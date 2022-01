Grimmen: Deshalb hört der Vorsitzende nach fast drei Jahrzehnten Jugendblasorchester auf

Grimmen

Normalerweise sind Mitglieder eines Jugendblasorchesters nur wenige Jahre aktiv. Dann ziehen sie weiter. Bernd Kunze hielt dem Grimmener Ensemble jedoch fast 27 Jahre lang sogar als Vorsitzender die Treue. Jetzt machte er aber einem Nachfolger Platz.

Geplant hatte Bernd Kunze ganz anders: Mit einer tollen Show des Grimmener Jugendblasorchesters zum 60. Geburtstag des Ensembles und 50. Jubiläum des Kulturhauses „Treffpunkt Europas“ wollte er sich aus der ersten Reihe verabschieden. Im Herbst 2020 legte die Corona-Pandemie jedoch alles lahm. Show, Geburtstagsfeiern und Abschied fielen flach.

Bernd Kunze (r.) und sein Nachfolger Bernd-Christian Griwahn mit Matthias Bässler, der 25 Jahre im Orchester spielte Quelle: privat

Ein neuer Vereinsvorsitzender ist mit Bernd-Christian Griwahn inzwischen gewählt, und jetzt ist es auch amtlich: Bernd Kunze steht im offiziellen Vereinsregister dem Jugendblasorchester nicht mehr vor. Dieser juristische Schritt ist Bernd Kunze wichtig. Immerhin war er ebenso jahrzehntelang Richter.

Vorstand erneuert

Nicht nur er verabschiedete sich aus der Verantwortung, will mit 66 Jahren seinen Ruhestand genießen. „Der gesamte Vorstand hat sich erneuert“, sagt Kunze. Das sei notwendig geworden. Keiner aus dem alten Vorstand habe noch eigene Kinder in den Reihen der Musiker gehabt, die engen Beziehungen und Kontakte zu den Mitgliedern und den Eltern fehlten ihm.

Als Richter, aktiver Blasmusiker bei der Grimmener Blasmusik über mehr als 20 Jahre mit 40 bis 50 Auftritten pro Jahr und eben als Vereinsvorsitzender beim Jugendblasorchester mit bis zu 60 Mitgliedern hatte Kunze lange Zeit alle Hände voll zu tun: proben, organisieren, Kontakte zu Mitgliedern, Kindern, Eltern und Partnern pflegen, bürokratische Hürden überwinden, Geld besorgen. „Es waren natürlich auch tolle Zeiten bei Orchesterfahrten, bei Auftritten und Wertungsspielen, bei Probelagern“, sagt er.

Gemeinschaft prägt

„Am schönsten war, immer mit jungen Menschen arbeiten zu dürfen“, sagt Kunze. Und schön sei es auch jetzt natürlich noch, wenn er ehemalige Mitglieder treffe oder deren Eltern, die erzählen, wie die ehemals jungen Musiker in Beruf und Familie heute ihren Mann oder ihre Frau stehen und wie sie das gemeinsame Musizieren geprägt habe. Kunze: „Auch meine eigenen beiden Söhne haben damals im Grimmener Jugendblasorchester begonnen.“ Heute sind sie weiterhin in der Blasmusik aktiv – allerdings in Berlin und Niedersachsen.

Jugendblasorchester Grimmen 1961 – Gründung des Orchesters an der Robert-Koch-Oberschule in Grimmen. Bis 1969 leitet Karl Pleß das Ensemble. Josef Heina übernimmt 1969 und leitet es bis 2001. 1990 wird der Jugendblasorchester-Verein gegründet, erster Vorsitzender ist Klaus Siemoneit. 1995 übernimmt Bernd Kunze den Vereinsvorsitz und 2021 wird Bernd-Christian Griwahn zum Vorsitzenden gewählt. 1998 – Errichtung des Probenraumes am Standort der Musikschule in der Stralsunder Straße. Im Jahr 2001 wird Volkmar Doß Leiter der Musikschule und Orchesterleiter. Unter dem Namen „Spitzenklang im Flächenland“ entstehen zahlreiche Programme, bei Landes- und Bundeswettbewerben erzielt das Orchester regelmäßig sehr gute Bewertungen. „Feuer, Wasser und Posaunen“ am Grimmener Schwanenteich, das Schauspiel „Das Kahnweib“, „De mit den’n Düwel danzt“ auf dem Marktplatz und die „Martha-Müller-Grählert-Revue“ gehören zu den bekanntesten Veranstaltungen ab 2008.

