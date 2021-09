Grimmen

Die Räumlichkeiten des alten Norma-Marktes und des deutschen Textil-Discounters Kik in der Grimmener Tribseeser Straße stehen seit einigen Wochen leer. Während Norma einen neuen und überaus modernen Markt gleich nebenan gebaut hat, hat der Textil-Discounter sein Geschäft an diesem Standort komplett geschlossen. Anders gesagt: Zwei flächenmäßig große Immobilien stehen in der Tribseeser Vorstadt leer. Eigentümer dieser Immobilien und des dort ansässigen Getränkelandes ist die FCR Grimmen GmbH & Co. KG aus Pullach. Bis dato bekam die OSTSEE-ZEITUNG keine Informationen, was der Eigentümer mit den nun leerstehenden Gebäuden plant.

In den sozialen Netzwerken brodelte derweilen die Gerüchteküche. Als Interessent wurde dort Repo, ein Markt für Restposten, genannt. Auf Nachfrage der OZ erklärte das Unternehmen aber, dass es aktuell keine Bemühungen gibt, in der Trebelstadt einen neuen Rest- und Sonderpostenmarkt zu eröffnen.

Darum machte sich die OSTSEE-ZEITUNG auf Stimmenfang und wollte von den Grimmenern wissen, was sie sich für diesen Standort wünschen.

Indoorspielplatz, Fast-Food-Restaurant oder Restpostenmarkt

Für Christin Möller (34) schreit das Objekt nach einem Indoorspielplatz für Kinder. „Wir fahren mit Freunden oft nach Greifswald oder Rostock. Solche Indoor-Spielplätze sind derzeit total im Trend. Ich glaube schon, dass sich so etwas auch in Grimmen rentieren würde und denke, der alte Norma-Markt würde von der Größe her dafür reichen.“

„Dies wäre doch eine schöne Immobilie für die Grimmener Tafel“, findet Gerhardt Lübcke (69) und meint: „Die derzeitigen Räumlichkeiten im Heidebrinker Weg sind doch schrott. Dies kann man den Ehrenamtlichen doch gar nicht mehr zumuten. Zudem ist der Weg für viele ältere Menschen bis dahin viel zu weit. Hier hätte man moderne Räumlichkeiten und wäre zentral gelegen.“

Viele Schülerinnen und Schüler wünschen sich an diesem Standort ein Fast-Food-Restaurant. „McDonald’s oder Burger King wären cool“, meint Steven Lange (14).

Am häufigsten aber sprachen sich die Befragten für einen Sonderpostenmarkt oder Markt des täglichen Bedarfs aus. „Wir fahren regelmäßig zu Thomas Philipps und da ist es immer voll. Warum sollte dies in Grimmen nicht auch der Fall sein. Ich denke, so ein Markt würde sehr gut angenommen werden“, sagt Birgit Semlow (56).

„Ich glaube, für einen Einkaufs- oder Restpostenmarkt sind die Objekte nach heutigen Standards zu klein. Was fehlt denn in Grimmen? Ein Ort, an dem sich die Leute treffen können. Im ehemaligen Kik wäre ausreichend Platz für eine kleine Erlebnisbar, in der man einfache Gerichte bekommt, Dart und Billard spielen kann oder einfach einen Cocktail trinkt“, findet Mandy Schmitt (28).

Marco Jahns: Belebung des Standorts würden wir begrüßen

Auch Grimmens Bürgermeister Marco Jahns (CDU) würde sich über eine schnelle Belebung an diesem Standort freuen. „Natürlich wäre es klasse, wenn sich dort schnell ein Nachmieter findet. Leerstehende Immobilien dieser Größenordnung sind nie gut. In erster Linie liegt dies aber in der Verantwortung des Eigentümers. Wir werden aber mit Sicherheit Gespräche führen und uns über die Pläne informieren“, so Jahns.

Für Grimmens Bürgermeister geht es hierbei vor allem auch um heimische Arbeitsplätze. „Und selbst wenn dort wieder fünf, sechs Grimmener eine Arbeit finden, wäre dies ein Erfolg“, meint er und sagt: „Sicher würden Märkte wie Repo oder Thomas Philipps der Stadt sehr gut zu Gesicht stehen und viele Bürgerinnen und Bürger interessieren. Aber viele Märkte suchen heutzutage eben immer größere Immobilien und diesbezüglich wird sich der Eigentümer sicher Gedanken machen, wie sich dieser Standort entwickeln soll.“

Von Raik Mielke