In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ beschäftigen wir uns in drei Episoden mit historischen Denkmälern. Im ersten Teil geht es um das „Gefallenen-Denkmal“, welches am 23. und 24. Juni 1928 eingeweiht wurde. Der geschichtsinteressierte Leyerhofer Wolfgang Marder stellte uns hierfür historisches Bildmaterial sowie eine originale Festschrift der Einweihungsveranstaltung zur Verfügung.

Zweitägige Einweihungsveranstaltung mit viel Musik und großen Reden

„Das Werk, das vaterlandsliebende Männer seit längerer Zeit beschäftigt hat, ist nun nach vielen Anstrengungen und Opfern an Zeit und Kraft vollbracht und zum Abschluss gekommen.“ Mit diesen Worten wurde am 23. Juni 1928 das Gefallenen-Denkmal mit einem zweitägigen Festprogramm eingeweiht. Um 8.30 Uhr startete an diesem Samstagmorgen der erste Teil der Einweihungsveranstaltung.

Ein Blick in das Programm zeigt, dass zur Eröffnung Wagners Einzugsmarsch aus „Tannhäuser“ gespielt wurde. In der folgenden Begrüßungsansprache wird das Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges offiziell an die Stadt Grimmen übergeben. „Die Hände sind tätig gewesen, die begonnene Arbeit zu fördern, und viele Herzen haben ihre Befriedigung gesucht und gefunden in dem Bestreben, mitzuhelfen an der Aufrichtung eines Ehrenzeichens für die Helden, die einst das Vaterland höher stellten, als ihr Leben“, heißt es in der Rede.

Historische Aufnahme von der Einweihungsveranstaltung am 23. Juni 1928. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

So beschreibt der Redner das Denkmal

Wie der namenlose Redner beschreibt, sehen die vielen Teilnehmer der Einweihungszeremonie einen terrassenförmig angelegten Platz. Breite Steinplatten, durch eine niedrige feste Mauer seitlich abgegrenzt, führten hoch zu einem Postament, einem Sockel, der mit Hilfe von Schrifttafeln mit den Namen der Gefallenen gebildet worden war. Darauf befand sich eine aus Stein gemeißelte Figur eines Mannes mit einem Schwert. Ein „Denkmal, in seiner schlichten Gestalt, aber angepasst der schweren Zeit, in der wir leben.“

Oben auf dem Postament, das von Schrifttafeln mit den Namen der gefallenen heimatlichen Männer gebildet wird, „erhebt sich der Sohn der Heimat“. Als trutziger Held „umfasst er mit seiner linken Hand das Schwert, darauf die Schwurfinger haltend, um damit anzudeuten, dass er gewillt ist, die Heimat zu schützen.“

Dabei gab es zuerst ganz andere Pläne, wie das Denkmal aussehen sollte. Der „Sohn der Heimat“ sollte nämlich durch ein Mauerwerk eingerahmt werden.

„Ob auch Jahrhunderte über diesen wetterharten Stein dahineilen, so wird gleichfalls das Gedächtnis der Helden, von dem er kündet, unauslöschlich sein“. Die Zeiten sollte das Denkmal jedoch nicht überdauern. Es wurde zu DDR-Zeiten abgerissen.

So sollte das "Gefallenen-Denkmal" zuerst aussehen. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Nach der Einweihung fand ein Marsch zum Schützenplatz statt

Bei der Einweihungsveranstaltung trat unter anderem der Männergesangsverein der Trebelstadt auf. Am Sonntag, dem 24. Juni 1928, wurde der zweite Teil des Festaktes mit einem Ummarsch durch die Stadt bis zum Grimmener Schützenplatz beschlossen. Dort gab es ein Konzert der Grimmener Stadtkapelle. Nebenbei wurde auf dem Schießplatz das Preisschießen, Taubenstechen und eine Verlosung durchgeführt. Hintergrund: Die Grimmener Schützengesellschaft feierte an diesem Tag ihr 300-jähriges Bestehen. Jedoch sind keine Quellen bekannt, welche diesen Jubiläumstag bestätigen.

