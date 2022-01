Rakow

Einmal als Notfallsanitäter zu arbeiten, ist der Berufswunsch von Jessica Abt, aus Rakow. In Demmin geboren besuchte die heute 18-Jährige die Regionalschule Robert-Koch in Grimmen.

„Ich möchte gerne Menschen helfen, und vor allem gibt es viel Abwechslung in diesem Beruf. Jeden Tag hört man, wie sehr die Sanitäter benötigt werden“, sagt Jessica, die sich beim Deutschen Roten Kreuz in der Hansestadt Greifswald beworben hat. Wenn alles wie gewünscht klappt, beginnt die Lehre am 1. September 2022.

„Bis dahin möchte ich ein wenig Geld verdienen und arbeite deshalb bei Rewe am Jarpenbeeker Damm“, sagt Jessica, die noch eine kleine Schwester hat.

„Jessica packt immer da sehr gut an, wo sie gebraucht wird“, berichten die Mitarbeiter des Supermarktes, die ihre Arbeit sehr schätzen. Besondere Hobbys gibt es für Jessica Abt nicht. Wenn überhaupt, ist sie gerne mit der Freundin unterwegs.

Von Walter Scholz