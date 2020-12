Grimmen

In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ blicken wir auf große Arbeitgeber, die über Jahrzehnte das Stadtbild prägten. Heute geht es um die Tischlerei Frick. Der geschichtsinteressierte Leyerhofer Wolfgang Marder und der Grimmener Erhard Grohmann haben sich intensiv mit dem Traditionsunternehmen beschäftigt und zahlreiche Fotos und Textdokumente zusammengetragen.

Einer der größten Arbeitgeber in den 1930er-Jahren

In den 1930er-Jahren war der Betrieb mit 90 Angestellten einer der größten Arbeitgeber der Stadt. Bereits im Jahre 1840 kam Johann Daniel Frick von seiner Wanderschaft als Tischler, die ihn unter anderem durch das Rheinland und Hessen führte, zurück nach Grimmen. Auf dieser Reise lernte er auch seine Ehefrau im Rheinland kennen. Sicher einer der Gründe, dass er noch im selben Jahr in Grimmen sesshaft wurde und in der Trebelstadt einen Tischlereibetrieb gründete. Dieser befand sich zum damaligen Zeitpunkt in der Strohstraße.

Johan Daniel Frick führte den Betrieb bis zu seinem Tode zu Beginn der 1880er-Jahre mit nur einigen Angestellten. Sein Sohn Gustav Johann Theodor Frick diente zuerst in Stettin, erlernte danach wie bereits sein Vater das Tischlerhandwerk und wandte die Handwerkskunst auf einer für die damalige Zeit sehr traditionellen Wanderschaft an, die ihn unter anderem von Grimmen aus bis nach Wetzlar führte.

Tod des Vaters führte Sohn zurück in die Heimat

Erst die Nachricht über den Tod seines Vaters führte Gustav Johann Theodor Frick zurück in seine Heimatstadt. Hierdurch übernahm er den Betrieb seines Vaters früher als ursprünglich geplant. Der Tischler machte in den 1880er-Jahren seine Meisterprüfung und führte die Arbeit am Standort in der Strohstraße fort.

Eine historische Aufnahme aus der Werkstatt der Tischlerei Frick. Polsterer beziehen neue Möbelstücke. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Umstellung auf die elektrische Arbeitsweise

Zu den bedeutendsten Neuerungen während seiner Zeit als Chef des Grimmener Traditionsbetriebes zählt mit Sicherheit die Umstellung auf eine elektrische Arbeitsweise. Der benötigte Strom in der Arbeitshalle in der Strohstraße wurde von einem Petroleumaggregat zur Verfügung gestellt. Sechs bis acht Angestellte arbeiteten gemeinsam mit Gustav Johann Theodor Frick in Grimmen.

Aus der Ehe mit der gebürtigen Grimmenerin Wilhelmine Morgenstern gingen acht Kinder hervor. Unter anderem auch Richard Frick, der im Jahre 1887 geboren wurde. Da keines der Kinder den Beruf des Tischlers erlernte, kam es durch die spätere Übernahme von Richard Frick zu einer Umgestaltung des Betriebes. Diese Umstrukturierung gestaltete sich jedoch überaus positiv, so dass aus der kleinen Tischlerei bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges einer der größten Arbeitgeber der Region heranwuchs.

Das Haus der Tischlerei Frick, in der es Möbel- und Polsterwaren gab, Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Richard Frick machte das Unternehmen groß

Richard Frick, der einen kaufmännischen Hintergrund hatte, etablierte neben dem zuvor rein handwerklichen Zweig nach seiner Übernahme eine kaufmännische Abteilung. Eine der ersten großen Investitionen war der Bau des Geschäftshauses in der Langen Straße, welches noch heute dort steht. Im Jahre 1930 wurde dieses Haus um ein weiteres Stockwerk erweitert.

Zur damaligen Zeit beschäftigte Richard Frick rund 90 Tischler, Polsterer und Polierer. Mehr als 20 Maschinen und eine Holzdampftrockenkammer zählten zu den technischen Gerätschaften. Die immer platzintensiveren Arbeitsmittel führten 1934 sicher auch zur Erweiterung des Werkes in der Strohstraße zu einem dreistöckigen Haus.

Fortan hatte das Unternehmen eine 750 Quadratmeter große Werkstatt zur Verfügung. In der Tischlerei entstanden die Holzteile für Möbel. Die Polsterer erledigten ihre Arbeit, so dass auf der 1500 Quadratmeter großen Ausstellungs- und Verkaufsfläche die neuesten Möbel zum Verkauf ausgestellt werden konnten.

Da die Firma Frick unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg das größte Handwerksunternehmen im gesamten Kreis Vorpommern und Rügen war, hatte Richard Frick ein weiteres Großprojekt bereits in Planung.

Im Jahre 1840 kam Johann Daniel Frick von seiner Wanderschaft als Tischler zurück und gründete in Grimmen die Tischlerei. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Eisenbahnanbindung war bereits in der Planung

In der Greifswalder Vorstadt sollte ein betriebseigener Eisenbahnanschluss entstehen, welcher den Abtransport der Möbel und anderen Tischlereiprodukte im noch größeren Stil garantieren sollte.

Die Ereignisse des Weltkrieges ließen dieses Projekt jedoch platzen. Besonders bekannt war der Betrieb in dieser Zeit für seinen Innenausbau und die Herstellung von Möbeln für den Küchen-, Schlaf- und Wohnzimmerbereich. Die Aufträge zu jener Zeit kamen aus den gesamten Bevölkerungsschichten. So fertigten die Angestellten ebenso Möbel für Gutsbesitzer wie für Firmen und Einzelpersonen.

Die Tischlerei Frick hatte neben der für den Kunden ansprechend gestalteten Verkaufsfläche einen eigenen Maschinenraum, einen Tischlersaal, die Polsterei, Beizerei und eine Lackierwerkstatt.

Wichtiges Unternehmen ach dem Zweiten Weltkrieg

Im Jahre 1940 feierte der Grimmener Traditionsbetrieb sein 100-jähriges Jubiläum im Kaisersaal. In den 1950er-Jahren übernahmen zuerst Hilde Born und Günter Frick die Geschäfte. Als Günter Frick in den Westen ging, übernahm die Handelsorganisation (HO) das Geschäftshaus in der Langen Straße.

Hilde Born führte die Tradition des Möbelhauses in einem Nebengebäude in der Langen Straße erfolgreich weiter und hielt viele Jahre auch die Polsterei am Leben. So konnte im Jahre 1990 sogar das 150-jährige Jubiläum gefeiert werden. Der letzte Inhaber vor der Schließung in den 1990er-Jahren war Nobert Keller.

Von Raik Mielke