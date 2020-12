Grimmen: Das sagt Glawe über das Impfen, den Handel, Investitionen und fehlende Ärzte in seiner Heimatstadt

Grimmen

Hinter dem Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe ( CDU) liegt ein schweres Jahr: der Kampf gegen Covid-19, ständig neue Regeln, Einschränkungen und Erlasse, die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Arbeit und zuletzt auch noch die dramatische Entwicklung bei den Werften im Land. „Ich habe mir zwar nicht die Umstände, aber die viele Arbeit ausgesucht. Jetzt ist es so“, sagt Glawe ziemlich pragmatisch und immer noch optimistisch. Im Gespräch äußert er sich vor allem über seine Aufgaben als Stadtpräsident Grimmens und die Entwicklung seiner Heimatstadt.

Die Ausstattung mit Ärzten in Grimmen ist seit Langem ein Thema. Gerade jetzt sind überfüllte Wartebereiche wegen nicht besetzter Arztstellen geradezu gefährlich. Als Gesundheitsminister liegt Ihnen das bestimmt sehr am Herzen. Tut sich auf diesem Gebiet etwas?

Anzeige

Es fehlen nach wie vor sieben Ärzte. In einem Gespräch mit der Hals-Nasen-Ohren-Fachärztin habe ich erfahren, dass sie 2021 zwei neue Fachärzte für Grimmen einplant. Das sollte einige Schwierigkeiten abschwächen. Außerdem arbeiten viele praktische Ärzte über das Rentenalter hinaus. Das wirkt sich jetzt gerade in Grimmen positiv aus. Eine Lösung ist das natürlich nicht.

Jahrelang wurde davon geredet – jetzt ist die alte Ziegelei am nördlichen Ortseingang der Stadt verschwunden. Wie sieht es mit anderen Industriebrachen aus?

Vier Jahre hat es gedauert von der Zusage der Förderung für den Abriss der alten Ziegelei bis jetzt. Da wurden Fledermaus-Fäkalien gefunden, scheinbar endlos Gutachten erstellt und der Abriss nicht nur verzögert, sondern auch verteuert. Aber ich bin froh, dass die Ruine verschwunden ist. Für marode Gebäude auf der anderen Straßenseite gibt es derzeit noch keine Lösung. Ebenso wenig sind Abrisspläne für den ganz alten Gutsgold-Standort spruchreif. Nach wie vor halte ich es für das Beste, den Schandfleck in Stadteigentum zu übernehmen und dann auf der Fläche etwas Neues zu entwickeln. Es ist für jeden Investor eine ganz einfache Rechenaufgabe: Die Abrisskosten müssen der Nachnutzung gegenübergestellt werden. Dabei spielen natürlich die Altlasten eine nicht unwesentliche Rolle.

Ein weiteres Dauerthema in der Stadt ist die Zukunft der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Grimmen (GWG). Wie sieht es da aus?

Die wirtschaftliche Situation der GWG ist angespannt, aber nicht dramatisch. Es steht keine Insolvenz vor der Tür, die Gespräche mit den Banken laufen. Um die Altschulden in Höhe von 3,7 Millionen Euro zu erlassen, ist zuvor die sogenannte Notifizierung durch die EU notwendig. Mit einer Entscheidung rechne ich Ende 2021. Bei kleineren Wohnungsgesellschaften ist das anders: Altschulden bis 200 000 Euro können jetzt bereits erlassen werden. Im Fall der GWG muss aber die EU zustimmen. Auf jeden Fall ist es erklärtes Ziel der Grimmener Stadtvertretung, die GWG in öffentlicher Hand zu behalten. Private Verkäufe haben keine Mehrheit in unserer Stadtvertretung.

Ein Vorhaben, über das wir seit Jahren berichten, sind Sanierung und Ausbau der Regionalen Schule „ Robert Koch“. Wann geht es endlich los?

