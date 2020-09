Grimmen

Seit vielen Jahren gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Grimmener Gymnasium und der OSTSEE-ZEITUNG. Zum Sechsten kann OZ-Reporter Raik Mielke ein Team, bestehend aus Schülerinnen und Schülern der hiesigen Schule, im Team der OZelot-Lokalredaktion begrüßen. Während des gesamten Schuljahres werden die Gymnasiasten in wöchentlich stattfindenden Unterrichtseinheiten lernen, wie man die verschiedensten Artikel verfasst. Die spannendsten Geschichten der jungen Reporter finden Sie dann regelmäßig in Ihrer OSTSEE-ZEITUNG. Und mit diesem Team startet die OZelot-Lokalredaktion in das Schuljahr 2020/2021.

Maria Medrow : Eine Leidenschaft für fliegende Bälle

Maria Medrow ist eine der elf Mitglieder der neuen Jugendredaktion. Die 15-Jährige besucht die neunte Klasse des Gymnasiums in Grimmen.Die Schülerin möchte einen Einblick in die Arbeitsabläufe einer Redaktion bekommen. Dreimal in der Woche spielt Maria Medrow beim HSV Grimmen, in der weiblichen B-Jugend, Handball. Diesen Sport betreibt sie seit mittlerweile sechs Jahren. Für die Neuntklässlerin sind zudem Tiere sehr wichtig. „Wir haben einen großen Hof, auf dem Wasserbüffel, Pferde, einige Katzen und Hunde leben“, erklärt sie. Eine große Leidenschaft hat die sportliche Schülerin zudem für den Motorsport Speedway. Gemeinsam mit ihren Eltern besucht sie immer wieder Rennen.

Annelie Köpke : Bei Aktivitäten im Wasser fühlt sie sich sehr wohl

Strand, Meer, Wassersport – so sieht für Annelie Köpke ein perfektes Wochenende aus. Die 16-jährige Gymnasiastin aus Grimmen hat schon so einige Wassersportarten wie Stand-up-Paddling, Wasserski und Windsurfen ausprobiert. Außerdem schwimmt sie in der DLRG und hat viel Spaß, im Wasser zu sein. Doch nicht nur in den Fluten ist sie aktiv. An Land fährt sie gerne Longboard und spielt Basketball. Annelie liebt es, in der Natur zu sein und verbringt viel Zeit dort. Bei der Gelegenheit pflückt sie dann auch immer etwas Löwenzahn und Spitzwegerich für ihre beide Kaninchen. Der Wunsch der Grimmerin ist es, später mal mit Kindern zu arbeiten. Den Grundstein dafür legte sie vor ein paar Wochen, als sie einen Jugendleiterschein in Güstrow ablegte. Zusammen mit anderen Jugendlichen lernte sie dort, wie und was man am besten im Umgang mit Kindern macht. In ihrer Freizeit ist die 16-Jährige gerne kreativ und hat schon einige Gedichte und Geschichten verfasst.

Imke Stremlau: Rettungsschwimmerin der DLRG

Sie liebt das Lesen und das Schreiben. Imke Stremlau freut sich, nicht nur im letzten Schuljahr, sondern auch in diesem wieder ein Teil der Jugendredaktion zu sein. Doch sie liegt nicht nur zu Hause in der Hängematte und liest. Die Gymnasiastin braucht auch etwas Action und Bewegung in ihrer Freizeit. Früher war es das Tanzen, heute schwimmt sie in der DLRG. Dort schaffte sie sogar das Abzeichen „Rettungsschwimmer-Bronze“. Die 15-Jährige ist sehr offenen für Neues. Gerade nahm sie an der Jugendleiterausbildung teil und freut sich schon, viel mit Kindern zu unternehmen und zu erleben. Imke ist immer neugierig und freut sich schon, durch das Schreiben von Artikeln für die OZ, viel Neues zu lernen.

Alina Kienast : Ihr Lieblingsfach ist Deutsch

Alina Kienast – von allen nur Lini genannt – geht in die neunte Klasse des Grimmener Gymnasiums. Ihr Lieblingsfach ist Deutsch, weil sie gerne eigene Texte verfasst. „Deshalb freue ich mich sehr, in der Jugendredaktion viel Neues zu diesem Thema zu erfahren“, sagte sie. In ihrer Freizeit trifft sie sich sehr gern mit Freunden und zieht gemeinsam mit ihnen durch Grimmen. Wenn sie dann aber doch mal zu Hause ist, liebt sie es, zu zeichnen. Später würde die Gymnasiastin gerne Fotografin werden.

