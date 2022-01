Grimmen: Deshalb will ein junger Mann aus Fäsekow Elektriker werden

Grimmen

Einmal Elektriker zu werden – dass war für Julius Wähner schon immer der Wunsch. Kein Wunder – ist doch auch sein Vater in diesem Beruf tätig.

Der 17-Jährige wurde in Demmin geboren und besuchte die Grundschule in Grammendorf und später die Realschule in Tribsees. „Mich hat dieser Beruf schon immer interessiert, und so möchte ich Gebäude- und Industrie-Elektiker werden“, erzählt Julius, der mit der Familie in Fäsekow wohnt.

Er lernt im ersten Lehrjahr bei der Eketroinstallation Grimmen GmbH. Zu seinen Hobbys gehört der Kegelsport, und er ist Mitglied beim KSV 1990 e.V in Grimmen. Aktiv ist Julius bei den U-18-Sportlern. Turniere gab es für ihn bisher in Goldberg, in Stralsund oder Anklam.

„Es macht mir großen Spaß, und der Kegelsport bringt viel Abwechslung“, meint der junge Mann, der 2021 den 1. Platz bei den Kreismeisterschaften belegte. Zur Familie in Fäsekow gehört außerdem zu die Golden Retriever Hündin Jette.

Von Walter Scholz