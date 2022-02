Grimmen

Im Grimmener Gewerbegebiet entstand seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres ein neuer Zustellerstützpunkt der Deutschen Post DHL Group. Künftig werden von dort aus 14 153 Haushalte mit Briefen und Paketen beliefert.

Seit Jahren ist der Zustellerstützpunkt in der Grimmener Bahnhofstraße untergebracht. Dort nämlich in der „Alten Post“ – einem denkmalgeschützten roten Backsteingebäude, welches in der Gründerzeit um 1900 errichtet wurde. Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie nehmen der Online-Handel und damit verbunden die Paketzustellung immer weiter zu.

„Wir waren ganz einfach gezwungen, in den Standort Grimmen zu investieren“, sagt Pressesprecher Jens-Uwe Hogardt und erklärt: „Damals wurden die Postgebäude in zentraler Lage gebaut – so auch in Grimmen. Inzwischen sind wir eher auf der Suche nach Flächen am Stadtrand. Diese müssen eine gute Zuwegung haben. Dies ist in Nähe der Innenstadt zumeist nicht der Fall.“ Als weiteren Grund spricht er das längst nicht mehr ausreichende Lagervolumen an.

Nun hat Grimmen einen der modernsten Zustellerstützpunkte dieser Größenordnung. Die OSTSEE-ZEITUNG durfte exklusiv bei der Inbetriebnahme mit dabei sein.

So viele Pakete werden in Grimmen jede Woche ausgetragen

Bei der Eröffnungsveranstaltung in den neuen Räumlichkeiten im Grimmener Gewerbegebiet ist es am späten Dienstagvormittag ruhig. Hierfür gibt es aber eine ganz einfache Erklärung: Alle Zusteller sind unterwegs – bringen die Briefe und Pakete in die Haushalte von Grimmen und den umliegenden Gemeinden. Und dies sind immerhin 14 153 an der Zahl. Künftig werden sich 45 Mitarbeiter um diese logistische Meisterleistung kümmern. Dadurch dass am neuen Standort auch die Zustellerstützpunkte aus den Gemeinden Grammendorf und Wittenhagen untergebracht sind, werden von Grimmen aus künftig 22 sogenannte Verbundbezirke beliefert.

In Zahlen bedeutet dies: 60 000 Briefsendungen – die aus dem Briefzentrum Rostock kommen – und 10 000 Pakete – aus dem Paketzentrum Neustrelitz – werden in Grimmen nun wöchentlich verteilt. Hierfür sind 23 Transporter im Dauereinsatz. Noch laufen diese mit einem Verbrennungsmotor – doch noch in diesem Jahr sollen sie durch E-Mobile ersetzt werden. Die benötigten Ladestationen sind bereits installiert.

Ein einziger „Postbote“ fährt am Tag 500 bis 700 Haushalte an. Rund 300-mal steigt er hierfür aus seinem Auto aus und anschließend wieder ein.

Paketversand boomt – Amazon-Aktion führt jedoch zu Einbruch in der Region

Mit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 stiegen der Onlinehandel und damit auch der Paketversand explosionsartig an. „Während sich der Briefversand seit Jahren relativ konstant darstellt, verzeichnen wir bei den Paketen einen ständigen Zuwachs“, betont Pressesprecher Jens-Uwe Hogardt.

Gibt es auch derzeit einen Wachstum in diesem Bereich, musste die DHL Group in der Region vor einigen Monaten jedoch einen enormen Einbruch verzeichnen. Die Ursache: Amazon liefert viele Pakete nun selber aus. Somit muss die DHL rund 25 Prozent weniger Pakete zustellen. In anderen Regionen der Bundesrepublik ging der Onlineversandhändler diesen Schritt schon früher. Nun ist auch die DHL Group in Mecklenburg-Vorpommern betroffen.

Trotzdem boomt der Handel mit den Paketen der verschiedensten Größenordnungen. In wenigen Wochen werden diese dann wieder besonders groß. Dann nämlich beginnt das Gartenjahr 2022. „Viele Leute bestellen inzwischen sämtliches Gartenequipment auf dem Online-Weg. An einem Zustellerstützpunkt – wie hier in Grimmen – merkt man dann den schlagartigen Anstieg der Paketzustellungen“, erklärt Hogardt.

Und so ziehen sich verschiedenste Aktionszeiten durch ein Jahr. Besonders intensiv bleibt hierbei die Vorweihnachts- und Weihnachtszeit. Diese beginnt bereits im Oktober mit den verschiedensten Aktionswochen der Onlineanbieter und endet erst Ende Januar mit der Rücksendung von Paketen. „In diesem Zeitraum müssen wir immer zusätzliche Zusteller einstellen“, betont der Pressesprecher.

Klimaneutralität als wichtiges Kriterium für den neuen Standort

Das moderne Zustellerzentrum in Grimmen ist hierbei nur einer von 280 Standorten, welche die Deutsche Post DHL Group bis 2025 eröffnen möchte. Nach eigenen Angaben soll es sich hierbei stets um emissionsarme Neubauten handeln. „Jeder unserer Standorte – so auch in der Trebelstadt – wird mit umweltschonenden Technologien ausgestattet und verbraucht somit rund 20 Tonnen CO2 pro Jahr weniger als herkömmliche Gebäude“, erklärt Hogard. Der neue Stützpunkt in Grimmen ist hierbei ein Vorreiter. Neben einem nachhaltigen Heizsystem verfügt das neue Gebäude künftig über eine Fotovoltaikanlage, die einen Großteil der Energie für den täglichen Bedarf erzeugt. Die Infrastruktur für elektrische Fahrzeuge wurde vorbereitet und soll noch in diesem Jahr realisiert werden.

Das Wichtigste für den Kunden aber: Der neue Standort bietet optimale Bedingungen für eine schnelle und sichere Zustellung sämtlicher Briefe und Pakete. Die OSTSEE-ZEITUNG darf in den kommenden Wochen diesen Prozess begleiten und wird Ihnen dann erklären, wie der Brief aus dem Verteilerzentrum in Ihren Postkasten kommt.

Von Raik Mielke