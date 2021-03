Grimmen

In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ beschäftigen wir uns heute mit der Geschichte des Mohnikehauses. Jenes Gebäude, welches im Jahre 1905 abgerissen wurde und in dem 1781 der bedeutende Geschichts- und Literaturforscher Gottlieb Mohnike geboren wurde. Bis heute einer der bedeutendsten Söhne der Stadtgeschichte.

Der geschichtsinteressierte Leyerhofer Wolfgang Marder stellte der OSTSEE-ZEITUNG diverse Bild- und Textdokumente zur Verfügung. Unter anderem einen Bericht des „Grimmer Kreis-Wochenblatts“ vom 28. Februar 1905.

Maurermeister Krakow leitete die Abrissarbeiten

Einer der bedeutendsten Grimmer aller Zeiten: Der Geschichts- und Literaturforscher Mohnike. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

„Das ‚Mohnikehaus‘ war bis heute eines der ältesten und in der Stadtgeschichte bedeutsamsten Häuser. Hier wurde am 6. Januar des Jahres 1781 der Geschichts- und Literaturforscher Gottlieb Mohnike, der größte Sohn der Stadt Grimmen, geboren“, heißt es in dem Bericht. Wie aus dem Bericht hervorgeht, begannen im Jahre 1905 die Abrissarbeiten. „Die Bauarbeiten werden in diesem Jahre infolge des milden Frühlingswetters frühzeitig in Angriff genommen.“

Verantwortlich für die Abrissarbeiten in der Sundischen Straße war damals der Maurermeister Krakow. Am 28. Februar 1905 heißt es: „Die Abbrucharbeiten haben am Montag der vorigen Woche begonnen und sind bereits so weit fortgeschritten, dass die Baustelle schon zum größten Teil vom Schutt gesäubert ist.“

Der damalige Besitzer des Grundstückes, Gastwirt Röpke, beabsichtigte bereits zu dieser Zeit den Neubau eines dreistöckigen Hauses. Welcher bereits im Sommer desselben Jahres realisiert wurde.

Dr. Gottlieb Christian Friedrich Mohnike

Eng verbunden ist jener Ort in der Sundischen Straße bis heute mit dem Namen Mohnike. Er wurde am 6. Januar 1781 als Sohn eines Kaufmanns und Ratsherrn in Grimmen geboren. Die Familie gehörte damals zur städtischen Oberschicht.

Einige Jahre besuchte Mohnike die Stadtschule in Grimmen, später das Gymnasium in Stralsund. Im Jahre 1799 studierte er Theologie an der Universität in Greifswald. Nebenbei beschäftigte sich Mohnike mit philosophischen, philologischen, historischen und naturwissenschaftlichen Studien.

Zu seiner Zeit war er ein eifriger Zuhörer der Vorlesungen von Ernst Moritz Arndt, mit dem ihm später eine enge Freundschaft verband. Ab 1801 setzte er sein Studium in Jena fort und belegte Vorlesungen bei den bedeutenden Philosophen Hegel und Schelling.

Gedenktafel, die am heutigen Gebäude an den bedeutenden Grimmener Mohnike erinnert. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Nach dem Studium war er zunächst als Hauslehrer auf der Insel Rügen tätig. Zeitgleich bestand er in Greifswald die Prüfung als Pastor. Im Jahre 1810 heiratete er Karoline von Stucker, die Tochter eines Grimmener Arztes.

Auch beruflich ging er seinen Weg. Die preußische Regierung übertrug Mohnike im Jahre 1818 die provisorische Verwaltung der geistlichen und schulischen Angelegenheiten in Neupommern und Rügen. Ein Jahr später erfolgte die Ernennung zum Konsistorial- und Schulrat.

Im Jahre 1825 wurde er von einer schweren Lungenkrankheit befallen, was zur Folge hatte, dass er seinen Dienst aufgeben musste. Am 6. Juli 1841 verstarb der Sohn der Stadt Grimmen. Unter anderem hinterließ er 40 verschiedene theologische, historische, literarische und pädagogische Arbeiten.

Im Mohnikehaus befand sich eines der ältesten Gasthäuser der Stadt

Werbeanzeige aus dem Jahre 1922. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Doch das geschichtsträchtige Haus, das 1905 abgerissen wurde und an dessen Neubau bis heute eine Gedenktafel von Mohnike erinnert, wurde in den Jahrhunderten auf eine ganz vielfältige Art und Weise genutzt.

Bereits um 1870 wurde der Gasthof von Carl Dittmer bewirtschaftet. Nach dem Tod von Dittmer 1880 pachtete Herr Reuter das Lokal und eröffnete Silvester des gleichen Jahres die Wirtschaft. Nach Ablauf des Pachtvertrages kaufte Herr Röpke das Haus und betrieb die Gastwirtschaft. Das alte Mohnikegeburtshaus ließ Heinrich Röpke dann, wie bereits angesprochen, im Jahre 1905 abreißen. Auf dem Grundstück wurde ein neues, größeres Haus errichtet. In diesem wurde eine einfache Gaststube mit Logiezimmern und Ausspannung eingerichtet.

1922 kaufte Adolf Konow das Gasthaus, ließ es umbauen und mit neuem Inventar versehen. Da der neue Besitzer eine Gastronomie auf höherem Niveau betreiben wollte, nannte er das Haus fortan „Zum Weißen Rössl“.

Bereits drei Jahre später verkaufte Konow das Haus an Robert Hagemeister. Konow zog in die Bahnhofsstraße und nahm den Namen der Gastwirtschaft mit. Dies führte zwischen ihm und dem Neubesitzer zu starken Auseinandersetzungen, weil Hagemeister bereits das neue Geschirr mit dem Namenszug versehen hatte. Letztendlich wurde das Haus dann in Hagemeister-Hotel umbenannt. Er ließ das Gebäude um ein Stockwerk erweitern.

Aufgrund wirtschaftlicher Probleme setzte Hagemeister seinem Leben selbst ein Ende und strangulierte sich in seinem Laden. Herr Langhinrichs kaufte das Objekt und führte die Gastwirtschaft unter dem Namen Preußischer Hof weiter.

In den 1950er-Jahren wurde der Hotel- und Gaststättenbetrieb eingestellt. In dem Gebäude wurde ein Internat der Erweiterten Oberschule und später der Berufsschule eingerichtet. Nach der Wende stand das Haus aufgrund ungeklärter Eigentumsrechte über viele Jahre leer. Inzwischen sind neue Wohnungen in dem geschichtsträchtigen Haus entstanden.

Von Raik Mielke