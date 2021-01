Grimmen

Im dritten Teil unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ beschäftigen wir uns heute mit dem Denkmal für die Gefallenen der drei Einigungskriege. Dieses ist auch als Kaiser-Wilhelm-Denkmal auf dem Grimmener Friedhof bekannt.

Der geschichtsinteressierte Leyerhofer Wolfgang Marder stellte der OSTSEE-ZEITUNG hierfür zahlreiche Text- und Bilddokumente zur Verfügung. Wahrscheinlich entstand das Denkmal zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wobei Postkarten es bereits 1889 zeigen.

Anzeige

Zur geschichtlichen Einordnung

In den deutschen Landen stand nach der Niederlage in der bürgerlich-demokratischen Revolution von 1848/1849 die entscheidende Frage, auf welchem Wege die Schaffung eines einheitlichen Nationalstaates vonstattengehen sollte. Durch eine siegreiche Volksrevolution, welche die Dynastien mit Gewalt beseitigen sollte, oder durch eine Revolution von oben unter Führung der junkerlichen Kräfte des preußischen Staates?

Die Bildung des preußisch-deutschen Kaiserreichs realisierte in der Folgezeit den zweiten Weg. Dabei spielte der preußische Junker Otto von Bismarck als Ministerpräsident von Preußen und später Reichskanzler eine entscheidende Rolle.

Blick auf das Denkmal: Im Hintergrund das Bismarck-Denkmal und das Landratsamt. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Er war eine reiche und leidenschaftliche Persönlichkeit, die deutsch und europäisch gebildet war. In allen politischen Dingen zäh, wendig, aber auch eigensinnig und empfindlich. Mit wenigen Ausnahmen bewahrte er jedoch immer einen menschlichen und ritterlichen Zug. Er lernte von den beiden großen Politikern seiner Zeit. Von dem österreichischen Fürsten Schwarzenberg und von dem französischen Kaiser Napoleon.

Bismarck erkannte, dass sie gegen jegliche Machterweiterung Preußens und damit gegen die deutsche Einheit waren. Deshalb entschloss er, sie mit allen Mitteln zu bekämpfen – mit seiner bekannten „Blut- und Eisen-Strategie“.

Bevölkerung Grimmens gedachte den Gefallenen mit Denkmal

Durch die drei Einigungskriege – 1864 gegen Dänemark, 1866 gegen Österreich und 1870/1871 gegen Frankreich – wurde die Einheit hergestellt. Zudem wurde Wilhelm I. im Spiegelsaal zu Versailles zum deutschen Kaiser berufen.

Die Bevölkerung der Stadt Grimmen gedachte den Gefallenen dieser drei Kriege und errichtete nahe den Bahnlinien in den Friedhofsanlagen ein Kriegerdenkmal, das bis heute an jener Stelle steht. Dieses Denkmal wurde auch Kaiser-Wilhelm-Denkmal genannt.

Es ist ein Obelisk aus schwarz-schwedischem Diabas. Darauf sind die Namen von 82 Soldaten der Region Grimmen gearbeitet, die ihre Leben für die Schaffung des deutschen Nationalstaates lassen mussten. Auf der Stirnseite ist zudem eine Plakette beziehungsweise ein Medaillon mit dem Portrait von Wilhelm I. eingelassen.

Darunter befand sich die Inschrift „Dem Andenken Kaiser Wilhelm und seiner Krieger“. Diese Inschrift und eine gusseiserne Umfriedung wurden nach 1945 entfernt.

Viele Jahre wurde angenommen, dass das Denkmal 1911 eingeweiht wurde. Postkarten aus dem Jahre 1889 weisen es jedoch schon aus. Das Entstehungsjahr scheint deshalb ungewiss.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Steinmetz Klaus Lada rekonstruierte die Inschrift

Erhalten ist das Denkmal in der Grimmener Bahnhofsstraße jedenfalls bis heute. Es trägt die Widmung von 1891 „Für König und Vaterland starben in den Feldzügen von 1864, 1866 und 1870/71 folgende Söhne des Kreises Grimmen ...“ und der 2003 von Steinmetz Klaus Lada rekonstruierten Inschrift „Dem Andenken Kaiser Wilhelms und seiner Krieger“ sowie ein Relief des Kaisers. Dieses lagerte zu DDR-Zeiten in Ladas Werkstatt und wurde 1991 wieder angebracht.

Von Raik Mielke