehört der Stadt Grimmen. Für die Sanierung, die im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde, bekam man Fördermittel in Höhe von 587 920 Euro. Vonseiten der Stadt musste zudem eine Eigenleistung von 275 578 Euro – wovon 117 562 Euro wiederum kofinanziert wurden – erbracht werden. Die Arbeiterwohlfahrt beteiligte sich hierbei „lediglich“ mit Eigenleistungen in Form von 2300 Arbeitsstunden, bei denen unter anderem der Dachboden entfernt wurde.

Wie aus dem Rathaus zu erfahren ist, wurde während der Sanierungsphase des „Käthe-Kollwitz-Hauses“ zudem kein Pachtzins erhoben. Da durch die Bauarbeiten diverse Vermietungen und Veranstaltungen ausfallen mussten, wollte man den Verein so nicht zusätzlich belasten.

Inwieweit die Pandemie und deren Auswirkungen die Insolvenz zumindest begünstigt haben könnten, bleibt Spekulation. De facto muss man diesbezüglich aber festhalten, dass seit Beginn des Jahres 2020 – dem Ausbruch der Corona-Pandemie – keine großen Feste stattfinden konnten. Üblicherweise wird zum Osterfest mit Lagerfeuer, dem großen Maibaumfest oder Flohmärkten eingeladen. Veranstaltungen mit großem Publikumsverkehr, die ausfallen mussten.

Ein Einbruch ist sicher auch in Sachen „Vermietung“ zu verzeichnen. Normalerweise stehen die Räumlichkeiten für große Familienfeiern zur Verfügung. Diese konnten während der Sanierung und wegen der der Pandemie nur bedingt vermietet werden.

Grimmens Bürgermeister Marco Jahns (CDU) hält Angebote wie „Essen auf Rädern“ oder die Kleiderkammer „Glücksklee“ für unverzichtbar. Quelle: Raik Mielke

Awo-Angebote werden in der Trebelstadt gebraucht

Dass eine Insolvenz weitreichende Folgen für die Trebelstadt hätte, scheint unbestritten. Darum sind sich nach OZ-Informationen auch der Ortsverein, der Kreisverband der Awo, die Stadt Grimmen und der zuständige Anwalt einig: Die Angebote müssen unbedingt erhalten bleiben. Wie dies konkret aussehen soll, ist derzeit nicht zu erfahren.

„Die Awo bietet nicht nur einen kulturellen und gesellschaftlichen Anlaufpunkt – sie ist auch einer der Versorger für viele Menschen unserer Stadt“, meint Grimmens Bürgermeister Marco Jahns (CDU). Gemeint ist hierbei in erster Linie das „Essen auf Rädern“. An sieben Tagen in der Woche wird in der Küche des „Käthe-Kollwitz-Hauses“ frisch gekocht und an die eigene Haus- oder Wohnungstür geliefert. Ein Angebot, auf das vor allem viele ältere Menschen angewiesen sind, um auch weiterhin in den eigenen vier Wänden leben zu können. Zumal nicht nur Privathaushalte, sondern auch Pflegewohnheime die Verköstigung seit Jahren schätzen.

Auch die durch den Verein betriebene Kleiderkammer „Glücksklee“ ist für viele Grimmener ein wichtiger Anlaufpunkt, um sich für „kleines Geld“ neue Kleidungsstücke zu kaufen. „Wir haben in der Awo zahlreiche Angestellte und Ehrenamtler, welche die Angebote mit viel Liebe organisieren und auch betreuen. Solch ein Ort der Begegnung hat für unsere Stadt einen enormen Stellenwert“, betont Jahns.

Von Raik Mielke