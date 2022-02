Grimmen

Peitschende Flammen auf den Äckern der Region, ein gesamter Parkplatz wird zur Feuerinsel, eine gefährliche Brandstiftertour und viele Verkehrsunfälle – für die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grimmen gab es im Jahr 2021 insgesamt 155 Alarmierungen.

Die traditionelle Jahreshauptversammlung wurde in Pandemiezeiten verschoben. Gemeinsam mit Grimmens Wehrführer Olaf Clasen blickt die OSTSEE-ZEITUNG nun auf die größten Einsätze des zurückliegenden Jahres. Welches waren die schwersten Brandeinsätze? Wie gefährlich war die Situation auf den Äckern der Region? Welche technischen Hilfeleistungen verlangten den Kameraden alles ab?

Das Jahr der Grimmener Feuerwehr in Zahlen

Mit so vielen Brandalarmierungen hatten es die Retter der freiwilligen Feuerwehr der Stadt seit vielen Jahren nicht zu tun. Insgesamt wurden sie zu 72 feurigen Einsätzen gerufen. Hierbei brannte es in 39 Fällen wirklich. 33 Mal handelte es sich um eine Fehlalarmierung. Davon sprechen die Retter, wenn eine Brandmeldeanlage fälschlicherweise auslöst oder das Feuer schon vor dem Eintreffen der Kameraden gelöscht wurde.

Das Einsatzjahr der Grimmener Feuerwehr in Bildern

Zur Galerie Im Jahr 2021 wurden die Feuerwehrleute der Stadt Grimmen zu 155 Einsätzen gerufen.

Sieben mal mussten die Feuerwehrleute einen Großbrand löschen, zehn Mal einen Brand der mittleren Stufe und 22 handelte es sich um Kleinbrände. In 83 Fällen mussten die ehrenamtlichen Retter in anderer Form und zum Teil mit schwerer Technik helfen. So wurden die Retter unter anderem zu acht Verkehrsunfällen, acht Wasserschäden oder 13 Türöffnungen gerufen. 22 Menschenleben waren bei den 155 Einsätzen in Gefahr. 17 Personen waren hierbei verletzt oder erkrankt – fünf Menschen konnten nur noch tot geborgen werden.

Am Donnerstag mussten die Floriansjünger 2021 am häufigsten ausrücken. An diesem Wochentag kam es zu fast 40 Einsätzen.

Ackerbrände sorgten für gespenstische Situationen

Im Juli des vergangenen Jahres waren die Feuerwehrleute der gesamten Region im Dauereinsatz. So auch in Grimmen. In einer „heißen“ Woche mit Regen und böigem Wind wurden die Retter fast täglich zu Ackerbränden gerufen. In fast allen Fällen hatten sich die Brände bereits auf mehrere Hektar ausgebreitet. Besonders gespenstisch war die Situation bei einem Einsatz in Stoltenhagen. Als die Kameraden mit ihren Fahrzeugen gerade auf dem Acker angekommen waren, drehte plötzlich der Wind und von den Männern und Frauen war nichts mehr zu sehen. „Man sah die Hand vor Augen nicht und wir mussten uns quasi blind aus der Gefahrensituation herausbewegen“, erinnert sich Olaf Clasen.

Im März verwandelte sich der Aldi-Parkplatz in Grimmen in ein Flammenmeer. Damals steckten Unbekannte eine dort stehende Papierpresse an. Tonnenweise Papier und Pappe mussten auf dem Parkplatz verteilt und gelöscht werden.

Im November wurde die Feuerwehr zu drei zeitgleichen Einsätzen gerufen. An verschiedenen Orten der Stadt wurden Objekte angesteckt. In einem Garagenkomplex brannten hierbei mehrere Garagen und ein Auto aus.

Ein sehr kniffliger Einsatz bot sich den Kameraden im August. In Stoltenhagen brannte es in einem Getreidesilo. Stundenlang mussten die Retter durch enge Schächte ins Innere krabbeln und Glut aus dem Speicherbehältnis holen. Dies war vonnöten, um einen größeren Schaden abzuwenden.

Kurioses aus dem Einsatzjahr

Wer in Grimmen gerne Fahrstuhl fährt, könnte irgendwann einmal die Hilfe der Feuerwehr brauchen. Im zurückliegenden Jahr blieben sieben Personen stecken und mussten anschließend befreit werden. Auch drei Tiere verdanken den Ehrenamtlern ihr Leben. Aus luftigen Höhen wurden sie gerettet. In der Trebelstadt leben viele ältere Menschen. Regelmäßig kommt es so auch zu medizinischen Notfällen, bei denen die Floriansjünger mit anpacken müssen. Insgesamt 13 Türen mussten mit speziellem Werkzeug für den Rettungsdienst geöffnet werden.

Von Raik Mielke