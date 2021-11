Grimmen

Für einige denkmalgeschützte Gebäude in Grimmens Altstadt gibt es Pläne: Aus dem ehemaligen Amtsgericht in der Hafenstraße und dem alten Kaufhaus könnte ein Verwaltungsensemble werden. „Wir planen, mit unserer Verwaltung in die Stadt hineinzugehen und sie zusammenzufassen“, hatte Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth während einer Informationsrunde des Kreistages jüngst gesagt.

Der Landkreis betreibt Verwaltungen in Grimmen verstreut über die Stadt: Mehrere Gebäude gibt es in der Bahnhofs- und Friedrichstraße, ein weiteres beispielsweise in der Heinrich-Heine-Straße. Eigentümer des ehemaligen Gerichtes und des Ex-Kaufhauses in Grimmens Innenstadt ist die Hillebrand-Gruppe, die bereits einen Großteil von Wohnungen in der Stadt vermietet und eine große Zahl von Immobilien aufgekauft hat.

Innenstädte beleben

Moderne, barrierefreie, energieeffiziente Dienstleistungszentren an allen Standorten der Verwaltung will der Landkreis Vorpommern-Rügen bis spätestens 2030 schaffen, das sei das Ziel informiert Pressesprecherin Sandra Lehmann. Deshalb seien bei der Stadt mögliche Objekte angefragt und Gespräche mit der Hillebrand-Gruppe geführt worden, war aus dem Gebäudemanagement des Landkreises VR zu erfahren. Gleichzeitig könne so der abnehmenden Attraktivität in einigen Innenstädten, durch die Zentralisierung der Verwaltungseinheiten in den Stadtzentren entgegengewirkt werden, die Innenstadt belebt und die Stadtentwicklung forciert werden – eine Vorgabe des Landrates bei der Standortsuche. Außerdem möchte sich die Verwaltung im Zuge des sich zuspitzenden Personalmangels als attraktiver Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb positionieren.

Historisches Ein moderner Verwaltungskomplex des Landkreises Vorpommern-Rügen könnte für die circa 170 Beschäftigten der Kreisverwaltung in Grimmen dort entstehen, wo einst das Amtsgericht in der Hafenstraße Urteile fällte und Kunden in der Mühlenstraße einkauften. Seit 1838 gab es in der Grimmener Hafenstraße das Gerichtsgebäude. Nach 164 Jahren wurde zuletzt die Zweigstelle des Amtsgerichts Stralsund Ende 2002 aufgelöst. Die Handelsgeschichte in der Mühlenstraße geht auf das Jahr 1885 zurück. Es gibt Belege, dass damals der jüdische Kaufmann Naphtali Lychenheim Mitglied der Kaufmännischen Belegschaft in Grimmen und Eigentümer des späteren Kaufhauses in der Mühlenstraße war. Von 1897 bis 1936 übernahm Peter Horst das Geschäft und führte die große Kaufhaustradition nach Grimmen. Dann leitete bis 1945 Erich Todenhagen das Kaufhaus. Bis zum Umzug in das ehemalige Kaufhaus Ramelow in der Sundischen Straße war anschließend die Verwaltung der Konsum-Genossenschaft des Kreises in dem Haus untergebracht. Anschließend betrieb die Handelsorganisation (HO) das Kaufhaus, das seit 1954 als „Kaufhaus Magnet“ bezeichnet wurde. Zuletzt und bis etwa vor zwei Jahren firmierte es als Kaufhaus Stolz.

Eine solche zentrale Lösung innerhalb des Stadtzentrums in Grimmen könnte sich im Bereich des ehemaligen Kaufhauses Stolz und des Amtsgerichtes entwickeln lassen, war aus dem Gebäudemanagement zu hören. Knackpunkt sind jedoch die Parkplätze, die dann vor Ort gebraucht werden.

Immobilieneigentümer Herbert Hillebrand bestätigt, dass es verschiedene Varianten gebe, eine Kreisverwaltung in der Grimmener Innenstadt zu etablieren. „An die beiden Standorte mit den seit Jahren leer stehenden Gebäuden soll das neue Kreishaus hin“, sagt er. Und: „Wir sind dabei, an einer Lösung für die fehlenden Parkplätze zu arbeiten.“ Im ersten Halbjahr 2022 soll es dazu konkrete Entscheidungen geben – bestätigen sowohl Hillebrand als auch der Kreis.

Prüfungen laufen

Gegenwärtig werden Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen vorgenommen, baurechtliche Fragen und Fragen des Denkmalschutzes geprüft. „Schlussendlich muss so ein anspruchsvolles Vorhaben auch in den Zeiten sich dramatisch entwickelnder Baupreise finanzierbar sein“, sagt Sandra Lehmann nach Rücksprache mit den Mitarbeitern des kreislichen Gebäudemanagements.

Grimmens Bürgermeister Marco Jahns (CDU) sieht die Vorhaben sehr positiv. „Es gibt derzeit etwa 170 Mitarbeiter in der Kreisverwaltung, die in Grimmen arbeiten. All diese Arbeitsplätze sollen hier erhalten bleiben“, sagt Jahns nach Rücksprache mit dem Landrat. Und wenn diese 170 Menschen in der Innenstadt arbeiten, sei das eine enorme Belebung der Altstadt.

Außerdem sei es natürlich eine Aufwertung der alten, leer stehenden Gebäude. Die 170 Menschen werden hoffentlich in Grimmen einkaufen, ihre Mittagspause bei Spaziergängen durch die Stadt verbringen und dort essen. Auch die kleinen Geschäfte könnten davon profitieren, hofft der Bürgermeister.

Wird ein Parkhaus gebaut?

Jahns sieht aber auch das Parkplatzproblem. Denn sowohl für die Mitarbeiter als auch für Kunden beispielsweise der Zulassungsbehörde würden insgesamt etwa 160 bis 170 Parkplätze benötigt. Jahns: „In der Innenstadt direkt in der Nähe des geplanten Komplexes gibt es keine freien Flächen dafür, und die Altstadt soll nicht komplett zugeparkt werden.“ Aber die Entfernungen in Grimmen seien ja generell nicht groß. Und so sieht Jahns die Möglichkeit, den Parkplatz am Schwanenteich – nur wenige Gehminuten von der Innenstadt entfernt – zu nutzen. Allerdings würde der in der jetzigen Form nicht ausreichen, die Kapazität müsste erhöht werden. Jahns: „Im Gespräch ist deshalb dort der Bau eines Parkhauses“.

Von Almut Jaekel