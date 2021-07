Grimmen: Die drei neuen Gesichter im Team des Kursanas

Grimmen

Am Montag starten drei Damen ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau im Kursana Domizil in Grimmen. Vorab wurden die Azubis von der Pflegedienstleiterin und Mitarbeitern bereits im Hause begrüßt und zum Kaffeekränzchen eingeladen. Der Beruf und die damit einhergehenden Tätigkeitsfelder sind allen dreien nicht unbekannt, Erfahrungen haben sie in unterschiedlichem Maß bereits gesammelt. Lisa Scharlau arbeitet beispielsweise schon seit zwei Jahren als Helferin im Haus. „Ich fange die Ausbildung jetzt an, weil es mir Spaß macht und ich den Beruf schon kenne, vieles auch schon lernen konnte“, sagt Scharlau. „Am liebsten kümmere ich mich um die Bewohner. Viele kenne ich schon und mit den meisten komme ich auch sehr gut zurecht“, so Scharlau weiter.

Die 20-Jährige konnte auch ihre Freundin Lea dazu animieren, sich in der Einrichtung zu bewerben. Auch wenn das nicht der einzige Entscheidungsfaktor war. „Mein Freund hat in diesem Jahr seine Ausbildung hier abgeschlossen. Die Zeit über konnte ich schon gut beobachten, was alles gefordert und gelehrt wird und was in der Schule auf mich zukommt“, erklärt Lea Westphal. Gerade im letzten Ausbildungsjahr soll viel Schulstoff auf dem Programm stehen, doch das schreckt die neuen Azubis nicht ab.

Die Grimmenerin hat in der Vergangenheit bereits einen Versuch in demselben Bereich in einem anderen Ausbildungsbetrieb gestartet. Doch Prüfungsangst, dürftige Unterstützung und ungünstige Arbeitsbedingungen führten zu einem vorzeitigen Ende. Dieses Mal sehen die Zeichen besser aus. Erfahrung konnte die 21-Jährige auch schon im neuen Ausbildungsbetrieb sammeln und hat sogar auf der Quarantäne-Station während der Pandemie Bewohner und Mitarbeiter unterstützt. „Das war eine echte Herausforderung“, erinnert sie sich.

„Es kann nicht nur darum gehen, eine Ausbildung oder einen Job zu haben“

Die Bewerber werden nach unterschiedlichen Maßgaben ausgesucht. „Bei uns zählen Engagement, Interesse für den Beruf und der Schulabschluss. Es kann nicht nur darum gehen, eine Ausbildung oder einen Job zu haben“, erklärt Pflegedienstleiterin Silvia Reich. „Hannah hat sich ziemlich spät beworben, da musste es schnell gehen. Aber wer wirklich will, der kriegt auch die Stelle“, so Reich weiter. Hannah Neumann hat zuvor eine Ausbildung zur Ergotherapeutin gemacht. Nun möchte sich die 21-Jährige ihre Zukunft in der Pflege aufbauen und zieht dafür extra nach Grimmen. „Ich wollte auf jeden Fall im sozialen Sektor bleiben. Das war mir sehr wichtig“, betont Neumann. Die soziale Ader pulsiert bereits in der Familie, die Mutter als Erzieherin und Hannah als zukünftige Pflegefachfrau. „Nur auf Anatomie freue ich mich nicht so. Das ist viel und schwer zu lernen, aber das ist das Einzige, was ein bisschen abschreckt“, weiß Hannah aus Erfahrung.

Berührungsängste, Vorbehalte oder Unsicherheiten im Umgang mit den älteren Bewohnern verursachen bei den neuen Auszubildenden keine Bauchschmerzen. Die Prüfungen und der schulische Teil der Ausbildung bringen Unbehagen, die einzige Angst ist, die Ausbildung nicht zu bestehen. Doch dabei will Elisa Bartz, freigestellte Praxisanleiterin, den Azubis ,so gut es geht, unter die Arme greifen. Bartz kümmert sich intensiv um alle Auszubildende, Praktikanten und neuen Kollegen mit umfangreichen Hilfen. Das Konzept scheint zu funktionieren. Die letzten Azubis haben ihre Ausbildung in den Prüfungen sehr gut abgeschlossen und wurden im Haus angestellt.

„Das Interesse für den Beruf ist größer geworden. Auch der Fluss von externen Praktikanten und Helfern hat zugenommen. Wir wollen den Azubis Sicherheit, Stabilität und Festigkeit vermitteln. Keiner soll auf sich allein gestellt sein, sondern die Unterstützung bekommen, die er braucht, um gut ausgebildet zu werden“, erklärt Bartz. Im Zuge der Praxisanleiter-Tage erarbeitet die Mitarbeiterin zusammen mit den Auszubildenden unter anderem Pflegekonzepte, Hygienehandbücher, Tätigkeiten und Aufgaben nach Ausbildungsplan. „Ich erkläre gerne praxisnah am Bewohner. Die freuen sich auch, wenn sie helfen können. Aber natürlich nur mit Erlaubnis“, erzählt Bartz. Dadurch können die Mitarbeiter in den Bewohnerbereichen entlastet werden und die Azubis die Übung und Routine erlangen, die für die Arbeit wichtig werden.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir nehmen uns wirklich die Zeit, die Auszubildenden gut und intensiv zu unterstützen. Das macht ganz viel aus“, weiß die Praxisanleiterin. Die Bewohner sind schon gespannt auf die neuen Gesichter, auch wenn sie die eine oder andere schon kennen. „Wir freuen uns alle sehr über den Neuzugang. Die Pflege ist ein wichtiger und krisenfester Bereich, der in der Pandemie auch essenzieller hervorgetreten ist. Bei uns lernen sie einen ordentlichen und schönen Beruf, in dem sie sich auch weiterentwickeln und fortbilden können“, weiß die Pflegedienstleiterin.

Von ca