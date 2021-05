Grimmen

CDU-Bürgermeisterkandidat Marco Jahns hat konkrete Vorstellungen für die Entwicklung der Grimmener Innenstadt und Belebung der Wirtschaft. Mit seinen konkreten Vorstellungen meldete er sich nun bei der OSTSEE-ZEITUNG.

Manager soll die Entwicklung der Innenstadt vorantreiben

„Durch intensive Bemühungen ist es mir gelungen, eine Zusage für die Förderung einer ganz besonderen Stelle für die Grimmener Innenstadt zu bekommen”, sagt er und erklärt: „Mir wurde durch das Land eine geförderte Stelle für einen Innenstadtmanager zugesagt. Dieser könnte sich intensiv um die Entwicklung des Zentrums unserer schönen Stadt kümmern. Gespräche mit interessierten Unternehmern führen, Voraussetzungen für eine Neuansiedlung schaffen und allgemein gesagt die Entwicklung in der Innenstadt in den nächsten Jahren kontinuierlich begleiten.“

Doch all dies würde nach Meinung von Marco Jahns nur dann fruchten, wenn sich auch an den Rahmenbedingungen etwas ändert. Und auch diesbezüglich hat der Bürgermeisterkandidat bereits zahlreiche Gespräche geführt und ein klares Konzept erarbeitet. „Eine Innenstadt ist dann attraktiv und belebt, wenn dort auch Menschen unterwegs sind, die ihre Einkäufe tätigen oder in einem Restaurant verweilen“, findet Jahns.

Eigene Buslinie: Ortsteile sollen mit dem Zentrum verbunden werden

Das heißt konkret, dass die Stadt für jedermann problemlos erreichbar sein muss. Darum setzt er sich für eine eigene Buslinie ein, die alle Ortsteile miteinander verbindet. Und dies kontinuierlich und zeitlich getaktet. „Diese Buslinie wird kommen. Wir müssen Verbindungen schaffen, damit die Leute in die Innenstadt kommen, den Tierpark oder die SOS-Dorfgemeinschaft besuchen können“, betont er und geht noch einen Schritt weiter. „Die CDU setzt sich derzeit dafür ein, dass solch ein öffentlicher Nahverkehr kostenlos angeboten wird. Wenn sich dies durchsetzt, sollten wir bereits zu diesem Zeitpunkt eine eigene Buslinie haben, die unsere Ortsteile mit dem Zentrum verbindet.“

Auch die Kirche sieht Marco Jahns als wichtigen Anlaufpunkt im Zentrum der Stadt. „Manchmal wird ganz einfach zu wenig über dieses Thema gesprochen. Dabei ist die Kirche eines der prägendsten Gebäude unserer Stadt und zugleich ein enorm wichtiger Anlaufpunkt für viele Bürgerinnen und Bürger“, findet er.

Von Raik Mielke