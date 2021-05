Grimmen: Das halten Touristiker und Gastronomen von den Öffnungsterminen

Grimmen

Jetzt steht es fest: Pensionen, Ferienwohnungen und Hotels dürfen Gäste aus ganz Deutschland ab dem 14. Juni empfangen, aus unserem Bundesland schon eine Woche zuvor. Und die Restaurants können bereits ab dem 23. Mai zu Tisch bitten – im Innen- und im Außenbereich. Wie kommen diese Aussichten und die fixen Termine bei den Gastronomen und Touristikern rund um Grimmen an? Läuten sich die Telefone heiß, weil es so viele neue Buchungen gibt, oder sind die Mitarbeiter doch eher mit Pfingst-Stornierungen beschäftigt.

Stahlbroder freuen sich auf Gäste

„Das ist jetzt Stress pur, aber positiver Stress“, sagt Steffen Samland, Geschäftsführer des „Fährmann’s Hus“ in Stahlbrode direkt am Strelasund. Die Vorbereitungen, natürlich zunächst für die Öffnung des Restaurants, laufen auf Hochtouren. „Wir müssen Ware bestellen und hoffen, dass die Großhändler auch liefern können. Wir haben dafür ja nur eineinhalb Wochen Zeit“, berichtet er. Denn die Großhändler seien aufgrund der momentanen großen Nachfrage der vielen Gastronomen in der Region auch in der Bredouille.

Steffen Samland ist seit August 2018 Geschäftsführer des Fährmann's Hus in Stahlbrode. Am Sonnabend geht es auch dort endlich wieder los. Quelle: Anja Krüger

„Aber dass es jetzt feste Termine gibt, ist schön, wir freuen uns sehr, bald wieder Gäste begrüßen zu dürfen“, sagt Samland. Die Gaststätte inklusive der Terrasse werde direkt am 23. Mai starten. „Mit unserer Pension fangen wir aber erst am 14. Juni an“, sagt der Geschäftsführer. Ab 7. Juni nur für einheimische Besucher zu öffnen, würde seiner Meinung nach für die Pension nicht viel bringen.

Viele Absagen für die Pfingstfeiertage habe es für die sechs Pensionszimmer in Stahlbrode seit Dienstag nicht gegeben. „Wir hatten unsere Stammkunden schon zuvor auf später orientiert“, begründet er. Trotzdem sei es schade, dass die Hotels zu Pfingsten noch geschlossen bleiben müssen. Samland: „Aber Hauptsache, nach diesem Lockdown kann auf Dauer alles geöffnet bleiben.“

„Halbgute“ Lösungen aus Schwerin für Zarrentiner Landhotel

Bernhard Lunkenheimer, Besitzer des Landhotels Gut Zarrentin, schätzt die jetzigen Entscheidungen aus Schwerin als „nur so halbgut“ ein. „Das Pfingstgeschäft ist weg, das ist bei uns immer sehr wichtig“, sagt er. Zu Pfingsten sei das Haus sonst immer ausgebucht. Überhaupt seien alle Feiertage im Frühjahr ganz wichtig fürs Geschäft der Hotellerie hierzulande.

„Die neuen Buchungen ab Juni beginnen jetzt so langsam, viele Kunden hätten die Entscheidungen aus Schwerin aber noch nicht mitbekommen“, meint Lunkenheimer. Deshalb würden einige Stammgäste auch direkt aus dem Hotel informiert werden, ab wann sie wieder nach Vorpommern zu ihnen kommen dürfen. Normalerweise seien die Sommerferien im „Landhotel Gut Zarrentin“ immer ausgebucht und Bernhard Lunkenheimer ist optimistisch, dass das auch in diesem Jahr wieder so sein wird. „Hauptsache, die Hotels bleiben geöffnet, Infektionstreiber waren wir ja noch nie“, betont Lunkenheimer.

Vollständig geschlossen war das Hotel übrigens nicht. Denn Geschäftsreisende konnten dort auch während der vergangenen Monate übernachten. „So waren wir nicht ganz ohne Einnahmen“, sagt Lunkenheimer. Aber mit Touristen sei das dann doch etwas ganz anderes, zumal die Geschäftsreisende auch eher die Zeit vom Herbst bis zum zeitigen Frühjahr nutzen.

Mehr erhofft im Haus ÜberLand

„Wir haben uns aus Schwerin mehr erhofft“, sagt Dörte Schmidt, die gemeinsam mit ihrem Mann Volker das „Haus ÜberLand“ in Oberhinrichshagen in Strelasundnähe betreibt. Auch Schmidts wollten ihr Haus gern schon Pfingsten öffnen und haben daher jetzt eher mit Stornierungen als mit Neubuchungen zu tun. „Aber es wird schon ... wir bleiben optimistisch“, sagt die Geschäftsfrau. „Uns bleibt ja gar nichts anderes übrig.“ Auch das „Haus ÜberLand“ war während des Lockdowns für Geschäftsreisende geöffnet.

Dörte und Volker Schmidt, die Pächter des "Haus ÜberLand" in Oberhinrichshagen. Quelle: Almut Jaekel

Viele Stornierungen und Tischreservierungen in Kaschow

Ulrike Baer, Marketing-Verantwortliche im Golf- und Wellnesshotel am Golfpark Strelasund in Kaschow bei Grimmen, berichtet von vielen Stornierungen nach den neuesten Entscheidungen aus Schwerin. „Wir haben am Mittwoch ganz vielen, die bei uns einen Hotelaufenthalt und mehr gebucht hatten, absagen müssen“, sagt sie. Neubuchungen fürs Hotel seien dagegen noch recht verhalten.

„Aber es gibt einen Run auf unsere Gaststätte.“, informiert Ulrike Baer. „Seit morgens um acht am Mittwoch läuten sich die Telefone heiß, weil viele gleich für den Pfingstsonntag einen Tisch reservieren möchten.“ Wahrscheinlich werde der Landgasthof „Frettwurst“ zunächst nur an den Wochenenden ganztags einladen, in der Woche wohl nur abends – bis das Hotel wieder vollständig geöffnet sein wird. Auch, wie das geforderte Testen für den Innenbereich – im Außenbereich kann ohne Tests gegessen und getrunken werden – praktisch umgesetzt werde, ist noch nicht ganz klar. Ulrike Baer: „Wir warten auf die entsprechende Landesverordnung, dann informieren wir alle, die bereits einen Tisch reserviert haben, telefonisch.“

Da das Hotel für Geschäftsreisende auch während der vergangenen Monate geöffnet war, können Einwohner aus MV bereits ab dem 7. Juni im Kaschower Hotel übernachten. Wie es aber mit den dänischen und schwedischen Stammgästen geregelt sein wird, müsse noch geklärt werden. „Grundsätzlich bitten wir unsere Gäste um Verständnis, dass wir noch nicht jede Frage beantworten können. Auch wir sind auf weitere Details angewiesen“, sagt Ulrike Baer.

Von Almut Jaekel