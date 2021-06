Grimmen: Deshalb bekommen Anwohner der Jahnstraße keine Post

Grimmen

Stellen sie sich vor: In Ihrer Straße wird gebaut, der Postbote kommt deshalb nicht an die Grundstücke. Er informiert darüber, dass Briefe und Pakete an anderer Stelle abzuholen sind mit einem Schreiben und steckt diese Information – in Ihren Briefkasten vor dem Haus. Irgendetwas stimmt da nicht? Aber genauso ist es dieser Tage in der Grimmener Jahn-Straße geschehen.

„Leider befindet sich zurzeit in Ihrem Zustellgebiet eine sehr umfangreiche Baustelle, die es ... verhindert, Ihren Briefkasten sowie gegebenenfalls Ihren Ablageort ungehindert und risikofrei zu erreichen“, hieß es in dem Schreiben der Deutschen Post AG an die Anwohner. Deshalb werde die Zustellung bis zur Beendigung der Bauarbeiten ausgesetzt.

Paradoxe Postmaßnahme

Heike Hübner, Bauamtsleiterin der Stadt Grimmen, informiert, dass die Stadt gemeinsam mit dem Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grimmen (ZWAG) seit März und noch bis Ende Juli/Anfang August Bauarbeiten in der Jahnstraße durchführt. „Wir waren sehr überrascht, von dieser Postmaßnahme“, sagt sie.

Briefpost könne in der Postfiliale in der Friedrichstraße abgeholt werden, informiert die Post. Aber wer weiß schon immer, wann man Post bekommt? Auch Pakete werden dorthin oder in die Packstation am Rewe in der Friedrichstraße gebracht. Allerdings werde darüber dann per Benachrichtungskarte im jeweiligen Briefkasten in der Jahnstraße informiert.

Straße ist befahrbar

Hübner machte sich jetzt bei der Post AG dafür stark, dass das Problem gelöst wird. „Ich darf in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die Baustelle grundsätzlich ... befahrbar ist und alle Briefkästen fußläufig erreichbar sind“, schrieb die Stadträtin an die Post. Nur bei erheblichen Schwierigkeiten dürfe die Postzustellung eingestellt werden, diese liegen ihrer Meinung nach nicht vor. Der zeitliche Aufwand für die Zusteller könne jedoch höher als üblich sein, räumt sie ein.

Aufgrund ihres Alters seien etliche Anwohner nicht in der Lage, bis zur Postfiliale zu gelangen. „Ich fordere die Deutsche Post deshalb auf, den Zustelldienst wieder aufzunehmen. Dies umso mehr, da die Benachrichtungskarten weiter zugestellt werden“, sagt die Stadträtin. Antworten, auch auf OZ-Nachfragen, gibt es derzeit noch nicht.

Von Almut Jaekel