Juliana Scharlock : In ihrer Freizeit zieht sie gerne auch mal die Boxhandschuhe an

Die 14-jährige Juliana Scharlock stammt aus Franzburg . „Nach den Hausaufgaben boxe, reite und lese ich gerne“, sagt sie. Juliana ist sehr tierlieb und hat daher auch ein paar Haustiere: Einen Hund, namens Manni und Peaches, ihre Katze. Ihre Lieblingsfächer sind Geschichte und Deutsch. Juliana würde gerne einmal nach Russland reisen und die Sprache lernen. Leider wird die Fremdsprache Russisch in ihrem Jahrgang nicht angeboten, „weshalb ich nun die lateinische Sprache erlerne“, verrät sie und sagt: „Ich wollte gerne der Jugendredaktion beitreten, um zu sehen, was alles passieren muss, bevor die gedruckte Zeitung auf dem Küchentisch landet.“

Hannah Degler : Jeden zweiten Tag schwingt sie sich aufs Fahrrad

Die 14-Jährige Hannah Degler kommt aus Elmenhorst. Freunde sagen über die Gymnasiastin, dass sie immer gut gelaunt ist und motivierend auf andere Leute wirkt. In ihrer Freizeit liest sie sehr gerne Fantasy-Romane. Jeden zweiten Tag schwingt sie sich zudem aufs Fahrrad und fährt eine Zehn-Kilometer-Runde, um fit zu bleiben.

Pia Grube : Ein engagiertes Mitglied im Richtenberger Karneval-Club

Die 15-jährige Pia Grube spielt seit acht Jahren Gitarre und besucht ebenfalls die neunte Klasse des Gymnasiums in der Trebelstadt. Seit der vierten Klasse ist die Schülerin ein engagiertes Mitglied im Richtenberger Karneval-Club. In ihrer Freizeit fährt sie zudem gerne Fahrrad und trifft sich mit Freunden. Für Pia ist die Jugendredaktion eine tolle Möglichkeit, in einen journalistischen Beruf reinzuschnuppern.

Elana Lehmann : Eine reitende Ballerina

Die 14-jährige Schülerin Elana Lehmann wohnt in Wendisch Baggendorf. „Montags hab ich Reitunterricht und donnerstags gehe ich zum Ballett“, beschreibt sie ihre Hobbys. Gerne trifft sie sich in ihrer Freizeit zudem mit Freunden. Dann wird in der Regel Musik gehört.

Julian Block : Der einzige Junge in einem Team voller Mädels

Julian Block ist der einzige Junge im Team der Jugendredaktion. „Ich wollte schon immer mal wissen, wie eine Zeitung entsteht“, sagt er. Der 14-Jährige lebt mit seiner Familie auf einem kleinen Bauernhof in Jahnkow. Zur Familie gehören auch zwei Hunde und zwei Katzen. In seiner Freizeit tanzt Julian sehr gerne. „Am liebsten Fun-Dance und Line-Dance“, verrät er. Wenn er zu einem Buch greift, dürfen es gerne Geschichten von Miss Marple sein. Im kommenden Jahr steht für den Schüler eine Reise nach London an. „Dort möchte ich unbedingt meine Englischkenntnisse verbessern“, beschreibt er.

Frauke Glause : Schülerin geht gerne mit ihrer Mutter auf die Jagd

„Nichts geschossen ist auch gejagt“, meint Frauke Glause aus Wittenhagen. Die Gymnasiastin geht in ihrer Freizeit gerne mit ihrer Mutter jagen. Nicht verwunderlich, dass sie gerne in der Natur unterwegs ist und Tiere beobachtet. Ihr Lieblingsfach in der Schule ist Kunst. Hier kann sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Nele Beier : Beim Handball gibt sie alles

Nele Beier liebt es, sich sportlich zu betätigen. „Seit vielen Jahren spiele ich Handball in Grimmen“, sagt sie. Wenn sie gerade einmal keinen Ball in der Hand hat, zeichnet die 15-Jährige sehr gerne. Zudem kümmert sich die Gymnasiastin um zwei Kaninchen und ihre Hündin Emma. „Mit meiner Hündin bin ich gerne in der Natur unterwegs“, sagt sie.

Von Team der OZelot-Lokalredaktion