Grimmen: Das kann die elektronische Akte für Patienten tun

Grimmen

Wer kennt das nicht: Man sitzt beim Arzt und der möchte wissen, wann der letzte Krankenhausaufenthalt oder die jüngste Impfung waren, wie die Behandlung bei den Beschwerden mit der Galle abgelaufen ist oder wann die jüngste OP anstand, welche Vorerkrankungen und regelmäßigen Medikamente es gibt. Schnell vergisst man oder frau da das eine oder andere. Denn wer hat schon immer alle Dokumente zur Hand oder gar im Gedächtnis? Die elektronische Patientenakte (ePA) soll es jetzt richten. Und einer, der das in Grimmen bereits anbieten kann, ist Ove Gürtler.

Ove Gürtler ist erst seit Juli in Grimmen als Hausarzt tätig und hat die Praxis von Kristiane Badendick in der Norderquerstraße übernommen. Die Internistin ist allerdings dort auch weiterhin, allerdings verkürzt, tätig. Gürtler stammt aus Greifswald, hat dort auch studiert und seine Ausbildung zum Hausarzt absolviert. Jetzt wohnt er ländlich in der Nähe von Grimmen – gemeinsam mit Frau und Kindern.

E-Patientenakte Seit dem 1. Januar bieten die gesetzlichen Krankenkassen die elektronische Patientenakte (ePA) als zentralen Baustein bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens an. Die Versicherten können damit über ein Smartphone oder Tablet eigenständig die Akte nutzen. Um mit der ePA zu arbeiten, benötigen Arztpraxen eine spezifische technische Ausstattung. Die schon zugelassenen Systeme stehen den Praxen seit dem 1. Juli zur Verfügung In Krankenhäusern soll die ePA bis zum 1. Januar 2022 funktionieren. Zugriff hat nur, wen die Patientinnen und Patienten dazu bestimmen. Das betrifft Dokumente von Fachärzten, Krankenberichte, Medikamentenplaner, mit denen sich die Patienten an die korrekte Einnahme erinnern lassen können, Notfallpässe sowie Impf- und Allergiepässe.

Patientenwunsch ist maßgeblich

In der Allgemeinarztpraxis von Ove Gürtler in der Grimmener Norderquerstraße steht die digitale Patientenakte bereits zur Verfügung. „Allerdings nutzen auch wir sie noch nicht wirklich. Die technischen Voraussetzungen sind da, aber bisher hat erst ein Patient nachgefragt“, sagt Gürtler. Und zum Einsatz kommt dieses digitale Hilfsmittel nur dann und nur in dem Umfang, wann und wie Patienten es wünschen und mit Daten befüllen. Der Patient kann also die Dauer der Freigabe der Dokumente nach seinen Wünschen auf einen einzigen Tag, eine Woche oder 28 Tage beschränken.

Wenn sie es aber tun, erleichtert es sowohl für sie selbst als auch für Haus- und Fachärzte die Arbeit, ist André Westphal, Regionalgeschäftsführer der Barmer Greifswald überzeugt, der so für die Neuerung wirbt. Denn Ärztebriefe können so nicht in Hektik und Eile zu Hause vergessen werden, ältere Dokumente sind sicher und griffbereit aufbewahrt.

Bessere Behandlungsqualität

„Wenn erst ausreichend Praxen und weitere Behandler angeschlossen sind, können Befunde und andere Daten schnell und sicher ausgetauscht werden. Das führt im besten Fall zu einer besseren Behandlungsqualität“, ist Gürtler überzeugt. Es brauche allerdings noch Aufklärungsarbeit, damit die ePA in Fahrt komme. Wer zum Beispiel Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit habe, könne gerne das Gespräch mit dem Praxispersonal suchen. Und auch bei der Krankenkasse können sich Interessierte umfassend zum Thema elektronische Patientenakte beraten lassen, betont Westphal. So sei es bei der Barmer bereits heute möglich, Impfnachweise, den Brillen- oder Allergiepass und den Organspendeausweis unkompliziert hochzuladen.

Die elektronische Patientenakte ist per Handy oder Tablet nutzbar. Quelle: Barmer

Zeitersparnis und weniger Papierkram

Weniger Papierkram, schnellerer Austausch und sichere Daten – das ist das Ziel der elektronischen Patientenakte, sind sich Arzt und Krankenversicherer einig. Bisher noch nicht angeschlossen sind Pflegedienste, aber auch das soll 2022 angegangen werden.

Im besten Fall, so Westphal, erspart die elektronische Akte auch manche Fahrt zum Arzt und den oft langen Aufenthalt im Wartezimmer, nur um etwas abzusprechen oder abzugeben. „Leider sind es bisher recht wenige Ärzte, die Interesse zeigen. Wahrscheinlich liegt es an der technischen Ausstattung“, vermutet er.

Das kann auch Owe Gürtler bestätigen. Faxgeräte seien in vielen Arztpraxen noch gang und gäbe. Dabei könne so auch viel Papier gespart werden. Sehr gut sei die Neuerung auch, wenn Vertretungsärzte – beispielsweise im Urlaubsfall – zum Einsatz kommen. „Sie haben gleich Zugriff auf verordnete Medikamente oder Vorerkrankungen – wenn der Patient das wünscht.“ Das alles spare Zeit und gebe Sicherheit – auch den Ärzten.

Von Almut Jaekel