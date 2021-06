Grimmen: Das hat der neue Bürgermeister in den nächsten Wochen vor

Grimmen

Der Christdemokrat Marco Jahns (52) ist am Sonntag in Grimmen mit knapp über 50 Prozent aller abgegebenen Stimmen zum Bürgermeister gewählt worden. Jahns setzte sich gegen neun weitere Kandidaten durch. Am 17. Juni muss ihn jetzt die Grimmener Stadtvertretung als Bürgermeister bestätigen, dann wird er vereidigt.

Wann genau beginnt Ihr Dienst als Bürgermeister?

Am 1. Juli. Vorher hoffe ich noch auf eine Woche Urlaub an der Ostsee.

Wissen Sie schon, was Ihre erste Amtshandlung sein wird?

Eine ganz konkrete Aktion habe ich nicht vor. Ich will auf jeden Fall präsent sein. Deshalb wird es mit mir eine regelmäßige Bürgersprechstunde geben. Zunächst alle zwei Wochen, bei Bedarf auch öfter. Und ich plane schon jetzt meine Terminkette. Denn ich nehme mir vor, mindestens einmal im Jahr bei jedem Verein, jedem Verband und anderen Ehrenamtlern zu sein, um mit ihnen zu sprechen. Außerdem will ich natürlich da weiterarbeiten, wo ich schon als Stadtvertreter angefangen habe: zum Beispiel beim Verkehrskonzept der Stadt, der auch den Busverkehr beinhalten soll.

Wird es im Rathaus ab dem 1. Juli weitere personelle Veränderungen geben?

Ja, das Bürgermeistersekretariat muss neu besetzt werden, weil die dortige Kollegin sich innerhalb der Verwaltung schon vor Längerem auf eine andere Stelle beworben hat. Die Ausschreibung für diese Stelle geht jetzt raus. Im Sommer wird außerdem Stadtrat Roland Wildgans in den Ruhestand gehen. Seine Nachfolgerin in der Verwaltung steht aber bereits fest.

Bisher waren Sie Gesellschafter und Geschäftsführer der Baufirma RESD in Grimmen? Wie geht es dort weiter?

Als Geschäftsführer werde ich abberufen. Mein Bruder Alexander ist dann alleiniger Geschäftsführer. Das wird notariell und auch im Handelsregister bestätigt. Gesellschafter der Firma darf ich aber bleiben.

Bisher waren Sie als CDU-Mann in der Stadtvertretung und auch in Ausschüssen tätig. Als Verwaltungschef müssen Sie jedoch mit allen Fraktionen zusammenarbeiten.

Das ist für mich als Bürgermeister klar. Ich möchte auch an den Fraktionssitzungen teilnehmen. Alle Fraktionen werden gleich behandelt. Wir müssen die Kräfte bündeln, wenn wir für unsere Stadt etwas erreichen wollen.

Ihre bereits oben angesprochene Präsenz sehen Sie also auch bei Sitzungen verschiedener Gremien als wichtig an?

Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, bei Stadtvertretersitzungen und Tagungen des Hauptausschusses dabei zu sein. Die Stadtvertreter sind meine Vorgesetzten, deren Beschlüsse habe ich umzusetzen. Deshalb will ich dort auch direkt dabei sein.

Sie sprachen Ihre Arbeit als Stadtvertreter an. Gibt es dort jetzt Lücken, wenn Sie Bürgermeister sind?

Sowohl in der Stadtvertretung als auch im Wirtschafts-, im Bau- und im Hauptausschuss gibt es laut Liste Nachrücker der CDU. Wer es konkret wird, steht jedoch noch nicht fest. Mein Nachfolger für den Vorsitz des Wirtschaftsausschusses wird von den Ausschussmitgliedern gewählt.

Das Arbeitszimmer des Bürgermeisters ist im Moment noch stark von Ihrem Vorgänger Benno Rüster geprägt, der im Januar verstarb. Werden Sie dort etwas verändern?

Ich nehme ein oder zwei Familienfotos mit. Ansonsten habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich werde jedoch bestimmt nicht alles komplett umbauen.

Als Bürgermeister wirken Sie einerseits in der Verwaltung und innerhalb der Stadt. Aber wie sehen Sie Grimmens Außenwirkung und was steht in dieser Hinsicht für Sie auf dem Plan?

Auf jeden Fall müssen wir den Stadtvertreterbeschluss, die Homepage Grimmens zu verändern, endlich umsetzen. Auch ein Sozial-Media-Auftritt sollte meiner Meinung nach schnell in Angriff genommen werden. Ich kann mir auch gut eine App vorstellen, über die Interessenten schnell und übersichtlich alle Informationen und Aktuelles über die Stadt erfahren. Zur Außenwirkung gehört aber für mich auch, wie ich in anderen Gremien mitarbeite und die Stadt präsentiere. Auf Landkreisebene bin ich deshalb bereits schon länger in Fachausschüssen tätig und auch in der CDU-Fraktion. Ich bin zwar kein Kreistagsmitglied, konnte so aber auch eigene Vorschläge in die Kreispolitik einbringen. Zum Beispiel war ich auch am Antrag der CDU beteiligt, die Kreisumlage im aktuellen Haushalt nicht zu erhöhen. Das spart für Grimmen rund 68 000 Euro.

Sie haben als einer von zehn Bürgermeisterkandidaten gewonnen. Allein sind Sie an diesem Sieg wohl nicht beteiligt?

Sicher nicht. Ich bin beeindruckt von diesem Ergebnis und hätte nie gedacht, so viel Rückhalt in Grimmen zu haben, dass ich mehr Stimmen als neun andere zusammen bekomme. Das zeigt mir: Ich bin auf dem richtigen Weg.

Das zeigt mir aber auch, wie viele Helfer ich habe. Deshalb bedanke ich mich bei meinen Wählern, aber auch bei der CDU, meinem Wahlteam, meiner Familie und vor allem bei meiner Frau, die mir den Rücken freihält. Und auch bei den Mitbewerbern für den fairen Wahlkampf.

Von Almut Jaekel