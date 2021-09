Grimmen: Das können Sie am Wochenende abseits der Wahl unternehmen

Grimmen

Am Sonntag ist Land- und Bundestagswahl. Aber vielleicht planen sie außer dem Besuch im Wahllokal noch anderes?

Shantychor in Rolofshagen

Möglich ist es beispielsweise am Sonnabend, die Kirchenruine in Rolofshagen zu besuchen. Dort kann man nicht nur alte Gemäuer bestaunen und sehen, was der Förderverein zur Erhaltung der Feldstein-Kirchenruine in Rolofshagen in den vergangenen Jahren am Bauwerk geleistet hat, sondern auch Kultur erleben: Um 16 Uhr gibt es maritimen Kraftgesang mit dem Shantychor „Breitlings“. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Reitturnier in Elmenhorst

Ebenfalls am Sonnabend wird in Elmenhorst der Pferdesport großgeschrieben. Bereits am vergangenen Wochenende luden Pferdefreunde in das kleine Dorf ein. Diesmal ist es der Reit-und Fahrverein in Elmenhorst, der traditionell seit mehr als 50 Jahren Turniere veranstaltet. Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie die beiden letzten Turniere zu Pfingsten ausfallen mussten, ist es am Sonnabend aber wieder soweit für eine Sportveranstaltung. Für die Jüngsten gibt es den Reiterwettbewerb, ein Standard-Springwettbewerb sowie einen Stilspringwettbewerb. Im Programm stehen auch Springprüfungen in verschiedenen Leistungsklassen. Das Turnier beginnt am Sonnabend um 8.30 Uhr.

Von Almut Jaekel