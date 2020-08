Grimmen

Fans haben alle Eisläden im großen OZ-Eisdielentest, so viel steht fest. Diese haben ihren Favoriten nämlich für den Test vorgeschlagen und später fleißig abgestimmt. Und so standen in der Region Grimmen in diesem Jahr zu Wahl: Petis Eiscafé in Franzburg, die „Milchbar“ und der Eisverkauf Breuer in Grimmen sowie die Eisdiele in Langsdorf.

Am Mittwochabend endete die Online-Umfrage und damit war klar: Die beliebteste Eisdiele 2020 in der Region Grimmen ist die „Milchbar“. Mit 39,3 Prozent der Stimmen lag sie vor Langsdorf mit 33,2 Prozent der Stimmen. Die restlichen Stimmen verteilen sich auf den Dritt- und Viertplatzierten. Die OZ gratuliert und hat sich umgehört, was junge Kunden über die Milchbar sagen.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Besonders gut, kennt sich wohl Lea in der Milchbar aus. Die Elfjährige ist fast jeden zweiten Tag da. „Am liebsten mag ich den Schoko-Milchshake“, sagt sie und zieht genüsslich am Strohhalm. „Milchbar“-Mitarbeiterin Sabine Wichmann sagt lachend: „Ich würde sagen, Lea ist schon fast süchtig.“

„Ich finde, das ist der beste Eisladen der Welt“

Am Laden geht eine Gruppe Schülerinnen vorbei, sie grüßen freundlich. Irma (10), Saraphina (13) und Pia (10) kommen regelmäßig. „Mal in der Woche, mal am Wochenende, wie es gerade passt“, sagen sie. Wählerisch sind sie nicht und probieren sich gern durchs Angebot.

Auch Hannah (10) und Cora (10) kommen regelmäßig. Cora nimmt eine Kugel Nutella-Eis mit frischen Erdbeeren. Hannah hat sich für Cookie und Himbeere mit Marshmallows entschieden. „Ich finde, das ist der beste Eisladen der Welt“, sagt sie. Wenn das so ist, dann wird Hannah bestimmt erneut für die Milchbar abstimmen, denn unter allen zehn Lokalsiegern wird nun der Landessieger ermittelt.

OZ-Eisdielentest: Das große Finale Die OSTSEE-ZEITUNG sucht die beste Eisdiele aus Mecklenburg-Vorpommern. In einer ersten Runde konnten die Leser Vorschläge aus dem ganzen Land einreichen. Die Nominierten aus den einzelnen Regionen sind dann in einer ersten Umfrage gegeneinander angetreten. Die Lokalsieger aus den insgesamt elf Regionen wurden bestimmt. Jetzt geht es zum großen Finale. Nun kann abgestimmt werden, welcher der lokalen Sieger das beste Eis in ganz MV zu bieten hat. Bis Sonntag, den 6. September kann dafür abgestimmt werden. Der Gewinner wird dann am darauf folgenden Dienstag sowohl online als auch Print verkündet. Mehr Infos und den Link zur Abstimmung finden Sie auf ostsee-zeitung.de/eisdielentest. Mitmachen lohnt sich. Denn Gewinnen kann nicht nur eine Eisdiele, sondern auch Sie: Unter allen Lesern, die einen Vorschlag eingereicht oder an der Abstimmung teilgenommen haben und sich anschließend registrieren, verlosen wir einen 50-Euro-Gutschein für eine Eisdiele der Wahl.

Von Juliane Schultz