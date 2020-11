Grimmen

Der sanfte Lockdown, der seit November aufgrund der hohen Infektionszahlen gilt, ist anders als der im Frühjahr. Die Pflegeheime in Grimmen und der Umgebung verzichten auf einen allgemeingültigen Besucher-Stopp, halten jedoch strenge Regeln und Vorschriften ein.

Und das aus gutem Grund: Die Senioren haben auch laut Gesetz Anspruch darauf, Kontakt zu ihren Liebsten zu halten. „Sie dürfen sich nicht ausgeschlossen fühlen“, erklärt die Leiterin des Grimmener Kursana Pflege-Domizils Irene Salomo.

„Es wäre eine Katastrophe“

Sie appelliert aber auch eindringlich an die Vernunft der Angehörigen: „Sie sollten möglichst auf Besuche verzichten, denn das Risiko ist groß. Wenn das Virus in eine Pflegeeinrichtung gelangt, wäre das eine Katastrophe.“ Die Sorge wächst, je dichter das Virus kommt. Spätestens seit dem Ausbruch in einem Fleischereibetrieb in Vorland in der vergangenen Woche schrillen die Alarmglocken lauter denn je. Das Risiko ist hoch, die Verantwortung für mehr als 100 Bewohner im Kursana-Haus groß.

Irene Salomo ist genau wie ihre Kollegen vorsichtig. Die Heimleiterin steht im ständigen Kontakt zu der Geschäftsführung und dem Gesundheitsamt, um auf neue Situationen schnell reagieren zu können. Aktuell gilt: Im Pflegeheim Kursana dürfen Besucher nur innerhalb von vier Stunden des Tages zu ihren Angehörigen. Die Hygieneregeln wie das Tragen eines Mundschutzes, Desinfektion und Einhaltung des Abstands werden streng kontrolliert.

Moderne Technik gegen Einsamkeit

Außerdem hat die Heimleitung mit Beginn der Pandemie zwei Tablets angeschafft. Mit Hilfe der modernen Technik können die Bewohner mittels Video-Telefonie ihren Familien mit gebührendem Abstand beim Erzählen trotzdem in die Augen schauen. „Das wird sehr gut von unseren Bewohnern und auch von deren Angehörigen angenommen“, erzählt Irene Salomo und hofft, dass sich die Verwandten unter diesen schwierigen Umständen auch weiterhin darauf besinnen, die fortschrittliche Technik zu nutzen.

Küssen verboten

Auch im „Haus Sonnenschein“ in Jessin, nahe Grimmen, wird zunächst noch am Besucherkonzept festgehalten. Seit dem Sommer, nachdem Besucher wieder in den Pflegeheimen zugelassen waren, müssen sich Angehörige im Vorfeld telefonisch für einen Besuch anmelden. „Es darf immer nur ein Bewohner Besuch empfangen. Erst wenn dieser wieder das Haus verlassen hat, darf der nächste Senior seine Verwandten begrüßen. Wie führen einen sogenannten Besucherkalender“, erklärt Einrichtungsleiterin Idun Dührkoop. So soll ein reges Besuchertreiben im „Haus Sonnenschein“ vermieden werden.

Idun Dührkoop sagt genau wie Irene Salomo aber auch: „Verzichten Sie zurzeit lieber auf persönliche Besuche. Es ist gefährlich und wir wollen das Risiko möglichst gering halten.“ Außerdem betont die Leiterin, dass auch auf Begrüßungsküsschen verzichtet werden muss. „Es darf auch niemand Kaffee und Kuchen mit in unsere Einrichtung bringen.“ Idun Dührkoop meint es sehr ernst, wenn sie sagt: „Wer sich nicht an die Regeln hält, dem spreche ich ein Hausverbot aus.“ Im Allgemeinen versuchen sie und ihre Kollegen, den Senioren auch die schwierige Zeit, so angenehm wie möglich zu gestalten. „Sie werden rund um die Uhr betreut und ich habe auch im Frühjahr nicht das Gefühl gehabt, dass sie sehr unter den Umständen gelitten haben.“ Viele seien bereits beim ersten Lockdown sehr verständnisvoll gewesen und hätten aus Angst vor Ansteckung die Einschränkungen akzeptiert.

Von Carolin Riemer