Grimmen: Das mobile Klassenzimmer soll das Computer-Kabinett ablösen 

Grimmen

Die Digitalisierung prägt unsere Lebenswelt. Die nötigen digitalen Kompetenzen sollen in der Schule vermittelt werden. Das Know-how ist vielen jungen Leuten heutzutage in die Wiege gelegt. Doch was nützen diese Fertigkeiten, wenn die Ausstattung in den Schulen höchstens mal eine Google-Suche ermöglicht? Richtig – nicht allzu viel. Darum will die Stadt Grimmen das Thema „Digitalisierung an den Schulen“ nun professionell angehen. Inklusive Fördermittel wird in den kommenden Monaten rund eine Million Euro in den Ausbau der digitalen Infrastruktur in den städtischen Lerneinrichtungen investiert. Ein IT-Experte wurde zudem eingestellt. Der Grimmener Gunnar Neander soll den Prozess fachkundig und dauerhaft begleiten und vorantreiben.

Die OSTSEE-ZEITUNG traf den neuen Mitarbeiter der Stadt und sprach mit Bürgermeister Marco Jahns über die Notwendigkeit dieser großen Investition.

Digitalpakt Schule: Was steckt hinter diesem bundesweiten Förderprogramm?

Mit dem Digitalpakt Schule unterstützt der Bund die Länder und Gemeinden bei Investitionen in der digitalen Bildungsinfrastruktur. Ziele des Digitalpaktes sind der flächendeckende Aufbau einer zeitgemäßen digitalen Bildungsinfrastruktur unter dem Primat der Pädagogik.

Der Bund stellt hierbei für Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur fünf Milliarden Euro zur Verfügung. Die Länder verpflichten sich „Bildung in der digitalen Welt“, digitale Bildung durch pädagogische Konzepte, Anpassung von Lehrplänen und Umgestaltung der Lehrerausbildung und Lehrerweiterbildung umzusetzen.

Qualität hat Priorität

Doch die Anschaffung von Whiteboards und Laptops allein ist kein Garant für pädagogische Qualität. Es sind immer die pädagogischen Konzepte, die aus der Vielfalt an Angeboten gute Bildung machen. Daher gilt auch beim Digitalpakt Schule: Keine Förderung ohne Qualifizierung der Lehrenden und ohne technisch-pädagogisches Einsatzkonzept. So werden zum einen die Lehrinnen und Lehrer der städtischen Schulen mit Weiterbildungen auf die bevorstehende Digitalisierung vorbereitet.

Eine weitere wichtige Rolle nimmt in diesem Prozess der neue Mitarbeiter der Stadt und IT-Experte Gunnar Neander ein. „Die Digitalisierung an unseren Schulen ist enorm wichtig. Wir investieren in unsere Zukunft und in gut ausgebildete junge Leute“, betont Grimmens Bürgermeister Marco Jahn und meint: „In unseren Überlegungen war uns sofort klar, dass wir einen festen Ansprechpartner brauchen, welcher dieses Vorhaben koordiniert und fachkundig begleitet. Mit Gunnar Neander haben wir diesbezügliche einen sehr kompetenten und erfahrenen IT-Spezialisten gewinnen können.“

Ein Grimmener Jung, der in der digitalen Welt zu Hause ist

Gunnar Neander ist 50 Jahre alt. Er ist in Grimmen aufgewachsen, besuchte in der Trebelstadt auch die Schule. Der studierte Elektroingenieur arbeitet seit 15 Jahren in diesem Bereich. Über viele Jahre war Neander international tätig. Zuletzt war ein in Greifswald ansässiges Unternehmen sein Arbeitgeber. „Es ist schön, so einen wichtigen Prozess in seiner Heimatstadt begleiten zu können“, sagt der Trebelstädter. Seit dem 1. März ist er nun der neue IT-Administrator in Grimmen.

„In den ersten Tagen und sicher auch noch einige Zeit geht es für mich um eine Bestandsaufnahme. Derzeit führe ich sehr viele Gespräche mit den zuständigen Schulleitern und außerstädtischen Partner. Es geht ganz einfach darum, ein optimales Konzept zu erarbeiten, welches dann auch am effektivsten für alle Beteiligten ist“, so der IT-Spezialist.

Aktuell kann man nämlich diesbezüglich nicht wirklich von gut ausgestatteten Schulen reden. Zeiten, in denen ein Informatikraum schon als das Nonplusultra galt und man somit von einem Klassenzimmer der Zukunft sprechen konnte, sind natürlich längst vorbei. Heute geht es um das Thema mobiles Klassenzimmer mit digitalen Tafeln, Tablet-Rollcontainern oder TV-Geräten, die auch eine schnelle und anschauliche Präsentation ermöglichen.

Hierfür wird es sehr viele passive Veränderungen wie neue Anschlüsse, viele neu verlegte Kabel und die Anschaffung von Endgeräten brauchen. Der Bedarf wurde von den Schulen in Zusammenarbeit mit der Stadt bereits ermittelt. Gleiches gilt für die Aus- und Weiterbildung der Lehrer, welche künftig sicher mit der Technik umgehen müssen. „Wir befinden uns derzeit am Anfang eines sehr spannenden Prozesses. Mein erster Eindruck ist, dass alle sehr motiviert sind, die Digitalisierung voranzutreiben. Dies ist eine gute Voraussetzung“, findet Gunnar Neander.

Von Raik Mielke