Das ist eine gute Frage! Die Finanzierung steht. Neun Millionen Euro werden bereitgestellt, um die Regionale Schule in Grimmen zu sanieren und zu erweitern und so einen modernen Schulstandort in der Stadt zu schaffen. Für weitere vier Millionen Euro soll eine neue Mehrzweckhalle, die auch als Zweifeldersporthalle dient, gebaut werden. Schüler, Eltern und Lehrer erwarten, dass jetzt schnell etwas passiert. Natürlich wäre auch ein völliger Neubau eine Option, über die in der Stadt nachgedacht wurde. Aber ich denke, wir sollten an den ursprünglichen Vorhaben festhalten. Dann steht noch circa ein Jahr Planung ins Haus, danach sollte es aber endlich richtig losgehen.

Dann sind Grimmens Schulstandorte auf modernstem Stand?

Mit den beiden Grundschulen, dem Förderzentrum, dem Gymnasium und der dann modernisierten Regionalschule hat Grimmen als kleine Stadt sehr gute Schulstandorte.

Der städtische Haushalt ist angespannt, freiwillige Leistungen sollen wieder einmal auf den Prüfstand. Wie sieht es da beispielsweise mit dem Tierpark aus?

Das ist eine freiwillige Leistung, die meiner Meinung nach in die Stadt gehört. Genauso wie die Unterstützung der Vereine und Verbände, die sich auf kulturellem, sportlichem und sozialem Gebiet engagieren. Für sieben bis neun Millionen Euro soll der Grimmener Zoo als Heimattierpark umfassend saniert werden. Daran halte ich fest. Er soll ein Hingucker werden – für die Grimmener und ihre Gäste, aber auch für Touristen. Mit dem Baubeginn ist in den nächsten Monaten noch nicht zu rechnen, aber jetzt müssen die Pflöcke für dieses Vorhaben eingeschlagen werden. Die Planungen laufen.

In vielen Städten kämpfen gerade die Einzelhändler ums Überleben. In Grimmen ging es dem Innenstadt-Handel in den vergangenen Jahrzehnten schon ohne Lockdown & Co. nicht gut. Haben Sie Lösungen?

Für den Einzelhandel ist es ohne Frage eine sehr schwierige Situation. Ich kann die Grimmener nur auffordern, in ihrer Stadt einzukaufen, wenn das wieder uneingeschränkt möglich ist. Aber jetzt ist es wichtig, vorsichtig zu sein, Abstände zu wahren und nicht Gesundheit und Leben aufs Spiel zu setzen. Deshalb sind die Einschränkungen notwendig.

Impfzentren wird es in Grimmen nicht geben?

Ein Impfzentrum ist hier nicht geplant. Geimpft wird aber bald in den Pflegeheimen und auch im Krankenhaus. Später dann auch bei praktischen Ärzten. Eine Hotline, über die Impftermine vergeben werden, ist geplant.

Wie geht es dann weiter?

Meine Hoffnung ist, dass wir hierzulande die meisten, die geimpft werden möchten, bis zum Sommer geimpft haben. Dann müssen wir sehen, wie die Langzeitwirkung des Impfstoffes aussieht, ob beispielsweise jedes Jahr geimpft werden muss.

Welche großen Vorhaben stehen 2021 in Grimmen außerdem an?

Die Sanierung des Gutshauses in Lehmhagen beim Pommerschen Diakonieverein wird losgehen. Dort wird mit Fördermitteln das jetzt leerstehende Gutshaus des Dr. Gerhardt-Hauses, einer Einrichtung für psychisch Kranke, wieder bewohnbar gemacht. Eine Tagesstätte entsteht dort.

2021 stehen Landtags- und Bundestagswahlen an, 2022 wird der Grimmener Bürgermeister gewählt. Erste Interessenten bringen sich in Stellung. Was wünschen Sie sich dabei für Ihre Stadt?

Bürgermeisterwahlen sind Ausdruck von Demokratie und starken Persönlichkeiten. Der- oder diejenige mit den besten Konzepten wird sich durchsetzen, wenn er oder sie diese Konzepte auch den Grimmenern nahebringen kann. Jetzt schon über Personen zu spekulieren, ist meiner Meinung nach zu früh.

Und welchen Wunsch haben Sie für 2021?

Ich wünsche mir, dass wir mit der Impfung die Pandemie in den Griff bekommen. Allen Grimmenern wünsche ich ein glückliches 2021 nach diesem schweren Jahr. Und ich bedanke mich, dass alle die schwierigen Situationen durchgehalten haben.

Von Almut Jaekel