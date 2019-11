Grimmen: Die ersten Bewohner sind ins Haus Trebelblick eingezogen

Grimmen

Mit einem Lächeln im Gesicht sitzt Sieglinde Adamczyk auf der Couch in ihrer neuen Wohnung im Haus Trebelblick. Sie ist eine der ersten Bewohnerinnen, die vor einigen Tagen in das einstige Pflegeheim Uns Hüsung einzogen. „Insgesamt wohnen inzwischen 17 Mieter in dem ersten Haus. Aktuell findet täglich ein Umzug statt, so dass bis Ende November die 32 Wohnungen des ersten Hauses komplett bezogen sein werden“, erklärt Michael Scheitor, der gemeinsam mit Claus-Jürgen Vogt im Februar 2017 den Gebäudetrakt gekauft hat.

Bis Anfang März sollen alle 62 Wohnungen bezogen sein

Doch mit dem Einzug der ersten Bewohner sind die Bauarbeiten noch längst nicht abgeschlossen. Mitarbeiter der verschiedensten Handwerksbetriebe sind derzeit noch auf der Baustelle in der Carl-von-Ossietzky-Straße 1b in Grimmen beschäftigt.

In dem ehemaligen Pflegewohnheim entstehen 62 Wohnungen. Diese teilen sich auf zwei Häuser auf. „Wie bereits angesprochen befinden sich 32 Wohnungen in einem Haus und 30 weitere in dem zweiten Haus. Die Zwei- und Dreiraumwohnungen haben eine Größe von 45 und 85 Quadratmetern. Ziel ist es, dass die Bewohner des zweiten Hauses von Ende Januar bis Anfang März dort nach und nach einziehen können“, erklärt Scheitor. Im Anschluss wird auch der Geschäftstrakt im unteren Bereich des Gebäudes bezogen. „Dort werden künftig ein Friseursalon, eine Physiotherapie- und eine Arztpraxis sowie eine kosmetische Fußpflegepraxis ansässig sein“, zählt er auf.

Noch leben die Bewohner auf einer Baustelle

Derzeit leben die ersten Bewohner noch inmitten einer Baustelle. „Dies habe ich mit den Mietern auch so kommuniziert. Viele wollten aber schnellstmöglich den Umzug“, erklärt der Michael Scheitor. Und die Bauarbeiten sind anscheinend kein Problem für die ersten Mieter. „Ich bin einfach glücklich, jetzt so eine schöne Wohnung und einen sehr hilfsbereiten Ansprechpartner zu haben“, sagt Sieglinde Adamczyk. Sie war eine der Ersten, die eingezogen ist. „Ich habe vorher in einem eigenen Haus gewohnt. Inzwischen bin ich aber alleine und wollte den Umzug in eine moderne Wohnung. Natürlich ist es eine Umstellung, aber ich fühle mich schon sehr heimisch und freue mich, wenn die Anlage dann komplett fertiggestellt ist“, sagt sie.

Strom für die Mieter wird mittels Photovoltaik selbst produziert

Die Fertigstellung wird auch im kommenden Jahr noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Seit rund einem Jahr wird aus dem zuvor zum Schandfleck verkommenen Gelände nun ein moderner Wohn- und Geschäftskomplex. „Wir haben Mitte 2017 mit dem Abriss begonnen. Im Juli 2018 kam dann die Baugenehmigung. Seit April diesen Jahres sind wir mit dem Innenausbau beschäftigt“, fasst Michael Scheitor zusammen.

Und wer das Haus noch aus früheren Zeiten als Altersheim kennt, findet sich nun kaum noch zurecht. Manche Wände haben Durchbrüche erhalten, zusätzliche Wände sind gestellt worden. Zukünftig geht es in die Wohnungen größtenteils vom Laubengang aus, den man per Fahrstuhl oder Treppe erreicht. Und das Haus entspricht den modernsten Standards. An den Außenseiten der Laubengänge sind bereits Photovoltaikmodule montiert. Wie der Investor erklärt, soll der von den Mietern verbrauchte Strom direkt am Haus produziert werden. Später dienen die Laubengänge dann nicht nur als Zugang zu den Wohnungen, sondern auch als Balkon, von dem aus Mieter und deren Gäste einen herrlichen Blick auf die Trebel haben.

Die Gestaltung des Außengeländes ist ebenfalls für das kommende Jahr geplant. Bereits zu erkennen sind hier die Parkplätze und Carportanlagen für die Mieter.

