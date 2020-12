Grimmen

Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ ist mit Schwung in die zweite Woche gestartet. In diesem Jahr werden zwei Vorhaben der 1. Grimmener Stock-Car-Legion unterstützt. Im „ Hexenkessel“ der Stadt müssen die in die Jahre gekommene Rennleitung und der Küchenwagen ersetzt werden. Aus dem Vorpommern-Fonds sollen die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden, um eine Containerlösung zu realisieren. Jedoch müssen diese komplett ausgestattet werden.

Mit Ihrer Spende unterstützten Sie den Motorsport in der Stadt, dessen Tradition in Sachen Stock-Car und Tractor-Pulling bis in das Jahr 1994 zurückreicht.

„OZ-Weihnachtsaktion bei jährlichen Spenden eingeplant“

Auch in diesem Jahr unterstützt das Grimmener Opel-Autohaus Gerds die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. „Für uns hat diese jährliche Spende inzwischen eine lange Tradition“, betont Andreas Gerds, der gemeinsam mit Bruder Frank Gerds 300 Euro spendierte. „Wir unterstützen auch andere Projekte. Wichtig ist uns hierbei, dass das Geld in unserer Region bleibt“, erklärt Andreas Gerds und beschreibt: „Beim Stock-Car wissen wir, dass es inzwischen über Jahrzehnte ein Aushängeschild für die Stadt ist. Zudem bekommen junge Leute durch dieses Hobby eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung.“

Hier können Sie spenden Sparkasse Vorpommern Empfänger: 1. Grimmener Stock-Car-Legion IBAN: DE06 1505 0500 0112 2487 56 Verwendungszweck: Spende OZ-Weihnachtsaktion 2020 Zudem haben wir zwei Spendenboxen aufgestellt. Eine befindet sich im Einwohnermeldeamt der Stadt Grimmen und eine in der Imbissbude der Familie Holtz vor dem Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“.

Jörn Kurowski : „Ich unterstütze gerne das große Engagement“

Der Grimmener Unternehmer Jörn Kurowski unterstützt das große Engagement der 1. Grimmener Stock-Car-Legion mit 250 Euro. „Der Verein hat über Jahrzehnte hinweg etwas auf die Beine gestellt und den Menschen in Grimmen, aber auch den umliegenden Gemeinden etwas geboten. Davor kann man seinen Hut ziehen“, sagt Kurowski und erklärt: „Die Rennleitung und auch der Küchenwagen haben längst ausgedient und diesbezüglich muss wirklich etwas gemacht werden. Dieses Jahr war rein wirtschaftlich für viele Menschen ein sehr schweres. Darum finde ich es wichtig, dass man sich gerade jetzt gegenseitig hilft. Durch die Pandemie und dessen Folgen dürfen nicht lieb gewonnene Traditionen sterben.“

Jörn Kurowski spendiert 250 Euro für die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Quelle: Raik Mielke

Wir bedanken uns zudem recht herzlich bei folgenden Spendern: Sylvia Zieris (50 Euro), Klaus und Bärbel Richard (20 Euro), Margitta Bandelin (20 Euro), Joachim und Dolores Peter (50 Euro). Des Weiteren wurden anonyme Spenden in Höhe von 80 Euro in die Spendenbox gelegt.

