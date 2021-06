Grimmen

Die Anfänge des Archivs der Stadt Grimmen gehen zweifellos auf die Entstehungszeit unserer Stadt zurück. Doch im Laufe der Jahrhunderte ist auch einiges verloren gegangen. In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ erzählen wir heute die Geschichte des Grimmener Stadtarchivs bis zum Jahre 1950.

Die früheren Bürgermeister und Räte der Stadt haben dafür Sorge getragen, dass Urkunden und andere wertvolle Materialien sorgfältig aufbewahrt wurden. In den Anfangsjahren waren dies vor allem Dokumente, in denen die Stadtrechte festgelegt wurden – quasi die Grundlage für das gesamte städtische Verwaltungswesen. So wurden im Archiv bis zum 17. Jahrhundert Protokolle über Gerichtsverhandlungen, Aufzeichnungen über Verkäufe oder Verpfändungen und viele andere Dokumente, die für das städtische Leben eine Rolle spielten, sorgsam gepflegt.

Im Dreißigjährigen Krieg wurden große Teile des Archivs vernichtet

Einen ersten großen Einschnitt in den Bestand des Archivs gab es dann im 17. Jahrhundert. Der Dreißigjährige Krieg hinterließ durch Plünderungen und Feuersbrünste auch in Grimmen seine Spuren. Um das Archiv in den damaligen Zeiten zu schützen, wurden die wertvollsten Bücher und Urkunden in Kellern und sicheren Räumen versteckt. Doch die Feuchtigkeit und das Ungeziefer in diesen Räumen sorgten dafür, dass jener Bestand – der noch vom Feuer gerettet werden konnte – zum größten Teil auch vernichtet wurde. Die Hoffnung, nach dem Krieg noch eine – von der Gründung an geführte – Chronik vorzufinden, musste schnell aufgegeben werden.

Erst dem Grimmener Kanzleirat Carl Coppius – der 1886 bis 1887 eine Neuordnung der restlichen Archivbestände anordnete – ist es zu verdanken, dass der Stadt bis heute noch einige wertvolle Materialien erhalten geblieben sind. Zuvor gab es nur die Chronik von Adolf Friedrich Bernhard Mohnike aus dem Jahre 1820.

Der Bestand des Stadtarchivs zum Ende des 19. Jahrhunderts

An Urkunden und Handschriften gab es zum Ende des 19. Jahrhunderts noch folgende: Sieben Urkunden aus der Zeit des 14. Jahrhunderts bis zum Aussterben des Greifengeschlechts im Jahre 1637. Dies waren Innungsrollen, Kauf- und Pachtverträge oder Stiftungen. Zudem Bestätigungen von Privilegien der Stadt durch die Landesherren auf Pergament aus den Jahren 1349, 1373, 1436, 1524 und 1626.

Die Urkunde, in der Grimmen das Stadtrecht verliehen wird und auf der die eben angesprochenen Dokumente beruhen, ist wahrscheinlich schon vor dem Dreißigjährigen Krieg verloren gegangen.

Neben den insgesamt 13 Urkunden besaß das Archiv damals noch eine Reihe von Handschriften, die für die Erforschung der Geschichte der Stadt und deren Familien von großer Bedeutung waren. Das älteste dieser Stadtbücher begann seine Aufzeichnungen im Jahre 1538 und endete 1672. Es trägt den Namen „Der Stadt Grimmen Pfand Buch“. Es war ein bei den damaligen Behörden geführtes Amtsbuch mit Aufzeichnungen über Verpfändungen.

Zudem besaß die Stadt in dieser Zeit noch die sogenannten „Stadtverlassungsbücher“ mit Aufzeichnungen über Auslassungen. Eines der bemerkenswertesten ist das „Vorlatell bock der Stadt Grimmen“ von 1586 bis 1733. Diese Bücher geben uns Aufschluss über die rechtlichen und wirtschaftlichen Zustände jener Zeit, wir erfahren durch sie die Namen der Bürger und ihren Beruf und die damals bestehenden Flur- und Straßennamen.

In dem Buch „Ohrbares Matricul tho Grimmen anno 1584“ erfährt man viel über das Besitztum der Stadt an Äckern, Wiesen und anderen Ländereien.

Besonders wertvoll für die Stadt sind jedoch die Ratsprotokolle, also jene Niederschriften über Amtshandlungen und Sitzungen des Rats. Hierbei geht es vor allem um Ämterbesetzungen der vergangenen Jahrhunderte. Auch die Hexenprozesse des 17. Jahrhunderts sind recht gut dokumentiert.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein weiteres erhaltenes Dokument der damaligen Zeit war die „Lustratio“ aus dem Jahre 1734. Hierbei handelt es sich um Verzeichnisse und Größenangaben der Häuser und Grundstücke.

Unterlagen aus dem 18. Jahrhundert sind fast vollständig

Sind aus dem 17. Jahrhundert nur noch wenige Unterlagen erhalten geblieben, sieht dies im 18. Jahrhundert anders aus. Diese sind fast vollständig. Das Archiv war damals in zwei Abteilungen untergliedert. Eine davon umfasst die Akten aus der Zeit bis etwa 1815, bis also zum Übergang Schwedisch-Pommerns an Preußen. Die zweite – die sogenannte ‚kurrente Registratur‘ – umfasst den Zeitraum ab 1815.

Leider wurde im Jahre 1950 der größte Teil des Archivs aus einem Keller des Stadthauses in einem trostlosen Zustand ans Tageslicht befördert und fortan auf dem Dachboden des Rathauses gelagert. Zuvor waren die Bestände des Archivs – bis 1928 – in einem kleinen Raum neben der Ratsstube im ersten Stock des Rathauses untergebracht.

Von Raik Mielke