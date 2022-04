Grimmen: Delfineis ist bei den Kindern der Renner 

Grimmen

Kaum hat die Mittagssonne den Eisverkaufsladen in der Grimmen Südwest-Passage erreicht, bildet sich vor dem Ausgabefenster eine lange Schlange. Frühlingszeit ist Eiszeit und in der Trebelstadt bekommt man dies nur an diesem einzigen Ort. Mitten im größten Wohngebiet der Stadt gibt es selbst gemachtes italienisches Eis in den verschiedensten Kreationen. Die OSTSEE-ZEITUNG machte nun den Eistest. Warum ist dieser Ort für viele Grimmener inzwischen eine Kultstätte? Welche Eissorten sind am beliebtesten? Und welche neuen Trends begeistern die Kunden?

Inzwischen die einzige Eisdiele der Stadt: Der Ansturm auf Softeis und Co. hat begonnen

Zwölf Uhr am Mittwoch: Bärbel Schult bereitet die erste Eiswaffel des Tages zu. Die Trebelstädterin arbeitet seit dem ersten Tag in dem kleinen Eisladen. Und das sind inzwischen 15 Jahre. Immer mit einem Lächeln im Gesicht und bei den meisten Stammkunden schon den Wunsch erahnend, bereitet sie täglich das frostige Vergnügen für die Geschmacksnerven zu. Die nächsten Kunden lassen nicht lange auf sich warten. „Dies sind erst die Vorboten. Richtig Andrang herrscht ab 14 Uhr. Dann stehen die Leute bei uns Schlange“, weiß Bärbel Schult. Inzwischen hat der Eisverkauf von Montag bis Sonntag von 12 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. „Wir haben sonst immer am Wochenende und an den Feiertagen geschlossen gehabt. Durch die Schließung der Milchbar ist die Nachfrage nun aber nochmals gestiegen“, erklärt Monika Breuer die neuen Öffnungszeiten.

Vor 15 Jahren wurde das Kapitel „Eis&Eis“ im Stadtgebiet Südwest aufgeschlagen. „Wir waren damals Vertragshändler für Eismaschinen. Dadurch standen die Geräte hier im Geschäft. Viele Kinder haben sich ihre Nasen an der Glasscheibe platt gedrückt und hofften wahrscheinlich auf eine leckere Kugel Eis. Darum haben mein Mann und ich dann auch kurzentschlossen diesen Eisverkauf eröffnet“, erinnert sich Monika Breuer.

Und seither kann man durchaus behaupten: Grimmen hat wieder eine Kult-Eisstätte. In den Sommermonaten kommen Schulkinder nach dem Unterricht, Angestellte in der Mittagspause oder Senioren bei einem Spaziergang und lassen sich ihr Lieblingseis schmecken. „Wir haben sehr viele Stammkunden, aber in diesem Jahr sind bereits viele neue Gesichter dazugekommen“, sagt Mitarbeiterin Sylvia Gumbrecht. Auch sie ist bereits seit zehn Jahren Teil des Teams.

Softeis, Bubble-Waffeln oder doch ein wärmender Kaffee?

Doch welche Eissorten sind nun eigentlich am beliebtesten? „Also, der Renner ist nach wie vor das Softeis, welches wir in sechs verschiedenen Sorten anbieten“, sagt Monika Breuer. Auf der Überholspur befindet sich aber das Kugeleis. Dieses wird selber hergestellt und so stehen täglich zwölf verschiedene Sorten zur Auswahl. Bei den Kindern ist hierbei eine Sorte besonders begehrt. Und diese heißt Delfineis. Sie ist blau und erinnert rein farblich an frühere Sorten, wie das „Himmelblau“, „Engelsblau“ oder „Schlumpfenblau“. „Kinder fahren auf diese Sorte total ab“, weiß Sylvia Gumbrecht.

Wer etwas mehr Zeit mitbringt, wählt dann auch gerne mal einen Eisbecher – wahlweise mit vielen Erdbeeren oder anderen Naschereien.

Und nun – da das Eisjahr 2022 gerade erst begonnen hat – zeichnet sich schon ein neuer Trend ab. Es sind die sogenannten Bubble-Waffeln, die für jeden Kunden frisch im Waffeleisen zubereitet werden. Auch diese gibt es mit einer Kugel Eis oder eben leckeren Soßen. Drei Minuten dauert die Zubereitung – die Nachfrage ist groß. Beim Genuss dieser Leckerei entstand bei den Kunden nun der Wunsch nach einem leckeren Kaffee. Und auch dieser kann seit dieser Woche erfüllt werden.

Von Raik Mielke