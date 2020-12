Grimmen

Die zweite Woche der diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ läuft. In diesem Jahr unterstützten Sie mit Ihrer Spende die 1. Grimmener Stock-Car-Legion. Im „ Hexenkessel“ der Stadt müssen der in die Jahre gekommene Rennleitungsbus und der Küchenwagen ausgetauscht werden.

„Ein tolles Zeichen, in diesen schweren Zeiten“, meint Torsten Steinhöfel vom „ Mostein Racing-Team Grimmen“ und beschreibt: „In diesem Jahr konnte kein einziges Rennen gefahren werden. Für die gesamte Stock-Car-Szene ist diese Aktion ein Zeichen, dass es trotzdem weitergeht.“

Für die „ Steinhöfels “ eine Familiensache

Der „Rennstall“ Steinhöfel gehört seit dem Beginn der Rennen im Jahre 1994 zum Stock-Car-Spektakel. „Mein Bruder Jens zählte zu den ersten positiv Verrückten, die sich im Hinterhof ein Auto aufgebaut haben“, beschreibt Torsten Steinhöfel, der auch schon seit 1996 Rennen fährt.

Inzwischen wurde der Motorsport und speziell die Stock-Car-Rennen bei den Steinhöfels zur Familiensache erklärt. „Mein Vater Manfred ist der Kopf des Teams, mein Bruder und ich sitzen hinterm Steuer und meine Mutter ist sozusagen die Kamerafrau, die alles, was im ‚ Hexenkessel‘ passiert, festhält“, beschreibt Torsten Steinhöfel. In einem eigens eingerichteten Raum, werden dann die Rennen ausgewertet, viel gelacht und neue Pläne geschmiedet.

Das „ Mostein Racing-Team Grimmen“ ging bereits in allen Klassen außer bei den Buggys an den Start. Inzwischen hat man sich auf die Allrad-Klasse eingeschossen. „Es ist ein tolles Miteinander in dieser Klasse. Die Fahrer schätzen sich untereinander und man respektiert, was der jeweils andere alles auf die Beine stellt“, meint der Motorsportler.

Bei Familie Steinhöfel dreht sich eben einfach alles um Stock-Car. „Wir leben von Rennwochenende zu Rennwochenende. Man versucht die Zwischenzeit zu nutzen, um sein Fahrzeug optimal auf die Duelle im Motodrom vorzubereiten. Was sich dann im ‚ Hexenkessel‘ abspielt ist der Wahnsinn. Vom Event in Grimmen kann sich jede vergleichbare Motorsportveranstaltung etwas abschauen. Sei es in Sachen Sicherheit als auch in Sachen Spektakel“, meint Torsten Steinhöfel.

Das „ Mostein Racing-Team Grimmen“ hofft auf viele weitere schöne Jahre auf dem Gelände und unterstützt die Aktion mit einer Spende in Höhe von 100 Euro.

Mike Naujok : „ Grimmen ist die Formel 1 der Stock-Car-Rennen“

Seit 2014 fährt Mike Naujok aus Grimmen im „ Hexenkessel“ in der Heckklasse bei den Stock-Car-Rennen mit. „Ein Freund hat mich damals motiviert und ich war sofort Feuer und Flamme“, sagt er und beschreibt: „Es ist ein unglaubliches Gefühl, welches ich gerne mit einem 100-Meter-Sprint vergleiche.“ Wie der passionierte Leichtathlet und Motorsportler beschreibt, bereitet man sich unzählige Stunden auf das Rennen vor, ehe die Startflagge das Spektakel freigibt.

„Das Fahrzeug wird über Monate präpariert, um dann für die vier Runden optimal vorbereitet zu sein“, erklärt er und erinnert sich gerne an sein erstes Rennen im „ Hexenkessel“. „Vor dem Start geht das Adrenalin hoch. Die ersten Runden, die man hinter dem Lenkrad sitzt, fühlen sich ewig und unbeschreiblich intensiv an. Jede kleine Berührung mit einem anderen Auto erlebt man als wuchtigen Crash.“

Mike Naujok spendiert 160 Euro für die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Quelle: Raik Mielke

Für Mike Naujok ist das Event in Grimmen ganz eindeutig die „ Formel 1 der Stock-Car-Rennen“. „In Grimmen ist alles sehr professionell. Angefangen bei der Organisation bis hin zur Absicherung durch qualifizierte Retter. Grimmen und Stock-Car – das gehört einfach zusammen“, meint er. Hierbei fühlt sich der Motorsportler bei seinen dienstlichen und privaten Reisen häufig wie ein Botschafter.

„Egal wo man hinkommt, die Leute kennen deutschlandweit die Rennen in Grimmen. Ich erzähle dann gerne über die Veranstaltung und merke jedes Mal aufs Neue, dass unsere Stadt für diesen Sport sehr bekannt ist“, erklärt der in Oschersleben aufgewachsene Stock-Car-Fahrer. „Als Kind habe ich miterlebt, wie in Oschersleben auf einem Stoppelacker Rennen gefahren wurden. Später entstand an jener Stelle die heute bekannte Motorsportarena. Als ich nach Grimmen kam, wurde ich an diese Zeit erinnert. Eine kleine Stadt, die dreimal im Jahr solch tolle Motorsportevents mit Stock-Car und Tractor-Pulling durchführt“, beschreibt Naujok ausführlich.

Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ möchte er gerne mit 160 Euro unterstützen.