Schwer sei es gewesen, in Pandemie-Zeiten die Mitglieder bei der Stange zu halten, erzählt Kunze. Am 29. Februar 2020 war mit dem großen Orchesterfest die letzte gemeinsame Veranstaltung. Und ebenso auch die letzte richtige Veranstaltung im Grimmener Kulturhaus bis dato. Dass es bei einem Jugendblasorchester immer Fluktuation gibt, wenn die Jugendlichen Schule, Lehre oder Studium beenden, zumindest zeitweise aus Grimmen weggehen oder eine Familie gründen, sei klar. Aber Corona habe sie teilweise regelrecht demotiviert: Wenn einige sonst ihr Aufhören um Monate hinausgeschoben haben, weil sie gern an Reisen oder Veranstaltungen oder Wettbewerben teilnehmen wollten, gab es nun für sie diese Anreize nicht. „Es lohnt nicht mehr“, habe Kunze oft gehört, wenn junge Erwachsene beispielsweise kurz vor dem Studium standen.

Corona hat zugeschlagen

„Corona hat auch rigoros bei den Kindern zugeschlagen“, sagt Bernd Kunze. Klassenmusizieren, Instrumentenkarussell, das traditionelle Grundschul-Projekt mit der Wanderschule – alles, wo Nachwuchsgewinnung möglich war und die Jüngsten an die Musik herangeführt werden, war nicht erlaubt. „Jetzt läuft das wieder, aber es gibt ein Riesen-Nachwuchs-Loch“, sagt Kunze.

Auch Kunze selbst erinnert sich gern an die Reisen zurück. Bei fast allen sei er dabei gewesen. Ob zu Musikfesten, Bundes- und Landes-Orchesterwettbewerben, Festivals, Tourneen nach Italien, auf den Balkan, nach Polen oder ins Baltikum. Und natürlich ins Wintertrainingslager nach Burg Stargard. „Meine Frau hat das alles mitgemacht, mich immer unterstützt“, bedankt er sich bei ihr. Sie war es auch, die einmal für 40 statt für vier Esser gekocht hat, als das Ensemble übers Wochenende drei Tage lang eine CD einspielte.

Anschluss mit Musik

Bernd Kunze hat als Jugendlicher in Demmin mit dem Klarinettespielen begonnen. Als er nach Grimmen kam, fand er über die Musik bei der Grimmener Blasmusik schnell Anschluss. Und er hat im Laufe der Jahre erfahren, welchen enormen Rückhalt das Jugendblasorchester in der Trebelstadt hat – bei den Kommunalpolitikern und den Einwohnern. „Das ist eine Wucht“, sagt Kunze.

Besonders sei natürlich die Zusammenarbeit mit der Musikschule und den dortigen Mitarbeitern. In deren Leiter und Orchesterleiter Volkmar Doß fand Bernd Kunze einen Mitstreiter, der für die Musik und das Jugendblasorchester ebenso brennt, „bei dem aber auch die Chemie stimmt. Das sind die besten Voraussetzungen, um gut miteinander zu arbeiten“, sagt er.

Was kommt nach dem Jugendblasorchester? „Haus und Hof“, sagt Bernd Kunze. Und natürlich ein wenig Jugendblasorchester. Nicht mehr in der ersten Reihe, aber „wenn Hilfe gebraucht wird“.

Von Almut Jaekel