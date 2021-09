Grimmen

Für die ehemaligen Kleiderwerke in Grimmen scheint es konkrete Pläne zu geben. Wie die OSTSEE-ZEITUNG erfuhr, wollen junge Handwerker in den Räumlichkeiten verschiedenste Werkstätte errichten. Endlich – mag man sagen. Denn seit 2014 hörte man von den Kleiderwerken immer nur dann etwas, wenn sie mal wieder versteigert wurden. Nun soll es aber vorangehen und die neuen Eigentümer – eine Genossenschaft bestehend aus Handwerkern – will bereits im November öffentlich über das geplante Projekt sprechen.

Verschiedene Werkstätten unter einem Dach

Wie die OSTSEE-ZEITUNG bereits jetzt herausfand, sollen in dem Gebäudetrakt verschiedene Werkstätten entstehen. Angefangen von einer Textilwerkstatt, über eine Schlosserei, Tischlerei bis hin zu einer Zimmerei scheint es bereits konkrete Pläne zu geben. Also Räumlichkeiten, in denen Handwerker verschiedener Handwerksberufe unter einem Dach werkeln können. Auch Grimmens Bürgermeister Marco Jahns traf sich bereits mit den Handwerkern und meint: „Die jungen Leute haben sehr interessante Ideen und wir als Stadt freuen uns natürlich sehr, dass in ein so geschichtsträchtiges Gebäude wieder Leben einkehrt und es auch in diesem Bereich unserer Stadt somit vorangeht.“

Ersteigert wurde das Objekt durch die Genossenschaft bei der Deutschen Grundstücksauktion am 17. Juni dieses Jahres in Berlin. Das Mindestgebot wurde in den Auktionsunterlagen auf 29 000 Euro beziffert.

Und die Grimmener scheint es zu freuen, dass ein weiterer Schandfleck wiederbelebt wird. „Schade, dass die Kleiderwerke überhaupt so lange leer standen. Es ist doch ein schönes großes Objekt, aus dem man was machen kann. Ich finde es gut, wenn sich dort nun wieder etwas tun würde“, sagt Edith Schulte (71), die am Mittwochvormittag mit ihrem Hund an dem Objekt vorbeispazierte.

Täglich kommen vor allem viele Arbeitskräfte an dem geschichtsträchtigen Haus vorbei, die im Industriegebiet tätig sind. Nach der politischen Wende hat sich das ehemalige Erdölgelände zum industriellen Standort entwickelt. Großbetriebe wie die Günter Papenburg AG oder Spezitrans haben sich dort angesiedelt. „Das Industriegebiet ist definitiv ein Standort, der uns viele Arbeitsplätze beschert“, betont Jahns. Und zu DDR-Zeiten waren es insbesondere auch die Kleiderwerke, in denen viele Trebelstädter arbeiteten.

Zum Hintergrund:

Der VEB Kleiderwerke gehörte zu Zeiten der DDR mit seinem Werk in Grimmen zu den größten Arbeitgebern der Trebelstadt. Das Produktionsgebäude in der Stoltenhäger Straße war 1976 übergeben worden, in dem 80-er Jahren hatte der Betrieb mehr als 400 Beschäftigte. Spezialisiert war es auf die Produktion von Herrenmänteln, aber auch Parkas und Blousons entstanden dort.

Die Kleiderwerke retteten sich zunächst als Tricota-Moden GmbH, später GAP Dinesse Fashion GmbH, irgendwie in die Nachwendezeit. 2001 wurde jedoch dort das Insolvenzverfahren eingeleitet. Zwischenzeitlich wurden Textilien verkauft, und in kleinerem Umfang sollte Anfang der 2000er-Jahre die Produktion im traditionsreichen Betrieb wieder aufgenommen werden. Die verbliebenen ehemaligen 36 Mitarbeiter hatten sich Hoffnungen auf einen Arbeitsplatz gemacht, Eignungstest waren bereits angelaufen. Dann hatte sich dieses Projekt jedoch zerschlagen und das Werk stand nach mehreren gescheiterten Privatisierungsversuchen endgültig vor dem Aus.

Mehrere Versteigerungen

2014 hatte nach einer Versteigerung Roman Niehaus aus Remagen als neuer Eigentümer im Grimmener Rathaus Pläne für den Um- und Ausbau der leerstehenden Immobilien auf dem Areal der Ex-Kleiderwerke zu altersgerechten Wohnungen vorgelegt. Zwar wurde eine Bauvoranfrage für dieses Vorhaben positiv beschieden, die Pläne wurden aber nicht umgesetzt.

2018 bekamen die ehemaligen Kleiderwerke in Grimmen dann einen neuen Besitzer. Die Immobilie war bei der Herbstauktion der Deutschen Grundstücksauktionen AG in Berlin für 70 000 Euro an eine Gesellschaft aus dem Großraum Münster versteigert worden. Bei der Versteigerung hatte es mehrere Bieter für das 12 800 Quadratmeter große Areal mit dem Produktionsgebäude und den Nebengebäuden gegeben. Und das, obwohl der Industriebau nach jahrelangem Leerstand schon damals zu einem Schandfleck verkommen war.

Von Raik Mielke und Almut Jaekel