Grimmen: Deshalb startete der Corona-Protest mit Verspätung 

Grimmen

Ganz so still war der mittlerweile vierte stille Protest gegen die aktuellen Coronamaßnahmen in Grimmen am Montagabend nicht: Trillerpfeifen, Musik und auch einige Zwischenrufe waren zu hören, als sich der Zug gegen 17.30 Uhr wieder vom Ärztehaus auf den Weg in die Innenstadt aufmachen wollte. Augenzeugen berichten von etwa 250 Teilnehmern, etwa 100 mehr als vor sieben Tagen.

Der Einsatzleiter der Polizei machte vor Ort keine Angaben zur geschätzten Teilnehmerzahl oder zur Anzahl der zahlreich eingesetzten Polizisten – die größtenteils von außerhalb kamen.

Und die Polizisten waren es noch am Ärztehaus auch, die zunächst aktiv wurden. „Da die Versammlung zuvor nicht angemeldet worden war, muss das nachgeholt werden“, begründeten sie. Dann sah es so aus, als wenn es diesmal in Richtung Südwest gehen sollte, aber schließlich setzte sich der Zug mit einer knappen Viertelstunde Verspätung friedlich nach Norden in Bewegung.

Auf dem Marktplatz hatten sich zwischenzeitlich Neugierige und Sympathisanten eingefunden. Dort angekommen machten die Teilnehmer noch einmal mit Trillerpfeifen und Klatschen auf sich aufmerksam, auch Transparente, die zum Protest gegen die Corona-Maßnahmen aufrufen, gehörten dazu.

Von Almut Jaekel