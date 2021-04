Grimmen: Das gilt im Zoo bei einer Corona-Inzidenz über 100

Grimmen

Seit vergangener Woche ist der Grimmener Heimattierpark endlich wieder geöffnet. Nach Monaten der Schließung konnten ab Mittwoch wieder Besucher empfangen werden. Nun drohen aufgrund der neuen Corona-Maßnahme weitere Veränderungen, die Sie bei einem Tierparkbesuch beachten müssen. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach diesbezüglich mit Tierparkleiterin Christin Trapp. Die Zooleiterin erklärt, wie die ersten Tage nach der langen Schließung liefen und worauf sich die Gäste in den nächsten Tagen und Wochen einstellen müssen.

Erst Corona, dann die Geflügelpest – der Zoo war seit Dezember für Besucher geschlossen. Wie waren die Reaktionen der Gäste, als es am vergangenen Mittwoch wieder losgehen konnte?

Überwältigend gut. Wir hatten sehr viele Besucher und diese haben sich alle sehr gefreut, dass unsere Anlage nun endlich wieder geöffnet ist. Zu den Gästen zählten sehr viele Familien, aber auch Senioren, die einfach mal wieder eine Runde durch den Zoo spazieren wollten. Auch unsere Kasse war sehr gut gefüllt. Zudem haben wir seit der Wiedereröffnung zahlreiche Jahreskarten verkauft und auch unsere Souvenirartikel waren sehr gefragt. Zusammengefasst – ein rundum geglückter Start.

Durch die Geflügelpest und deren Folgen stehen viele Gehege noch leer. Wie wurde dies aufgenommen?

Natürlich hatten wir auch ein mulmiges Gefühl, wie dies von den Gästen aufgenommen wird. Jedoch war es letztendlich so, dass die Leute sich einfach gefreut haben – in diesen schweren Zeiten – wieder einen Anlaufpunkt zu haben. Gerade jetzt merkt man besonders, wie viel der Zoo den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt bedeutet.

Sie müssen – nach Vorgabe des Veterinäramtes – noch bis Mitte Mai warten, ehe wieder Federtiere angeschafft werden dürfen. Gibt es schon Pläne, wie man den Tierbestand wieder aufbauen will?

Die gibt es tatsächlich. Wir haben schon zwei Unterstützungsangebote erhalten. Zum einen möchten uns Züchter aus dem Raum Hannover sogenannte Sebright-Hühner spendieren. Außerdem wurde uns zugesichert, dass wir dann auch Deutsche Sperber-Hühner bekommen. Der Plan sieht derzeit so aus, dass Mitte Mai die ersten Hühner dann zurück in unseren Zoo kehren. Jedoch müssen Neuanschaffungen dann erst durch das Veterinäramt getestet werden.

Brauchen Besucher künftig einen negativen Corona-Test, um den Zoo besuchen zu können?

Die Gesetze diesbezüglich sind klar und darum haben wir uns am vergangenen Freitag auch besprochen. Wir wollen nach den Monaten der Schließung unseren Zoo unbedingt offen lassen. Jedoch müssen wir uns auch an die derzeitigen Regelungen halten. Heißt konkret: Ist der Inzidenzwert an drei Tagen über 100, muss im Eingangsbereich ab spätestens dem fünften Tag ein negativer Test in Form eines Dokumentes vorgelegt werden. Dies betrifft Besucher ab dem sechsten Lebensjahr.

Wie wollen Sie dies kontrollieren?

Am Montag wird der Grimmener Stadtbauhof im Eingangsbereich unseres Zoos vorsorglich ein kleines Holzhäuschen errichten. In diesem wird dann – wenn durch die Inzidenz notwendig – Personal sitzen und die Negativbescheinigung kontrollieren. Sicher ein enormer Aufwand, aber die einzige Möglichkeit, um den Tierpark offen zu lassen.

Spüren Sie eine Verunsicherung der Besucher?

Es herrscht ganz einfach eine Unklarheit. Durch die ständigen Regelveränderungen wissen die Leute zum Teil nicht, was gerade gilt. Wir werden oft gefragt, ob ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss oder ob dieser bei einer Inzidenz über 100 auch reicht. Aber die aktuelle Stimmung ist eher positiv, weil wir endlich wieder Gäste empfangen dürfen und diese uns mit sehr viel Liebe und Zuspruch begegnen.

Von Raik Mielke