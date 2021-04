Grimmen

Was wäre Grimmen ohne seine Feuerwehr. Tag und Nacht sorgen die ehrenamtlichen Retter für die Sicherheit in der Trebelstadt, aber auch unterstützend in den umliegenden Gemeinden. Ein modernes Gerätehaus und diverse Einsatzfahrzeuge und Technik stehen den Feuerwehrleuten zur Verfügung. Doch dies war nicht immer so. Wie allerorts war die Stadt einst von großen Bränden geplagt. Rettungsversuche und Löscharbeiten waren bis ins 19. Jahrhundert hinein eher schlecht organisiert. Die ins Leben gerufene „Pflichtfeuerwehr“ schrieb später auch eher negative Schlagzeilen und war unter anderem für „Plünderungen“ bekannt. Erst durch die Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr zum Ende des 19. Jahrhunderts verbesserte sich die Situation.

In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ blicken wir heute auf die Gründungszeit der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grimmen zurück. Der geschichtsinteressierte Leyerhofer Wolfgang Marder stellte der OSTSEE-ZEITUNG hierfür zahlreiche Bild- und Textdokumente zur Verfügung.

Am 11. Februar 1868 trat eine neue Feuerordnung in Kraft

Zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es im Zentrum der Stadt vermehrt Unternehmer, die ein immer größeres Interesse daran hatten, ihre Maschinen, Anlagen und Gebäude wirksamer gegen Brandschäden zu schützen. Darum trat am 11. Februar des Jahres 1868 für die Stadt Grimmen auch eine neue Feuerordnung in Kraft. Sie stellte die Gesetzesgrundlage für die Bildung einer „Feuerwehr“ und somit eine höhere Organisationsform der Brandbekämpfung dar. Jeder Bürger konnte hierfür verpflichtet werden, so dass man auch von einer sogenannten „Pflichtfeuerwehr“ sprach. Diese setzte sich fortan aus der Feuerdeputation, den Feuerlöschkommissaren, dem Brandmeister mit den Schornsteinfegern, den Spritzenmeistern und deren Gehilfen, den Spritzenkompagnien, der Rettungskompagnie, den Wasserschöpfmannschaften, der Gespannabteilung, den Reservemannschaften und den Feuerarbeitern zusammen.

Ein historisches Mannschaftsfoto der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grimmen Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Bericht aus dem „Grimmener Wochenblatt“ vom 5. November 1889

Doch das Vorgehen bei der Brandbekämpfung war in der Folgezeit nicht befriedigend. Dies geht unter anderem aus einem Bericht des „Grimmener Wochenblattes“ vom 5. November des Jahres 1889 hervor. „Lange hatten die Feuerglocken in Grimmen geschwiegen, die Feuerspritzen waren regelmäßig probiert worden, in städtischer Feuerwehr in Aktion zu sehen. Da – horch! Die Glocke, die sonst nur Täuflingen den Eingang ins Christentum verkündet, läutete um Mitternacht des Sonntags hell vom Thurme. Es brannte in der That und zwar im Hause des Malermeisters Teichmann, dessen Hintergebäude in Flammen stand, und bald wurde unsere tapfere Feuerwehr des Feuers Herr, aber fragt mich nicht, wie! Allgemein wird behauptet, daß es erstens an einem übersichtlichen Kommando gefehlt habe, daß zweitens schmachvoll gestohlen worden und die Rettungen vielfach in die Taschen der Rettenden geflossen wären. Aus angeführten Gründen wäre es ein Ding der Nothwehr, wenn sich hier, wie bereits längst in allen Nachbarstädten eine freiwillige Feuerwehr auf der Grundlage eines Turnvereins, wie überall, selbst in Dörfern, bilden würde.“

Eine alte Fotografie, die Grimmens Feuerwehrleute beim Umzug durch die Stadt zeigt Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Gründung der Freiwilligen Feuerwehr in Grimmen

Dieser Brand mit seinen im Artikel beschriebenen Vorkommnissen gab dann offensichtlich den letzten Anstoß zur Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr in Grimmen. Denn bereits wenige Tage später, am 12. November 1889, ließ die Redaktion der Ortszeitung – vermutlich auf Geheiß des Magistrats – in einer winzigen Mitteilung verkünden, dass sogenannte Einzeichnungslisten für eine Mitwirkung in der Freiwilligen Feuerwehr beim Gastwirt Christian Hass ausliegen.

Antreten beim Feuerwehrtreffen in Grimmen Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

In dem Bericht des „Grimmener Wochenblattes“ wurde ebenfalls darauf hingewiesen, dass in Vorbereitung auf die Wehrgründung bereits Absprachen im Sinne von Erfahrungsaustauschen mit den Freiwilligen Feuerwehren anderer Städte erfolgt waren. Zahlreiche Bürger hatten zudem erklärt, dass diese im Falle einer Gründung „nach allen Kräften mitwirken wollen.“

Die Gründung erfolgte im Hause des Gastwirts Christian Hass

Die Wahl des Gasthofes Hass war kein Zufall. Dieser war seinerzeit Mitglied der Konservativen Partei und Stadtverordneter. Zu seinen Gästen zählten nur selten Bürger, die dem preußischen Staat in schroffer Opposition gegenüberstanden. So wurde versucht, jenen Bürgern den Zugang zur Freiwilligen Feuerwehr zu versperren.

Leider existiert kein geschichtliches Dokument, welches Auskunft über das genaue Gründungsdatum der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grimmen gibt. Die Gründung muss aber definitiv zum Ende des Jahres 1889 oder Anfang 1890 vollzogen worden sein. Denn vom 16. August 1890 bis zum 18. August 1890 fand in Grimmen der Verbandstag des pommerschen Feuerwehrverbandes statt. Diese Verbandstage wurden traditionell dort durchgeführt, wo zuletzt eine Wehr gegründet worden war.

Von Raik Mielke